Олег Тиньков сделал рекламу Сбербанка

С 9 марта «на всех каналах страны» впервые на ТВ выходит реклама ТКС Банка с Ариной Шараповой (не путать с Марией). Олег Тиньков в своем блоге пишет: «наконец-то мы решились, вот накопили денег, сняли…». Ролик сделан в антигламурном стиле, в расчете на демократичную аудиторию. Нынешняя целевая Интернет-аудитория ТКС шокирована… В «запрещенном» юристами ролике легкий «наезд» на Сбербанк («…пусть Герман мне плюнет в лицо, если у них нет очередей в регионах»). Через месяц обещана ох@какая «вторая серия» уже на другую ЦА…
В ролике Арина Шарапова, популярная в народе телеведущая, встречает в подъезде соседку. Та с досадой произносит: «В Сбербанке такие очереди…». Дальше уже идет реклама ТКС.
Ролик по своей стилистике напоминает рекламу Пенсионного фонда (про "письмо счастья"). Выбор персонажа явно рассчитан на регионы, более возрастное и менее обеспеченное население. Но только ли на это был сделан расчет? Олег Тиньков пишет, что концепцию придумывал сам…
Анонс рекламной кампании Тиньков сделал через пост в своем блоге. Там он разместил вариант ролика с упоминанием про Сбербанк, который запретили юристы – на ТВ пойдет «подрезанный вариант». Расчет на «вирусность»? Второй момент – явная, демонстративная «народность» и бюджетность ролика. Интернет-аудитория, которая хорошо знает Тинькова, помнит его рекламу с яхтами-девушками, просто повергнута в шок и взвилась в комментах и критических постах…
«…Олег, это стандарт! Где Ваш талант красиво шокировать публику?»
«…Блин, вот Марию Шарапову пригласили б! Тенесистку! Показали б её в купальнике…на фоне пляжа вот это было б ох…!»
«…Посмотри новый ролик банка Русский Стандарт «Лидочка выходит замуж за банкира».
Поклонники и поклонницы явно не хотят отдавать Тинькова в руки бабушек из Сбербанка. Тиньков отвечает, что в мае выйдет второй «золотой» ролик: «…для вас через месяц будет ))». Там и…
Уж и не знаю чего теперь ждать…
Комментарии 27
Без соседки.Арина в банкомат карту не той стороной сует."Тинькофф" - что-то бла-бла-бла...Совершено не запомнилось.
А помимо пива скандальным образом рекламировались и пельмени от Тинькова. Так что в этом плане ничего нового. Что касается Арины Шараповой, то, по-моему, она хорошо подходит для рекламной кампании банка.
И куда же интересно бабушка пойдет с кредитной картой? За хлебом?
А потом попадет на бешеные проценты от господина Тинькова.
Или имелось в виду что в Тинькове нет очередей. И что бабушка с картой сделает? Коммуналку пойдет заплатит. Нет не заплатит. Как мне объяснили по ТКС-совскому "8-800...." платежи по произвольным реквизитам через интернет банк не делаются.
Вобщем непонятно на кого рассчитана реклама. Замануха очередная. У меня пылится карта этого банка. Как тарифы увидел так сразу подальше от глаз засунул. Так что мне жаль бабушек которые поведутся на эту рекламу.
Про вклады...
Смарт-вклад как я понимаю можно только в Москве и в Питере???. В рекламе говорится о том, что курьер выезжает по адресу. Сомневаюсь, что он к нам в Архангельск потащится документы ко мне подписывать
Идея то хорошая, а вот исполнение.... как всегда
И Архангельск вроде не деревня. Была я там. Мне город понравился очень. Хотя было это до перестройки. Задолго. А уж сейчас тем более, я думаю.
А уж с появлением интернета и тем более, я думаю.
Бабушки конечно бывают продвинутые, но не все.
А первое что сделает господин Тиньков - это откажет бабушке в выпуске карты так как возраст уже не тот. Так делают почти все банки и ТКС не исключение. А если и выдаст карту, то проценты там просто дикие. Поэтому жалко будет бабушку.
Архангельск действительно красивый город. Особенно с расстояния километров в 15 и ночью. В том месте где трасса М8 спускается с возвышенности и город весь в огнях как на ладони. А краснофлотский мост как гирлянда.
Только опять же курьер ТКС банка к нам не поедет, поэтому реклама опять же не для нас.
P.S. C праздником Весны Тамара
Ну не только же кредитные карты есть у ТКС. Процент по депозитам неплохой вроде. Я не являюсь клиентом ТКС, а вот дочка у меня - да.
Ну а курьеров можно в любом городе набрать, что ТКС, как я поняла, и делает. Опять же - рабочие места создаёт. Тоже дело хорошее. !
Не понравилось, что карту суют в банкомат не той стороной. Да и связка "получить кредитную карту - снять деньги в ближайшем банкомате" тоже не очень. В плане того, как показывать использование кредитной карты, запомнилась реклама мастеркарда ("... бесценно, для всего остального есть мастеркард") - там делают упор на покупку конкретных товаров.
Согласна, из рекламы не очень понятно, зачем нужна карта, кроме как на замену небольшому потребкредиту.
В начале марта была запущена кобрендинговая карта вместе с социальной сетью Одноклассники (кстати, первая в своем роде). Наверное слышали?
То есть не ВКонтакте, а более "возрастные" Одноклассники. Видимо в ЦА 35+ более "рыбные" места с их точки зрения.
Банк явно собирается выйти из своей завоеванной ниши на более широкие рыночные просторы...
Если только мы в скором времени не увидим несколько "инновационных" платных сервисов там, заточенных именно под 35+.
Изощренные гримасы - платные.