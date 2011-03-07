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Олег Тиньков сделал рекламу Сбербанка

07.03.2011 16:04 27 7 027 просмотров
С 9 марта «на всех каналах страны» впервые на ТВ выходит реклама ТКС Банка с Ариной Шараповой (не путать с Марией). Олег Тиньков в своем блоге пишет: «наконец-то мы решились, вот накопили денег, сняли…». Ролик сделан в антигламурном стиле, в расчете на демократичную аудиторию. Нынешняя целевая Интернет-аудитория ТКС шокирована… В «запрещенном» юристами ролике легкий «наезд» на Сбербанк («…пусть Герман мне плюнет в лицо, если у них нет очередей в регионах»). Через месяц обещана ох@какая «вторая серия» уже на другую ЦА…

В ролике Арина Шарапова, популярная в народе телеведущая, встречает в подъезде соседку. Та с досадой произносит: «В Сбербанке такие очереди…». Дальше уже идет реклама ТКС.



Ролик по своей стилистике напоминает рекламу Пенсионного фонда (про "письмо счастья"). Выбор персонажа явно рассчитан на регионы, более возрастное и менее обеспеченное население. Но только ли на это был сделан расчет? Олег Тиньков пишет, что концепцию придумывал сам…

Анонс рекламной кампании Тиньков сделал через пост в своем блоге. Там он разместил вариант ролика с упоминанием про Сбербанк, который запретили юристы – на ТВ пойдет «подрезанный вариант». Расчет на «вирусность»? Второй момент – явная, демонстративная «народность» и бюджетность ролика. Интернет-аудитория, которая хорошо знает Тинькова, помнит его рекламу с яхтами-девушками, просто повергнута в шок и взвилась в комментах и критических постах…

«…Олег, это стандарт! Где Ваш талант красиво шокировать публику?»

«…Блин, вот Марию Шарапову пригласили б! Тенесистку! Показали б её в купальнике…на фоне пляжа вот это было б ох…!»

«…Посмотри новый ролик банка Русский Стандарт «Лидочка выходит замуж за банкира».



Поклонники и поклонницы явно не хотят отдавать Тинькова в руки бабушек из Сбербанка. Тиньков отвечает, что в мае выйдет второй «золотой» ролик: «…для вас через месяц будет ))». Там и…
Уж и не знаю чего теперь ждать…

Комментарии 27

К  (shlomo_chavez)
#
Вадим, а вы заметили что нет принадлежности(соответствия) общности данных использованных в рекламном ролике? smile:shuffle:
CreditWay  (CreditWay)
#
Не знаю как насчет полной версии.Но сегодня лично видел по ТВ урезанную с А.Шараповой.
Без соседки.Арина в банкомат карту не той стороной сует."Тинькофф" - что-то бла-бла-бла...Совершено не запомнилось.
Першинг  (Першинг)
#
Когда увидите 48-й раз - запомнится!
Вадим Логинов  (vnloginov)
#
Константин, в этом вопросе мне далеко до Дитриха фон Гильдебранда...
К  (shlomo_chavez)
#
Ответил в ЛС smile:)
Дмитрий  (Dimon)
#
До телевизионных роликов он сделал такие же рекламные баннеры (которые для показа на сайтах). Там тоже типа поначалу использовался бренд российского Сбербанка, но потом они якобы решили от этого варианта отказаться и сделали обычные баннеры. Весьма вероятно, что вы правы: формально, в рекламе, которая всем показывается на различных сайтах (и будет на ТВ), они вроде как не используют бренд конкурента, а в реале получается, что все совсем наоборот и они привлекают к себе таким образом дополнительное внимание.

А помимо пива скандальным образом рекламировались и пельмени от Тинькова. Так что в этом плане ничего нового. Что касается Арины Шараповой, то, по-моему, она хорошо подходит для рекламной кампании банка.
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Очень забавно...
И куда же интересно бабушка пойдет с кредитной картой? За хлебом? smile:D
А потом попадет на бешеные проценты от господина Тинькова.
Или имелось в виду что в Тинькове нет очередей. И что бабушка с картой сделает? Коммуналку пойдет заплатит. Нет не заплатит. Как мне объяснили по ТКС-совскому "8-800...." платежи по произвольным реквизитам через интернет банк не делаются.
Вобщем непонятно на кого рассчитана реклама. Замануха очередная. У меня пылится карта этого банка. Как тарифы увидел так сразу подальше от глаз засунул. Так что мне жаль бабушек которые поведутся на эту рекламу.
Про вклады...
Смарт-вклад как я понимаю можно только в Москве и в Питере???. В рекламе говорится о том, что курьер выезжает по адресу. Сомневаюсь, что он к нам в Архангельск потащится документы ко мне подписывать smile:)
Идея то хорошая, а вот исполнение.... как всегда
Першинг  (Першинг)
#
Ну что ж Вы так о бабушках-то? Есть бабушки и попродвинутее иной молодёжи!
И Архангельск вроде не деревня. Была я там. Мне город понравился очень. Хотя было это до перестройки. Задолго. А уж сейчас тем более, я думаю.
А уж с появлением интернета и тем более, я думаю. smile:D
Шарухин Антон  (toshik80)
#
... Я хотел сказать доброй ночи Тамара
Бабушки конечно бывают продвинутые, но не все.
А первое что сделает господин Тиньков - это откажет бабушке в выпуске карты так как возраст уже не тот. Так делают почти все банки и ТКС не исключение. А если и выдаст карту, то проценты там просто дикие. Поэтому жалко будет бабушку.
Архангельск действительно красивый город. Особенно с расстояния километров в 15 и ночью. В том месте где трасса М8 спускается с возвышенности и город весь в огнях как на ладони. А краснофлотский мост как гирлянда.
Только опять же курьер ТКС банка к нам не поедет, поэтому реклама опять же не для нас.

