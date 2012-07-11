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11.07.2012 17:05 28 1 773 просмотра
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Комментарии 28

Павел Блистательный  (Павел Блистательный)
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Я думаю, что вы нищеброд. Я прочитал книгу Олега Тинькова и понял, что только бедняки могут рассуждать о том, сколько бы им хватило. Успешному человеку - всегда мало!
Павел Блистательный  (Павел Блистательный)
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Напротив. Олег Юрьевич успешен и богат и он осуждает рассуждения подобные вашим
Шарухин Антон  (toshik80)
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150 тыс.руб или меньше или больше... каждому свое.
Если в Ваши потребности входит оплата аренды квартиры в центре Москвы, то Вам и этого не хватит. А может быть у Вас и квартира и машина и диван в кредит?
У меня и квартира и машина свободны от кредитов и поэтому мне и 25000=00 в месяц хватает.
А средний класс по-моему суммой не определяется. Типичный представитель среднего класса это руководитель небольшого бизнеса, или бизнес-единицы в большой компании. Т.е. тот человек у которого доход зависит от результатов собственного труда. И именно эти люди составляют костяк общества, т.е. его средний класс

Имхо...
Владимир Светлый  (lawmaster)
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Думаю, что хватит даже и на аренду квартиры в центре и на нормальное питание с нормальном машиной.

Поэтому и беру сумму в 150 тысяч. Если рассуждать о том кто именно средний класс, то давайте представим да собственник бизнеса, но с каким чистым доходом? Все равно на мой взгляд доход является важной частью.
Юрий Улитин  (menY)
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smile:uncap: "Не нужно боятся больших расходов, надо боятся малой заработной платы" Суть в том что когда мы рассчитываем "А сколько надо?" , рассчитываем материальные затраты и не посредственно по критериям существующей жизни, ведь когда планируете вы не берете в расчет к примеру приобретение автомобиля за 2 млн. руб. рубашку за 300-400$, отдохнут не за 40 тыс. руб., а за 150 тыс. руб. Потребности растут пропорционально получаемому доходу. Так что на некоторое время Вам этого хватит.
Иван Миронов  (VanesStalkers)
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все зависит от потребностей smile:)
мне лично на все, кроме квартиры, в Москве хватает 15 т.р. (еда, развлечения, мелкие бытовые расходы)... +квартира +разовые покупки от 2-х т.р.
с одной стороны мне и рассуждать просто, так как мне никого обеспечивать не надо...
а с другой, из тех развлечений у меня только в кино сходить, да рестораном себя раз в две-три недели побаловать... а все остальные вещи, которые мне приносят удовольствие, не требуют затрат - песни писать, блог вести, программировать, да и на работе я с удовольствием хоть до ночи могу просидеть...
в родном Саратове же мне этих 15т.р. в свое время вполне хватало (без ограничений себя в чем либо) и с оплатой съемной квартиры...
Юрий Улитин  (menY)
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а поехать отдохнуть на моря? да и просто мир посмотреть?
Иван Миронов  (VanesStalkers)
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не доставляет удовольствия... я люблю пешком ходить - мне одного подмосковья лет на 10 вперед хватит smile;)
Владимир Светлый  (lawmaster)
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Если вы про можно прожить, то мне на это хватит 8-10 тысяч рублей, с квартирой.
Но хотелось бы 150 чтобы хватало на все, что необходимо.
Иван Миронов  (VanesStalkers)
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я же специально написал "без ограничений себя в чем либо"...
у меня лично нет потребностей, на которые бы мне сейчас понадобилось 150т.р. в месяц - мне даже представить сложно...
а если захотеть найти предел мечтаний для любого человека, то по сути, это круглогодичный ОлИнклюзив в Турции... а для этого не много надо на самом деле - ~50т.р. в месяц "пассивного" дохода (сдача в аренду помещения, например)...
Владимир Светлый  (lawmaster)
#
В любом случае будете себя в чем-то ограничивать. При тратах в 15 тысяч нельзя позволить себе многого. Даже ездить на машине каждый день и то не получится. И уж точно не среднего класса доход. Но каждому свое. Если не хочется большего то это супер!
Иван Миронов  (VanesStalkers)
#
а зачем каждый день ездить на машине? smile:)
Владимир Светлый  (lawmaster)
#
ради удобства и комфорта. на достойную жизнь 15 тысяч оч мало. Только как я и сказал на удовлетворение первичных потребностей.
Иван Миронов  (VanesStalkers)
#
у Вас в офисе бассейн с пляжем на крыше есть? smile:) у нас вот есть...
Иван Миронов  (VanesStalkers)
#
вот когда (если) испытательный срок пройду - буду хвалиться smile:)
Юрий Улитин  (menY)
#
smile:jokingly: да бассейн решает главную роль в жизни
Юнна  (akunamatata)
#
Я думаю 500 т.р. в месяц на семью из трех человек нормально.
И отложить и пожить))))))))))
Юнна  (akunamatata)
#
Это чуть ниже среднего для Москвы))))))))))
Юнна  (akunamatata)
#
Или даже далеко не чуть????
Владимир Светлый  (lawmaster)
#
далеко не средняя, но не в меньшую сторону. Средняя зарплата на семью из двух работающих менее 100 тысяч думаю.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья? -- спросил Остап. -- Только подсчитайте все.
- Сто рублей, - ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой.
- Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья. Ясно? Чтобы вам было хорошо на свете.
Балаганов долго думал, несмело улыбаясь, и, наконец, объявил, что для полного счастья ему нужно шесть тысяч четыреста рублей и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо.
- Ладно, - сказал Остап, получите пятьдесят тысяч
(«Золотой телёнок», И. Ильф и Е. Петров. 1931 г.)
A B  (AndreyBT)
#
те 50 и наши - две большие разницы smile:D
Злой Тунеядец  (:))))
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Из высказываний Стива Джобса. "Быть самым богатым покойником на кладбище мне не хочется совершенно."
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