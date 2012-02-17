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17.02.2012 10:42 19 1 538 просмотров
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Комментарии 19

Рамиль Шарапов  (Ramil)
#
еще было бы лучше, если бы все говорили на одном русском языке smile:)
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
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Признайтесь, это стёб?
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
Над будущим.
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
Кстати о евреях, Вы каким образом определяете какие "спасибо" стирать, а какие оставлять? smile;)
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
Ничего себе адекват. Три дня трудов коту под хвост. smile:D
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Какие труды, таков и хвост - пардонь smile:)
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
Про хвостов понятно
Но из двух мирнососуществующих на сегодня, кто то один нарушает правила.
Не так?
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Можно чуть конкретики на е-мейл?
(дико звиняюс перед блоггером за маленький междусобойчик)
rateroratero  (rateroratero)
#
ТАКАЯ ВАЛЮТА УЖЕ ЕСТЬ
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Все к этому и идет. Более того изменится и сам мир и роль каждого в нем
Посмотрите хотя бы эту ссылку
Владимир Светлый  (lawmaster)
#
Начало еще более менее, но под конец вообще глупости.
rateroratero  (rateroratero)
#
доллар США
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