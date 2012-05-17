МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019.
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Комментарии 13
После сегодняшнего утреннего звонка больше им я звонить не буду. Это уже унижение какое-то.
Про еще одно собеседование с генеральным я узнал только 14-го мая, до этого мы договорились, что я выхожу 15-го числа. Если бы я знал, что будет еще одна встреча-собеседование, это бы все изменило.
Я больше не верю, что меня туда позовут, с нужными людьми так не поступают.
На западе в вашем случае вам бы дали Job offer, это предложение на работу, официальная бумага, которая закрепляет за работадателем обязанность принять на работу сотрудника, чтобы он мог увольняться со старой работы спокойно не волнуясь, что его не возьмут на новую. В РФ Job offer это филькина грамота, без юридического статуса.
Но Job offer несколько упрощает процесс трудоустройства, солидные организации его выдают, пустячок, но приятно. ))) Некоторые осторожные работники без Job offer подписаный гендиром не принимают приглашений по трудоустройству. А многие обращаются в кадровые агентства, которые стараются не допустить ситуацию подобно вашей.
Если вы их обманывать собираетесь, и кинуть в конце - то с самого начала надо извиваться как уж на сковородке! В общем, не пускают в дверь - лезьте в окно!
Увы, я верю (и даже знаю!), что есть хорошие и даже просто отличные кадровики, но мне известны минимум 2 случая достаточно серьезных компаний, в которых руководители разного уровня (начальники отделов итд) в определенный момент сами начинали заниматься поиском персонала себе в отдел, ибо кадровые службы этих компаний в основном занимались обсуждением новинок косметического рынка от Avon или Oriflame, событий в последних сериалах, а также потреблением чая и иных напитков в режиме 8/5.
З.Ы. И вновь - прошу прощения великодушно за обобщение, ЕСТЬ на этом свете хорошие HR, но их так маааало...
Те про которых я писал выше все-таки соизволили взять трубку позавчера и сказали, что генеральный директор передумал о данной позиции в целом. То есть данную вакансию сочел нецелесообразной. Странно все это, несерьезно как-то, но к счастью мне уже совершенно безразлично.
Спасибо, что поинтересовались