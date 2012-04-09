МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019.
Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
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Комментарии 8
20 в год покажите и я Вам руку пожму!
еще видимо не всех домохозяек на фонду затащили!
ИМХО очередной бред о фонде, ладно, пусть он даже с плечом входит, но на дистанции (месяц+) остаешься с 0
до 1% в день по депо! и можете считать, что день прошел хорошо
совет - новичку на волатильности делать нечего
для интрадея лучше посвещать максимум времени
для среднесрока (месяц+) значительно меньше
а в целом дисциплина, стратегия и магический шар Вам в помощь и поните, что рынок ходит в две стороны с вероятностью 50%
ИМХО
С уважением!
Я тоже так думал какое-то время назад, пока друзья не начали столько зарабатывать.
Не знаю конечно сколько это продлится, но сейчас это действительно так. Можно за день сделать 13% от капитала. Конечно можно и потерять потом столько же.
Были бы у меня такие друзья, я бы дал им условно 10 тыс. руб и пусть себя проявит в реальных условиях, на дистанции ли, в день ли, все равно, а то это болтовня вся для курилки
и зачем Вы здесь "мусорные" каменты собираете, если у Вас друзья такие удачливые?
upd им доп оборот явно не помешает
поэтому и акцентирую, Ваше в том числе внимание, на том, чтоб не витали в облаках и профита до 1% в день, Вам, как новичку, будет достаточно, даже в неделю!
52 недели в году, итого 52% в год - реально? считайте сами