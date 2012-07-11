МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019.
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Комментарии 28
Если в Ваши потребности входит оплата аренды квартиры в центре Москвы, то Вам и этого не хватит. А может быть у Вас и квартира и машина и диван в кредит?
У меня и квартира и машина свободны от кредитов и поэтому мне и 25000=00 в месяц хватает.
А средний класс по-моему суммой не определяется. Типичный представитель среднего класса это руководитель небольшого бизнеса, или бизнес-единицы в большой компании. Т.е. тот человек у которого доход зависит от результатов собственного труда. И именно эти люди составляют костяк общества, т.е. его средний класс
Имхо...
Поэтому и беру сумму в 150 тысяч. Если рассуждать о том кто именно средний класс, то давайте представим да собственник бизнеса, но с каким чистым доходом? Все равно на мой взгляд доход является важной частью.
мне лично на все, кроме квартиры, в Москве хватает 15 т.р. (еда, развлечения, мелкие бытовые расходы)... +квартира +разовые покупки от 2-х т.р.
с одной стороны мне и рассуждать просто, так как мне никого обеспечивать не надо...
а с другой, из тех развлечений у меня только в кино сходить, да рестораном себя раз в две-три недели побаловать... а все остальные вещи, которые мне приносят удовольствие, не требуют затрат - песни писать, блог вести, программировать, да и на работе я с удовольствием хоть до ночи могу просидеть...
в родном Саратове же мне этих 15т.р. в свое время вполне хватало (без ограничений себя в чем либо) и с оплатой съемной квартиры...
Но хотелось бы 150 чтобы хватало на все, что необходимо.
у меня лично нет потребностей, на которые бы мне сейчас понадобилось 150т.р. в месяц - мне даже представить сложно...
а если захотеть найти предел мечтаний для любого человека, то по сути, это круглогодичный ОлИнклюзив в Турции... а для этого не много надо на самом деле - ~50т.р. в месяц "пассивного" дохода (сдача в аренду помещения, например)...
а иначе можно иронизировать и, например, над этим: http://images.yandex.ru/yandsearch?text=office+google&rpt=image
И отложить и пожить))))))))))
- Сто рублей, - ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой.
- Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья. Ясно? Чтобы вам было хорошо на свете.
Балаганов долго думал, несмело улыбаясь, и, наконец, объявил, что для полного счастья ему нужно шесть тысяч четыреста рублей и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо.
- Ладно, - сказал Остап, получите пятьдесят тысяч
(«Золотой телёнок», И. Ильф и Е. Петров. 1931 г.)
Даже окончательная цифра сошлась - 50 тысяч на человека.