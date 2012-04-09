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09.04.2012 17:42 8 2 922 просмотра
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Комментарии 8

riva  (riva)
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Играя на высокой волатильность, уделяя мало времени, скорее есть возможность получить минус 20% годовых вместо ожидаемого дохода.
Aндрей  (Asandr)
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10-20 в день? Вы шутите?
20 в год покажите и я Вам руку пожму!
еще видимо не всех домохозяек на фонду затащили!
ИМХО очередной бред о фонде, ладно, пусть он даже с плечом входит, но на дистанции (месяц+) остаешься с 0
до 1% в день по депо! и можете считать, что день прошел хорошо

совет - новичку на волатильности делать нечего
для интрадея лучше посвещать максимум времени
для среднесрока (месяц+) значительно меньше

а в целом дисциплина, стратегия и магический шар Вам в помощь и поните, что рынок ходит в две стороны с вероятностью 50%
ИМХО
С уважением!
Владимир Светлый  (lawmaster)
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Андрей, здравствуйте.

Я тоже так думал какое-то время назад, пока друзья не начали столько зарабатывать.
Не знаю конечно сколько это продлится, но сейчас это действительно так. Можно за день сделать 13% от капитала. Конечно можно и потерять потом столько же.
Aндрей  (Asandr)
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Владимир, честно? мне эти рассуждения порядком поднадоели!
Были бы у меня такие друзья, я бы дал им условно 10 тыс. руб и пусть себя проявит в реальных условиях, на дистанции ли, в день ли, все равно, а то это болтовня вся для курилки

и зачем Вы здесь "мусорные" каменты собираете, если у Вас друзья такие удачливые?

upd им доп оборот явно не помешает smile;)
Владимир Светлый  (lawmaster)
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Я никого не принижаю своими сообщениями. Тем более не ставлю себя выше кого бы то ни было. Мне не понятна ваша агрессивная реакция. Люди посвящают весь день торговле акциями, проходят платные обучающие курсы, наняли советника за деньги. В общем серьезно занимаются этим вопросом. Посему я и думаю насколько реально жить стабильно на такой доход. Имея всего лишь 500 тысяч капитала. Причем даже взятого в кредит.
Aндрей  (Asandr)
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я высказался для новичков, чтоб они иллюзии не питали, т.к. вокруг у всех прям профит, кто ж убытки несет - эта идея витающая в обществе не нравится!
поэтому и акцентирую, Ваше в том числе внимание, на том, чтоб не витали в облаках и профита до 1% в день, Вам, как новичку, будет достаточно, даже в неделю!
52 недели в году, итого 52% в год - реально? считайте сами
Aндрей  (Asandr)
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и последнее с профессиональным подходом все возможно!
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