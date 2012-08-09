МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019.
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Комментарии 5
На работе мы решили эту проблему следующим образом: если сотрудник просит у компании деньги в долг, то мы даем ему беспроцентный кредит, но при этом вычитаем ежемесячно из зарплаты. Так надежнее, и никто не в обиде.
Возможно я излишне меркантилен, но когда отдаешь свои кровные, приносящие тебе 15% годовых под 0% годовых даже другу, просто душит жаба. Помочь одно, но при этом остаться в минусе это другое. Когда даешь деньги просто так, потом постоянно занимают. А пару раз дашь под % потом уже ищут другого кто бы им дал беспроцентный кредит.
А то что друга потерять можно, это согласен. Но любой друг должен понимать, что взяв у тебя деньги он лишает тебя дохода с этих денег в виде процентов с депозита. Лично я когда брал взаймы, всегда как минимум плачу те проценты, которые платит банк. А это 10-15%. Так что все честно, я даю под % и я беру под %.
Кстати на вдолг.ру что-то очень мало людей желающих получить кредит...
Деньги тогда были достаточно серьезные.
Говорю: Когда отдашь?
- Через месяц с отпускных
Затребовал с него справку 2-НДФЛ и заключил договор, что в течение двух месяцев с момента
выдачи проценты не начисляются, а потом начинает тикать 24% годовых.
Все возмущались... Как так? Родственнику да под проценты
Дак ведь фора на два месяца дана! Льготный период так называемый. А обещает вернуть через месяц.
Но все закончилось благополучно! Вернул он все ровно через месяц.
Так что Владимир в целом концепция правильная, но гибче нужно немного быть
Многие осуждают.