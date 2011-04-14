Обзор рекламы в марте-апреле: от Чапаева до Цекало и от Шараповой до Брежневой

Вот и пришла весна – ну, по крайней мере, рекламная. Резко возросла маркетинговая активность банков. Было на что посмотреть и что покритиковать в рекламе. Читайте и смотрите наш очередной обзор.
Больше всех рекламных инфоповодов дал банк ТКС. Вначале вышла первая телереклама этого банка с Ариной Шараповой в главной роли, вызвавшая массу критики от ожидавших от Тинькова большего.
Олег Тинков ответил на это, что скоро мы увидим более крутую «вторую серию». И вскоре просочилась информация, что он купил права на песню Виктора Цоя. Прозвучит она и в новой рекламе – ждем…
Помимо этого можно отметить и продвижение проекта карт ТКС совместно с соцсетью Одноклассники и с персональным дизайном.
Кроме Шараповой, в марте мы увидели в рекламе новосибирской платежной системы "Золотая корона - Денежные переводы" певицу, актрису и просто красавицу Веру Брежневу. Слоган кампании: "Скажи заботой "Люблю!"". Певица выступает в роли девушки-весны, вместе с которой в жизнь приходят теплое солнце, обновление, любовь и забота. Внешность Веры, безусловно, обладает мощной эмоциональной насыщенностью. По информации банка Брежнева будет лицом бренда весь 2011-го. Вот только как всегда сказывается отсутствие эксклюзива – Вера параллельно в телерекламе двигает Даниссимо…
Увидели мы в мартовской рекламе и… Василия Ивановича Чапаева, ну или его экранный образ, воплощенный актером Бабочкиным. Так свой кредит отрекламировал банк Уралсиб. Помните знаменитую сцену про обсуждение тактики на предстоящий бой: «Где должен быть командир?».
Порадовал Уралсиб и новой социальной рекламой по повышению финансовой грамотности в области потребительского кредитования. В рекламе используются популярные поговорки и выражения: «Мельчит – значит, ловчит?», «Первое слово дороже второго», «Один белый, другой серый. Есть разница», «Честное - Благородное...».
Неплохо смотрится, хотя прием и не нов. В 2008 похожую рекламу делал Яндекс. В этом марте на российских телеканалах стартовала кампания по развитию браузера Google Chrome. Основной слоган рекламы: «Быстрее, чем вы думаете». Там появляются, быстро сменяя друг друга недописанные устойчивые выражения. Мозг тут же включается… Забавно смотрится появление Альфы…
Среди номинантов на лучшую рекламу марта два ролика на тему выгодной женитьбы и замужества – Русского стандарта и Инвестторгбанка, о которых мы уже рассказывали.
Что еще отметить? Заметным был ребрендинг НОМОС-банка. Вошло в обращение новомодное Лого – в стиле а-ля Сколково и элементы таблицы Менделеева. Правда, в случае в НОМОС-банком написание Nb совпало с уже существующим ниобием…
Под ребрендинг вышла и рекламная кампания.
Ну вот, пожалуй, самое заметное в марте. Выбираем лучшее…
А по итогам апреля нас ждет еще больше номинантов. Тут Вам и Цекало в рекламе ВТБ24, реклама новой карты Райффайзенбанка, новая кампания Сосьете Женераль, МММ 2011 и много другое…
И на десерт забавный ролик питерской строительной компании под песню «Дубинушка»: Зачем тянуть кабальные кредиты?
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