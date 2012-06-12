МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019.
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Комментарии 3
А Вы вообще чем по жизни занимаетесь?
Вам всего-то 28 а мне всего лишь 35. И меня постоянно приглашают на работу. Я с помощью компьютера и специализированных программ даю людям возможность взглянуть на бизнес под самыми разными углами и в нужный момент принять правильные решения. И всегда стремлюсь не "сорвать денег", а выстроить добрые и длинные отношения. К каждому стараюсь искать какой-то свой индивидуальный подход и сначала решаю проблему, а потом о деньгах разговариваю. "Кидают" очень редко, а хорошие отношения возникают очень быстро. Да даже если и "кинут", то это все равно определенный опыт и общаясь со следующим работодателем я бывает на такой "опыт" ссылаюсь.
Работаю как предприниматель и число работодателей перевалило уже наверное за 50. А самые длинные отношения с одним из них длятся уже 14 лет. И мы не собираемся расставаться.
Приведу другой пример. Это дама, одна из 50 моих работодателей. До недавнего времени она работала зам.руководителя издательства местной газеты. И в один прекрасный момент её вынудили уйти.
Дама по-быстрому взяла в аренду помещение, на сбережения и кредит отремонтировала его, подключила все свои связи сделала себе медицинскую лицензию и открыла центр здоровья и красоты. И подстригут и ногти накрасят и массаж сделают и здоровье поправят. Вы думаете она успокоилась? Это не в её стиле. Поговорила с приставами, с судами и налоговой и организовала доставку писем от этих инстанций гражданам. А это немаленькие деньги и при этом из бюджета, а значит платятся без задержек и проволочек. И опять не остановилась. Стала читать газеты и увидела что куча народу ищет бухгалтеров. Стала еще и бухгалтерские услуги оказывать. Дак зарабатывает теперь раз в 5 больше чем на окладе зам.директора.
А лет ей около 50ти.
Так что попробуйте... Если удержитесь в стихии предпринимательства, то никогда не пойдете работать на дядю. И возможности открываются принципиально другие. Я с несколькими долларовыми миллионерами регулярно за руку здороваюсь и на "ты" общаюсь. А как результат такого общения несколько предложений войти в "долю" в новых или действующих бизнесах.
Началу работы не на дядю мешает лишь страх остаться без стабильного дохода в виде зарплаты и некая неуверенность в себе как в предпринимателе.
Мне импонирует ваш стиль мыслить. Но чтобы начать работать на себя надо внутренне на это решиться. И иметь хотя бы полмиллиона рублей своих денег.