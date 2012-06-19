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19.06.2012 12:52 38 1 562 просмотра
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Комментарии 38

Иван Миронов  (VanesStalkers)
#
можно два вопроса?
1. сколько времени потребуется на восстановление страны после желаемого "инциндента" (включая свержение власти, установление новой, запуск современных производств и начало получения отдачи от изменений)?
2. сколько людей за это время умрут от голода, замерзнут без дров и угля, покончат жизнь самоубийством, в конце концов?

и третий, риторический...
если бы это было это зависело от Вас, Вы готовы были бы пожертвовать цифрой из второго вопроса, чтобы страна начала развиваться с целью и толком?
Владимир Светлый  (lawmaster)
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Я не говорил про развал страны и смену власти, это вы сами додумали. Тем более апокалиптический сценарий, который вы тут представили невозможен из-за падения цен на нефть. Он возможен только в случае если произойдет что-то по круче!

Чтобы не жалко было потерять в нашей стране, любые деньги должны быть вложены куда-то. Иначе вы обречены на провал. Даже в случае если все будет 50 лет идти гладко. Но в это я не верю. Не в нашей стране.
Иван Миронов  (VanesStalkers)
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а Вы действительно считаете, что если нефть с газом сейчас "взять и отменить", то ничего не произойдет? smile:) и почему же, если всё так просто, то действительно просто не взять и не отменить? smile:)
Владимир Светлый  (lawmaster)
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Все очень банально и просто - на этом кормится очень много богатых людей. Зачем что-то изобретать, думать как развить, заработать денег, если можно кинуть все в нефтяную скважину и получить 10-ти кратную прибыль. В этом на мой взгляд и есть корень нежелания работать в нашей стране. С самых верхов идет идеология "процентного" и "спекулятивного" причем очень быстрого заработка.

Времена желающих работать и развивать должны наконец наступить. Я бы очень этого хотел.
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
Цитата
В этом на мой взгляд и есть корень нежелания работать в нашей стране

У Вас тоже сверходоходы или Вы хотите поработать?
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
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Я честно не понял, чем сверхдоходы мешают быть полезным?
Владимир Светлый  (lawmaster)
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Представьте если вы привыкли зарабатывать одним способом, не требующим больших усилий и вдруг этот способ перекрывается. Что человек в этом случае будет делать? Искать пути заработка другими способами, более энерго и трудоемкими. Считаю, что система высасывания дохода из нефти - изжила себя.
Иван Миронов  (VanesStalkers)
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и Вы готовы пожертвовать всеми теми людьми, которые "от нефти кормятся", в первую очередь всеми бюджетниками, ради того, чтобы эту систему переделать?
Владимир Светлый  (lawmaster)
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Я сам бюджетник. Не пропадут люди с руками и головой.
Иван Миронов  (VanesStalkers)
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а у нас все с руками и головой? тех у кого ни того, ни другого - не жалко, получается?
Владимир Светлый  (lawmaster)
#
Все нормальные люди с головой и руками, а ненормальных, асоциальных элементов вроде алкоголиков и подобных да не жалко. Я лично не вижу особой пользы доходов государства от нефти, когда средняя зарплата растет только лишь на бумаге.
Иван Миронов  (VanesStalkers)
#
а у нас все нянечки в детских садах, учителя в школах, мед.сестры в больницах приравниваются к алкоголикам? или им куда, в бизнес податься? smile:)
я уж про пенсионеров не говорю...
Владимир Светлый  (lawmaster)
#
Отличная позиция.
Нянечки так и будут получать свои деньги, им как раз может быть и лучше станет от всех этих потрясений. Они и сейчас нищенскую зарплату получают, хуже уж некуда.

Тоже самое и учителя и мед сестры. Ну и конечно же пенсионеры.

Так что я считаю, что без потрясений дальнейшее развитие невозможно. Как и без жертв.
Иван Миронов  (VanesStalkers)
#
если в бюджете денег будет "0", то откуда они будут получать деньги?
Владимир Светлый  (lawmaster)
#
кто будет у власти тот и поделит. проходили уже. одно заберут другое отдадут.

если честно я полностью не согласен с тем что страна разрушится и наступит апокалипсис с децентрализацией власти и распадом страны. от того что нефть станет стоить 30-40 долларов на мой взгляд будут только плюсы. Но если вами движет только нажива и деньги с комфортом под боком - меня вы не поймете никогда. Да если нефть упадет богатые обеднеют, а бедные ничего не потеряют. Так что я за падение до 30 долларов.
Иван Миронов  (VanesStalkers)
#
а что делать тем, кто останется без земли? ведь всем известно, как у нас в стране делят...
к сожалению, для подобного "эксперимента" нужно больше, чем чье-то imho... тем более человека, который, судя по всему, далек от экономических законов...
мне же, хоть был и остаюсь убежденным альтруистом, мое экономическое образование не позволяет рассуждать столь эмоционально, закрывая глаза на "пустяшные жертвы тех, кого не пощадила эволюция"...
Дмитрий  (mechanic.ing)
#
Да и Ваше всем понятно
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
Я про другое
Цитата
Времена желающих работать и развивать должны наконец наступить

Что вам мешает?
Цитата
Искать пути заработка другими способами, более энерго и трудоемкими.

