МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019.
Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
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Комментарии 16
А именно: "при выдаче ссуды банк переводит эту сумму на текущий счет, которым в любой момент может воспользоваться клиент, или выплачивает ее наличными. Результатом этих действий банка стало появление новых денег в размере 90 млн р. "
То есть у банка на счету остаются только 10 млн. резервов. А всю дальнейшую риторику он строит уже на изначально неверном, на мой взгляд, мнении. Если 90 млн. рублей копируются на счета других, тогда да, эта теория верна. А если перемещаются, то нет.
В принципе, в финансовом менеджменте можно найти объяснение теории о создании банками денег. Если деньги накоплены кем-то, то они лежат у него дома (в сейфе) и не участвуют в денежном обороте - денежная масса уменьшается. Если же он их отнес в банк, то банк их выдал в кредит - денежная масса увеличивается (возвращается к первоначальному значению). Ни о каком создании новых денег речи не идет, чувств
Не важно, где лежат деньги, общая сумма все равно эмиссированной.
Из пяти орехов никак нельзя получить шесть, не взяв откуда-то шестой орех.
Но я думал банки могут использовать какое-то плечо, которое им ЦБ выдает.
2. Для иллюстрации http://dr-inkfish.livejournal.com/182402.html
3. Может я не понимаю чего? Попробуйте "объяснить на пальцах": пусть сейчас денег Х. ЦБ печатает и дает банку в долг 100р. Денег Х+100. Банк берет 100 и дает клиенту. Денег Х+100. Клиент берет и кладет в банк. Денег Х+100. Банк дает клиенту... Денег всегда х+100, хотя долги банков перед клиентами и клиентов перед банками растут...
"Более подробно процесс создания новых денег банками можно проследить на следующем примере. Допустим, что банк располагает активами 100 млн р. Часть этих активов банк обязан хранить как резерв, который может быть использован отчасти на покрытие текущих расходов банка, и который, главным образом, предназначен для снижения степени риска неуплаты по обязательствам.
Если размер резервной ставки составляет 10%, банк может выдать клиентам ссуду в размере 90 млн р., а 10 млн р. останутся в резервном фонде банка. При выдаче ссуды банк переводит эту сумму на текущий счет, которым в любой момент может воспользоваться клиент, или выплачивает ее наличными. Результатом этих действий банка стало появление новых денег в размере 90 млн р. Собственно говоря, действия банка были очень просты: из сейфов банка были извлечены 90 млн р. (там они не являлись деньгами) и переданы клиентам – перевод на текущий счет, или выдача наличными, уже делает эту сумму новыми деньгами. Единственным ограничением создания новых денег банками являются резервные требования, за выполнением которых следит Центральной банк.
Но в то же время необходимо учесть, что, когда срок ссуды истечет и 90 млн р. будут возвращены банку клиентами, на столько же уменьшится количество денег в обращении.
Деньги включаются в состав денежной массы только тогда, когда их держат за пределами банковской системы. Однако процесс создания новых денег на этом не заканчивается. Интересно проследить на конкретном примере, как первоначальная сумма денег на депозите в банке приводит, в конечном счете, к мультипликационному эффекту создания намного бoльшей суммы новых денег.
Допустим, что клиенты банка, получившие ссуду 90 млн р., уплатили эти деньги различным физическим и юридическим лицам за предоставленные товары и услуги, а последние поместили вырученные деньги на депозит в другой банк. Увеличение депозитов в другом банке позволяет ему выдать новые ссуды. При этом необходимо направить в резерв 10% суммы депозитов (т.е. 9 млн р.). Следовательно, новые ссуды будут предоставлены на сумму 81 млн р., а общий прирост денежной массы (с учетом операций двух банков) составляет 171 млн р.
На следующем этапе лица, получившие в качестве платежей этот 81 млн р., вновь помещают его на депозиты в третий банк, который теперь может расширить объем выданных ссуд на 72,9 млн р.
(с учетом того, что 8,1 млн р. должны быть оставлены в резервном фонде банка). Это снова увеличивает сумму новых денег, созданных тремя банками, до 243,9 млн р.
Логика рассуждений ведет нас к следующему выводу: процесс создания новых денег банками будет продолжаться, но до определенного предела.
Этот процесс характеризует мультипликационный эффект расширения банковских депозитов и может быть рассчитан с учетом (в нашем случае) резервных требований.
Предел расширения банковских депозитов:
100 млн р. + 90 млн р. + 81 млн р. + 72,9 млн р. + ... = 100 млн р (1 – 0,9) = 1 млрд р.
Таким образом, при уровне резервных требований 10%, первоначальный депозит 100 млн р. обернулся мультипликационным эффектом расширения банковских депозитов на 1 млрд р.
Конкретно оценить размеры расширения денежной массы путем создания банками новых денег позволяет мультипликатор денежного предложения или банковский мультипликатор (m). Он рассчитывается по формуле:
m = M / R ,
где М – прирост депозитов, R – прирост резервов.
В нашем примере m = 10, т.е. каждый рубль увеличения резервов привел к возрастанию депозитов на 10 р.
Следовательно, величина мультипликатора находится в обратной зависимости от обязательных резервных требований. Если ставка минимальных резервов снизится до 5%, то m составит 20, а если повысится до 20%, то m составит 5."
Учебник макроэкономики Вам в руки. Новые деньги создаются с новым долгом, и денежная масса при этом увеличивается. Деньги - это долг.
Давайте закрепим полученные мною знания)
То есть все же есть денежная база, которую повышать может только ЦБ, по требованию (какому не понял до конца).
Далее эту денежную базу уже превращают в денежную массу.
Допустим база равна 100 млн. и их раскидывают 10-ти банкам по 10 млн. Пропорция не важна, главное итоговая сумма этих денег в банках равна 100 млн. Далее эти банки выдают кредиты и другие операции совершают. И если взять ситуацию, что кроме рубля ничего нет, то за год можно получить таким способом прирост денежной массы равной 100 млн. + базовая ставка. В конце года получается всю денежную массу нужно вернуть назад и уже база увеличивается на 100 + базовая ставка.
Также банки могут постоянно искусственно и временно увеличивать денежную массу до в данном случае 1 млрд. То есть 100 млн плюс 900 млн. Но при этом сама денежная база не увеличивается на такой же размер. А в конце периода все эти дутые деньги превращаются в те же самые 100 млн + базовая ставка?
Правильно ли я все теперь понимаю
По решению совета директоров ЦБ.
Подробнее о величине и составе денежной базы и денежной массы см. здесь http://www.cbr.ru/publ/God/ar_2012.pdf стр. 280. Грубо говоря, они отличаются на величину безналичных средств в коммерческих банках.
Все остальное, на мой взгляд, верно, кроме двух технических нюансов:
"увеличивать денежную массу до в данном случае 1 млрд. То есть 100 млн плюс 900 млн." - в РФ ставка резервирования не 10, а 4,25%, соответственно потенциальный рост больше. Реальный - см. по ссылке выше.
"А в конце периода все эти дутые деньги превращаются..." - не в конце периода, а в при "сжатии финансового рынка" - теоретической ситуации, когда все кредиторы потребуют погашения обязательств перед ними;
Ну, и еще один нюанс "банки могут постоянно искусственно и временно увеличивать денежную массу" - звучит не вполне корректно. Точнее будет так: превращают денежную базу в денежную массу большего объема путем более эффективного использования первой (в т.ч. неоднократного), принимая и выдавая деньги в долг: одни и те же деньги с помощью банковской системы могут одновременно находится у нескольких субъектов.