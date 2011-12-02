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02.12.2011 15:30 2 1 050 просмотров
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Комментарии 2

Владимир Светлый  (lawmaster)
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И самое интересное, что проезд после нового года на плацкарт подорожал на 15%, раньше 1300 стоило с коэффициентом 1.00, а сейчас с тем же самым коэффициентом 1520 стоит. Причем купе подорожало всего на 5% и после нового года. Таким образом нехорошие люди из РЖД решили проблему. Средняя стоимость подорожания составила всего 10%, что кстати один фиг выше официальной лживой инфляции.
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