P.S. C праздником Весны Тамара smile:)
Першинг  (Першинг)
#
Антон! Спасибо за поздравление!
Ну не только же кредитные карты есть у ТКС. Процент по депозитам неплохой вроде. Я не являюсь клиентом ТКС, а вот дочка у меня - да.
Ну а курьеров можно в любом городе набрать, что ТКС, как я поняла, и делает. Опять же - рабочие места создаёт. Тоже дело хорошее. smile:) !
Першинг  (Першинг)
#
А бабушки у нас сбережения-то уважают! smile:)
sir1knight  (sir1knight)
#
ну вообще основные клиента сбербанка действительно пенсионеры.
sir1knight  (sir1knight)
#
тьфу. Тинькова клиенты - пенсионеры. и действительно большая часть получивших карту - снимают наличные.
Першинг  (Першинг)
#
Да неужели? Никогда бы не подумала! И попадают на комиссию? Негуманно.
Першинг  (Першинг)
#
А вот хорошо ли, что в рекламе с кредитки нал снимают? Для того ли кредитка? smile:?:
Теневая экономка  (Теневая экономка)
#
Шарапова, имхо, хорошо смотрится, если задумка рекламы - ввести карты в повседневный обиход, а не сделать их атрибутом роскошной жизни. Правда, зачем тогда в ролике платина? Не перегнули ли палку с демократизацией?

Не понравилось, что карту суют в банкомат не той стороной. Да и связка "получить кредитную карту - снять деньги в ближайшем банкомате" тоже не очень. В плане того, как показывать использование кредитной карты, запомнилась реклама мастеркарда ("... бесценно, для всего остального есть мастеркард") - там делают упор на покупку конкретных товаров.
Вася Пупкин  (086)
#
ТО, что суют в банкомат не той стороной - некомпетентность режиссера. А вот рекламировать именно снятие денег - как минимум неэтично, учитывая грабительские комиссии и %% банка за снятие наличных
Теневая экономка  (Теневая экономка)
#
Те, кто принимал работу, тоже некомпетентны? И потом, это ж не трехчасовая киноэпопея, чтоб глаз замылился и пропустил ляп.

Согласна, из рекламы не очень понятно, зачем нужна карта, кроме как на замену небольшому потребкредиту.
Першинг  (Першинг)
#
А вот сегодня "Лизочка выходит замуж. За банкира!" Русского Стандарта появилась. Мне понравилось! smile:D
Вадим Логинов  (vnloginov)
#
Показателен еще один недавний маркетинговый ход ТКС банка.
В начале марта была запущена кобрендинговая карта вместе с социальной сетью Одноклассники (кстати, первая в своем роде). Наверное слышали?
То есть не ВКонтакте, а более "возрастные" Одноклассники. Видимо в ЦА 35+ более "рыбные" места с их точки зрения.
Банк явно собирается выйти из своей завоеванной ниши на более широкие рыночные просторы...
fulltime  (fulltime)
#
Ну если учесть, что с помощью этой карты предлагается оплачивать смайлы и прочее подобное в одноклассниках, то как бы о 35+ я все-таки бы поостерегся говорить.
Если только мы в скором времени не увидим несколько "инновационных" платных сервисов там, заточенных именно под 35+.
Вася Пупкин  (086)
#
думаете, что после 35ти смайлы не используют? smile:D
fulltime  (fulltime)
#
думаю, что используют smile:D но то что массово будут покупать их с помощью кобренда как-то сомневаюсь smile:)
Першинг  (Першинг)
#
А в Одноклассниках" что - смайлы платные? Кошмар! smile:evil: smile:D
Вадим Логинов  (vnloginov)
#
Базовые человеческие эмоции бесплатные.
Изощренные гримасы - платные.
Вадим Логинов  (vnloginov)
#
Арина Шарапова сейчас одновременно появилась и в ролике Снежной королевы. Обычно считается, что это плохо. Но тут возможны варианты - более частое появление персонажа может сработать и в плюс...
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