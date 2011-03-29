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Жениться вместо кредита или выйти замуж за банкира

29.03.2011 20:05 9 3 495 просмотров
В марте появились сразу несколько заметных роликов на тему «удачной» женитьбы (замужества). Два из них банковские. Русский стандарт рассказывает про Лизочку, которая выходит замуж за банкира. Инвестторгбанк снял ролик в усадьбе Голицыных, пригласив режиссера Наталью Бондарчук. Масла в огонь добавила реклама майонеза Слобода с бедным и несильным папой, над которым смеются дочери. Тема женитьбы по расчету вылилась в Интернет в бурное обсуждение современных моральных устоев и нравов…

В рекламе Русского стандарта от студии Базелевс на смотринах родители спрашивают у потенциального жениха, а что у него есть вот прямо сейчас в кармане. Тот отвечает: «Банк». Речь идет о карте «Банк в кармане». Мать спешит похвалиться: «Лизочка выходит замуж… за банкира».


Ролик «Солидные кредиты» Инвестторгбанка снят в Малых Вяземах, в интерьере усадьбы князей Голицыных. Три молодых повесы обсуждают тему выгодной женитьбы. Один из них решил жениться, чтобы получить миллион в качестве приданного. Другой предлагает вместо этого взять кредит в банке. Режиссером ролика была приглашена именитая Наталья Бондарчук. Исполнил одну из ролей и написал музыку к ролику ее сын Иван Бурляев.


В марте на каналах ТВ появился еще один ролик в тему женитьбы «Для тех, кто хорошо женился!». Не банковский, но очень хлесткий, с неоднозначным инсайтом, вызвавшим бурю дискуссий. В машине сидят две смешливые и циничные девчушки, жующие хлеб с майонезом, и спрашивающие: «Мам, а ты папу любишь? Даже если он не сильный? И не богатый?»


Оказалось, что ролик является клоном финской рекламы хлеба True love, которая получила приз Eurobest в 2008г.


Кстати, самого продукта в рекламе Слободы почти не видно. Некоторые даже посчитали, что это готовая реклама банковских кредитов, чтобы папе приобрести новую машину, гараж, чтобы не ломался. Наконец, купить хорошей еды детям…

А как Вы смотрите на браки по расчету и таких расчетливых «детей майонеза»? Заодно можно и рекламу обсудить.

Комментарии 9

fulltime  (fulltime)
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Как то дочь одного моего знакомого заявила своей бабушке:"Когда вырасту, то выйду замуж за такого же хорошего, как папа, но не такого бедного".
Причем, я бы не сказал, что семья бедствует))
fulltime  (fulltime)
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Вообще, ситуация, когда дети любят майонез больше, чем папу, просто трагическая, конечно.
mosoblbank_pr  (mosoblbank_pr)
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Ролик Русского Стандарта понравился. С юмором с счастливым концом: млодому человеку повезло с Лизочкой, Лизочке повезло с родителями, а родители простодушны и доверчивы, а значит - счастливы.
С роликом Инвестторгбанка уже сложнее. Немного запуталась. На рекламном макете в газете "Московские ведомости" указано "Кредит 20 млн.", следующим кадром предлагают Гражданам уже до 40 млн. Что мешало поставить цифру 40 в газетный макет сразу? Можно предположить, что 20 млн - это про ипотечный кредит, но из разговора героев ясно, что нужен кредит именно "на любые цели", а значит до 40 млн.
Интерьеры хороши в обоих видео, классика всегда в моде.

Спасибо за ссылку на ролик True love и его клон! У меня всегда вызывает удивление факт кальки: так откровенно "слизать" все до мелочей! Зачем? Да еще кормить в кадре детей майонезом - это жестоко. smile:evil:
Людмила  (Luydmila D)
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Насчет "счастливого конца" что-то сильно сомневаюсь. Очень быстро станет ясно, что никакого банка у мч нет, есть общедоступная неименная карта с минимальным кредитным лимитом (вроде бы 5 000 руб), и вряд ли Лизочка сможет обойтись без набегов на родительские деньги.
Хотя у меня чисто женский взгляд " в будущее", а мч ставил перед собой конкретную задачу жениться здесь и сейчас. Задача решена!
Наталья  (docne)
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По какой-то там статистике браки по расчету крепче, чем браки по любви... Если расчет, конечно, правильный smile:D . А вообще, дети не циничны, они просто не ограничены рамками общественного мнения и "приличного поведения". Я лет в 5 заявила, что выйду замуж за министра, все равно, какого, потому что "у него есть домработница" smile:D . Причем родители были в шоке от такого моего заявления, т.к. личная жизнь и быт каких-либо министров в нашей семье не обсуждались.
Елена  (kapella)
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Отвратительная реклама майонеза!!!
За папу обидно, жестокие дети...может это ошибка перевода при клонировании smile:?:
Хотя в итоге хорошо запоминается, что и дает, видимо, конечный результат.
Елена Харченко  (elenaharchenko)
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Вопрос насчет браков по расчету- это я бы сказала философский вопрос, в который каждый вкладывает свой смысл) Если гнаться только за деньгами, можно жестко обломаться, ведь те, у кого есть деньги прекрасно понимают "почему все так любезны".
Но жить с любимым в шалаше вариант наверное еще хуже...) Как правило в "шалаше" живут люди, которые по жизни не особо к чему-то стремятся, в итоге брак (отношения) превращается либо в совместное лежание на диване, либо разваливается.
Конечно, идеально когда есть и любовь и деньги (ну или хотя бы адекватные идей как их заработать))) А вообще, главное- чтобы взаимопонимание было) Без него и с деньгами и без них, ничего не получится.
Фёдор  (Racer666)
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Самое главное в жизни - деньги.
Все остальное дополнение. Потому тебя любят за деньги, и только потом за характер и обаятельность.

Молодежь еще может любить за длинный с горбинкой и за правое яйцо, но селекционеры в виде родителей - отбирают по денежному принципу.
Реклама в кои то веки сказала правду, горькую и откровенную. Не преминув дать решение.
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