МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019.
Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
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Комментарии 38
1. сколько времени потребуется на восстановление страны после желаемого "инциндента" (включая свержение власти, установление новой, запуск современных производств и начало получения отдачи от изменений)?
2. сколько людей за это время умрут от голода, замерзнут без дров и угля, покончат жизнь самоубийством, в конце концов?
и третий, риторический...
если бы это было это зависело от Вас, Вы готовы были бы пожертвовать цифрой из второго вопроса, чтобы страна начала развиваться с целью и толком?
Чтобы не жалко было потерять в нашей стране, любые деньги должны быть вложены куда-то. Иначе вы обречены на провал. Даже в случае если все будет 50 лет идти гладко. Но в это я не верю. Не в нашей стране.
Времена желающих работать и развивать должны наконец наступить. Я бы очень этого хотел.
У Вас тоже сверходоходы или Вы хотите поработать?
я уж про пенсионеров не говорю...
Нянечки так и будут получать свои деньги, им как раз может быть и лучше станет от всех этих потрясений. Они и сейчас нищенскую зарплату получают, хуже уж некуда.
Тоже самое и учителя и мед сестры. Ну и конечно же пенсионеры.
Так что я считаю, что без потрясений дальнейшее развитие невозможно. Как и без жертв.
если честно я полностью не согласен с тем что страна разрушится и наступит апокалипсис с децентрализацией власти и распадом страны. от того что нефть станет стоить 30-40 долларов на мой взгляд будут только плюсы. Но если вами движет только нажива и деньги с комфортом под боком - меня вы не поймете никогда. Да если нефть упадет богатые обеднеют, а бедные ничего не потеряют. Так что я за падение до 30 долларов.
к сожалению, для подобного "эксперимента" нужно больше, чем чье-то imho... тем более человека, который, судя по всему, далек от экономических законов...
мне же, хоть был и остаюсь убежденным альтруистом, мое экономическое образование не позволяет рассуждать столь эмоционально, закрывая глаза на "пустяшные жертвы тех, кого не пощадила эволюция"...
Что вам мешает?
Или "задача" стоит заставить работать других?
НУ а по теме сообщения скажу, что это развалит страну. Для становления экономики необходимо пройти несколько этапов и реализация ресурсов это первый источник к созданию собственных развитых отраслей по производству продукции. А наша промышленность исторически была ориентирована на внутренний рынок и после распад СССР стала неконкурентоспособна. А становление займет не один десяток лет.
Насчет погубит страну я не согласен. Не погубило же когда она стоила 10-20, не погубит и сейчас. Ну запредельные доходы от нефти уже. Сиди ничего не делай. Нефтьимущие и нефтьприближенные, включая правительство и многих-многих кормятся на этом, тормозя, точнее полностью остановив развитие страны.
Иногда нужен резкий шок, чтобы люди встали на другой путь.
"Не погубило же когда она стоила 10-20, не погубит и сейчас"
По моему мнению это было сделано западом для развала СССР, да и долар крепче был. То бишь вернемся в лихие 90-е
И уж овсем не случайно кстати было и то падение до 10-20, и сейчас похоже ваши молитвы "падай-падай" могут сбыться, но не нефть их услышит, а те кто Ливию замочили (а раньше Ирак - согласна там диктатор сидел, но что-то не виднот ам лучшей демократии, а народу погибло больше чем при всех диктатурах прошлого века)... теперь на Сирию и Иран нацелилсь, только Россия (остаток от всего СЭВа который влючал и пол-Европы) = Китай им мешают; как думаете кто следующий когда нефть снова ""упадет"" хотя бы до 50?).
"Упадет" - конечно в кавычках, она сама не падает без Саудитов и Бельведерроф... да, теперь ужи и алькаида - их "друзья"(С)
А у нас не Египет и не Ливия даже - 9 месяцев в году отопительный сезон, и людей зимой фруктами с деревьев не прокормишь. Глобальное отличие, сэр, от других.
Но я бы рисковать не стал!
Рыбу можно чистить начиная с отрезания головы! И при этом не стоит ждать, когда упадёт цена на нефть.
Да будет лично Вам то, что желаете другим.
Да пребудет с нами Бог!
Я не говорил про развал страны. Почитайте и перечитайте еще раз.
30 долларов вполне достаточно для функционирования всех самых необходимых институтов государства.
Чего же сейчас не делают того что будут делать при 30 доллараХ? Правильно! Не хотят.
Почитайте на досуге http://lib.rus.ec/b/250620/read