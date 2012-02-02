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02.02.2012 17:46 4 1 996 просмотров
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Комментарии 4

Mephistophilus  (Desperado17)
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Печально конечно.Но если человек хочет быть обманутым он будет обманутым.Все взрослые и должны понимать-что бесплатный сыр только в мышеловке.
Oleg Sudnik  (olger)
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Цитата
Было бы конечно это все смешно, но я уверен, что люди от этого пострадают. Какие-нибудь бабули точно понесут бабло в МММ, через сбербанк же. Мошенники и негодяи.

Вот кто действительно мошенники и негодяи http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=3587097&sphrase_id=2878196
Владимир Светлый  (lawmaster)
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Почта России это вообще отдельный разговор. Ростовщичество ужасно по своей сути, и еще ужасней оно становится когда проценты запредельно высокие. Но опять же никто насильно не навязывает эти займы от Почты.
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