Или "задача" стоит заставить работать других?
Владимир Светлый  (lawmaster)
#
Никакой задачи нет. Точнее нет, есть. Задача построить общество не ленивых, не рантье. Может быть глупо звучит на этом сайте, но звучит так как звучит.
Юрий Улитин  (menY)
#
Здравствуйте Владимир! Первое что хотел спросить Вы как трудоустроились?
НУ а по теме сообщения скажу, что это развалит страну. Для становления экономики необходимо пройти несколько этапов и реализация ресурсов это первый источник к созданию собственных развитых отраслей по производству продукции. А наша промышленность исторически была ориентирована на внутренний рынок и после распад СССР стала неконкурентоспособна. А становление займет не один десяток лет.
Владимир Светлый  (lawmaster)
#
Здравствуйте Юрий. Трудоустроился, работаю. Надеюсь этот опыт пригодится мне для дальнейшей трудовой деятельности.

Насчет погубит страну я не согласен. Не погубило же когда она стоила 10-20, не погубит и сейчас. Ну запредельные доходы от нефти уже. Сиди ничего не делай. Нефтьимущие и нефтьприближенные, включая правительство и многих-многих кормятся на этом, тормозя, точнее полностью остановив развитие страны.

Иногда нужен резкий шок, чтобы люди встали на другой путь.
Юрий Улитин  (menY)
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smile:quotes: как в песне "ведь общий у нас газ, а мечты сбываются только у вас" smile:quotes:

"Не погубило же когда она стоила 10-20, не погубит и сейчас"
По моему мнению это было сделано западом для развала СССР, да и долар крепче был. То бишь вернемся в лихие 90-е smile:achtung:
ratol  (ratol)
#
"Не погубило же когда она стоила 10-20, не погубит и сейчас" - при всем моем уважении, Вы так считаете потому что вам всего 28, и именно нефть по 10-20 была причиной развала СССР . Тогда очень многое случилось, я хорошо помню если даже не все еще описано в статистиках. До сих пор вся бывшая территория СНГ это расхлебывает. Много сортов сыра стало в магазинах??? - а сколько бы было если бы нефто в 80-х выросла до 100-120 как в 2-х-тысячных?? А кто сейчас может баловаться всеми радостями изобилия7 (а для среднего уровня - не такое уж это изолибилие по продуктам - если понять что и какого качества в этих красивых и дорогих упаковках).
И уж овсем не случайно кстати было и то падение до 10-20, и сейчас похоже ваши молитвы "падай-падай" могут сбыться, но не нефть их услышит, а те кто Ливию замочили (а раньше Ирак - согласна там диктатор сидел, но что-то не виднот ам лучшей демократии, а народу погибло больше чем при всех диктатурах прошлого века)... теперь на Сирию и Иран нацелилсь, только Россия (остаток от всего СЭВа который влючал и пол-Европы) = Китай им мешают; как думаете кто следующий когда нефть снова ""упадет"" хотя бы до 50?).
"Упадет" - конечно в кавычках, она сама не падает без Саудитов и Бельведерроф... да, теперь ужи и алькаида - их "друзья"(С)
Владимир Светлый  (lawmaster)
#
я полностью не согласен с тем что страна разрушится и наступит апокалипсис с децентрализацией власти и распадом страны. от того что нефть станет стоить 30-40 долларов на мой взгляд будут только плюсы. Но если вами движет только нажива и деньги с комфортом под боком - меня вы не поймете никогда. Да если нефть упадет богатые обеднеют, а бедные ничего не потеряют. Так что я за падение до 30 долларов.
ratol  (ratol)
#
Богатые обеднеют не все, а многие даже не заметят что обеднели. А бедные вымрут на порядки больше чем в лихие 90-е, т.к. запаса прочности как тогда еще от "застойных" советских времен у них больше нет. Как нет запаса прочности у всей государственной социалки. Все что сейчас пока еще работает из техники жизнеобеспечения - наследие советских наработок прошлого века, и изношено даже по официальным оценкам просто катастрофически.
А у нас не Египет и не Ливия даже - 9 месяцев в году отопительный сезон, и людей зимой фруктами с деревьев не прокормишь. Глобальное отличие, сэр, от других.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Возможно страна и не "рухнет" - а только частично порушится.
Но я бы рисковать не стал!

Рыбу можно чистить начиная с отрезания головы! И при этом не стоит ждать, когда упадёт цена на нефть.
Иван Миронов  (VanesStalkers)
#
вот это-то и пугает, что почему то многие хотят именно "почистить рыбу", а не переселить её в другой аквариум...
Дмитрий  (mechanic.ing)
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У Вас типично дебильно комуняжий (а не коммунистический) подход: развалить и побустрее, ну а там будем пытаться. не получится - развалим и опять будем пытаться.
Да будет лично Вам то, что желаете другим.
Да пребудет с нами Бог!
Владимир Светлый  (lawmaster)
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Типично не умеете типично читать мнение другого человека.

Я не говорил про развал страны. Почитайте и перечитайте еще раз.
30 долларов вполне достаточно для функционирования всех самых необходимых институтов государства.

Чего же сейчас не делают того что будут делать при 30 доллараХ? Правильно! Не хотят.
A B  (AndreyBT)
#
Россия в оккупации уже ..цать лет, поэтому и нет развития в образовании и медицине, не строят почти сады, школы, больницы и тп. Так что при нефти за 30 баксов за бочку будет явно не лучше, чем сейчас.
Почитайте на досуге http://lib.rus.ec/b/250620/read
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