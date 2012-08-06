МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019.
Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt).
На картинке ниже показано, что меняется при
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка.
Ссылки на
сайт банка
ветка на форуме
ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
Комментарии 7
Поэтому какой смысл Луну или Марс осваивать. Дорого это и опасно
Пока на этой плпнете есть энергоносители и условия для жизни какой смысл куда-то лезть и чего-то
осваивать????????????????
для меня же это несет огромный смысл в приближении к пониманию устройства мира. я мыслю не только материальными и комфортными ценностями. мне очень важно иметь скажем так, высшую цель, недостижимую, мечту.
Это научно познавательный фильм то ли от "Дискавери" то ли от "NAtional Geographic"
И в этом фильме очень подробно расписано как возник этот мир, когда и почему все живое на
планете Земля погибнет и что нам придется не только с Земли спрыгивать но и галактику нашего обитания менять.
Но и это не спасет. Есть теория, что Вселенная в свое время возникла из огромной сингулярности (черной дыры) и в конце концов в нее обратно и "схлопнется"...
Вобщем очень познавательно