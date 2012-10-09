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09.10.2012 15:48 6 1 074 просмотра
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Комментарии 6

Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Эк Вы, батенька, хватили... smile:)
4.2 на одном вкладе при размере возмещения 0.7?
Ну не знаю... Оптимистичненько! smile:)
А ещё и с учётом последних финтов
Цитата
размер страховки, выплачиваемой государством вкладчикам банков, лишившихся лицензии, будет увеличен с текущих 700 тыс. руб. до 1 млн руб. По сведениям "Ъ", для недопущения перетока вкладов в банки с рискованной политикой увеличение будет компенсировано рядом ограничений выплат вкладчикам. Они будут разработаны до 15 октября.

Как вариант - рассматривать реальные инвестиции, но тут финансовая грамостность рядового инвестора должна несколько отличаться от "умею читать договоры вкладов мелким шрифтом", кмк
Владимир Светлый  (lawmaster)
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На первые пять лет раскидывать по различным банкам вполне возможно. При сумме выше 5 млн конечно затруднительно, но можно раз в год по 10 банкам межбанком раскидать. В принципе не вижу ничего сложного в дроблении вкладов. Другой вопрос, что средняя ставка будет не 13%, а в районе 10.
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
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Как всегда... Копишь-копишь на Ламборжини и Айфон...а потом бац! не сдержался и купил себе кока колу и сникерс! (с)
piramidon  (piramidon)
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"Ожидание лучших времен часто перерастает в хроническую форму" smile;) Откладывание и накопление штука хорошая, но главное знать меру. А то ведь и такие крайности случаются:
Цитата
Шведский бомж Курт Дегерман, который более 30 лет нищенствовал, собирая пустые пивные банки, к концу жизни накопил 12 млн. шведских крон (примерно 1,4 млн. долларов ). После его смерти эти деньги остались в виде ценных бумаг, золотых слитков и денежных купюр. Состояние Дегермана заставило встретиться в суде его родственников, которые до смерти бомжа не сильно интересовались его состоянием.

История произошла в городке Скеллефтеа. В местных нищенских кругах Дегерман был известен под прозвищем "Курт-Жестяная Банка". Его жизнь ничем не отличалась от жизни других бомжей. Он питался остатками фаст-фуда, которые находил на помойке. Там же он находил себе одежду.

Большую часть времени он собирал банки из-под пива и других напитков, которые впоследствии сдавал. В отличие от других бомжей, заработанные средства Курт не тратил на алкоголь и наркотики, а хранил для инвестиций. Как выяснилось после смерти Дегермана, он предпочитал вкладывать средства в акции лучших компаний Швеции.

По материалам сайта rokf.ru
Владимир Светлый  (lawmaster)
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Смешно конечно, но я же написал:

Цитата
Чтобы быть счастливым мне необходимо иметь возможность, просто, без напрягов откладывать 50 тысяч рублей. Ежемесячно.
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