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24.05.2013 17:33 9 1 034 просмотра
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Комментарии 9

И Денисов  (барбос)
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Зал был полный? Не дорого ли 1000р? smile;)
Владимир Светлый  (lawmaster)
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Зал был почти полный)) Дорого конечно, но это ж капитализм))
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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1000 р для Москвы не бабки!)))
И Денисов  (барбос)
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Любопытства ради хотел спросить, а почему Вкладчик-коммунист?
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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Присоединяюсь к вопросу!)))
Георгий Иванов  (Несахар)
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Есть догадка: у автора блога есть вклады в банках и при этом он придерживается коммунистических воззрений smile:-). Одно другому, по-моему, совершенно не мешает.

Если я вдруг ошибся, пусть он меня поправит.
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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А может он кого вкладывает?)))
XIIX  (XIIX)
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Знаете, несколько раз сходил на концерты в Олимпийском на кумиров прошлого, потом понял, что выброшенные деньги: как правило сидишь далеко, вместо музыки грохот и слов не разобрать, да и голос артиста почему-то не похож на то что слышали с дискв и записей. Вообщем, более не хожу...
Посему уж лучше сходить в зал Чайковского, хотя если признать, то и там уже не был несколько лет. А хочется очень...
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