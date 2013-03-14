МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019.
Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
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Комментарии 5
Её краткий смысл в том, что автор задает вопрос: Индивидуальным предпринимателям с 2013 года в 2 раза подняли суммы уплаты в Пенсионный фонд, т.е. за год придется заплатить 35000 руб с хвостиком (вместо 17000 в 2012м) И автор прикидывает, а что если на банковский вклад под 10% годовых с капитализацией процентов в год выкладывать по 35000 руб в течение 30 лет? Расчетным путем выводим цифру: 5000000 руб будет на вкладе и это даст 43000 руб в месяц в виде процентов.
Если годик пооткладывать по 50000 руб в месяц, то в конце года сумма будет 600000 руб. Если брать 10,5% годовых, то в месяц будет "прилипать" примерно 5500=00 руб. У меня была под новый год такая ситуация. Очень было приятненько коммуналку оплачивать за счет этих процентов через интернет-банк. Да и банк попался приятный. Позволил не так давно изъять почти весь вклад без потери процентов.
Однако как только поднакопится хоть сколь нибудь весомый вклад так сразу возникают обстоятельства, что им приходится распоряжаться. Так было в 2005м, когда на вклад+займы от хороших людей была куплена квартира, в 2009м, и сейчас когда на вклад была куплена доля в коммерческой недвижимости.
И доходы от эксплуатации этой доли приносит в месяц в два раза больше прибыли чем проценты по вкладу.
Продолжаем "откладывать" дальше... а что там будет????? Посмотрим. Может торговый центр придется строить. Или кинотеатр открыть, или ночной клуб. Всего то навсего 15-20 лямов надо...
Не могу представить как можно грамотно управлять большими суммами, так как их у меня никогда не было. Больше интересует мнение людей, которые накопили увесистые суммы с зарплаты.