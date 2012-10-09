МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019.
Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
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Комментарии 6
4.2 на одном вкладе при размере возмещения 0.7?
Ну не знаю... Оптимистичненько!
А ещё и с учётом последних финтов
Как вариант - рассматривать реальные инвестиции, но тут финансовая грамостность рядового инвестора должна несколько отличаться от "умею читать договоры вкладов мелким шрифтом", кмк
История произошла в городке Скеллефтеа. В местных нищенских кругах Дегерман был известен под прозвищем "Курт-Жестяная Банка". Его жизнь ничем не отличалась от жизни других бомжей. Он питался остатками фаст-фуда, которые находил на помойке. Там же он находил себе одежду.
Большую часть времени он собирал банки из-под пива и других напитков, которые впоследствии сдавал. В отличие от других бомжей, заработанные средства Курт не тратил на алкоголь и наркотики, а хранил для инвестиций. Как выяснилось после смерти Дегермана, он предпочитал вкладывать средства в акции лучших компаний Швеции.
По материалам сайта rokf.ru
http://www.youtube.com/watch?v=sfd3gupCAeg