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07.12.2011 10:33 6 1 123 просмотра
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Комментарии 6

Владимир Светлый  (lawmaster)
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Про пирожки в конце моего сообщения smile:) ЖЖ опять не открывается. Видимо атакуют.
Дмитрий Корнеев  (kodv07)
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Цитата из документального фильма "Ходорковский": "Жить в России дорого, а вот жизнь в России не стоит ничего". Она очень ярко отображает российскую действительность.
Евгений Курашов  (Jusiam)
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Почему Вас так расстроила грядущая чистка рядов ЕдРа? По-моему, абсолютно нормальная корпоративная политика: уволить тех, кто не выполнил поставленных планов. Меня больше беспокоит, каковы были эти планы и какими средствами предлагалось достичь их выполнения? И чьими руками. И для каких целей.....
Владимир Светлый  (lawmaster)
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Меня расстроило то что те люди, которые не обеспечили поддержку единой россии должны уйти. Это как знаете - не выполнил план - уволен. О какой тогда вообще демократии можно говорить? Так бы и заявили, что у нас монархия.
Евгений Курашов  (Jusiam)
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В 2010 году в Иркутске проходили выборы мэра. Кандидатами были представитель ЕдРа С. Серебренников, известный рукопашник и политик А.Романов и никому ранее неизвестный бизнесмен от КПРФ В. Кондрашов. Несмотря на негативное отношение населения к Сере6ренникову, ЕдРо обеспечило ему шикарную рекламную предвыборную компанию. А так как наиболее явным кандидатом все же был А. Романов, прямо перед выборами его сняли!!!!! Это к вопросу о методах и планах.
Романов напоследок отвесил оплеуху обидчикам, распространив примерно такую инфо: т.к. меня специально убрали, прошу всех моих сторонников голосовать за В. Кондрашова.
ЕдРо тогда получило ушат ледяной воды на голову. Победил Кондрашов.
Но.... это еще не вся история. Через некоторое время Виктор Кондрашов, мэр Иркутска, покинул КПРФ и встал (я был сказал "переметнулся") в стан Единой России..... Наверное, не было выбора, хотя вообще это называется политической ...цией
Вот такие планы и методы
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