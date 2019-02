"Фестиваль" банковской рекламы

Перед праздниками решил сделать своеобразный мини-показ достижений банковского рекламного творчества. Тут Вам, как и в кино, и action, и комедия, и ужасы, и музыка, и арт-хаус. На любой вкус. Потратьте 10 минут своего времени – получите удовольствие… Как в Каннах побываете. Погоня представителей малого бизнеса за банкиром Джеком, который не уступит в прыти самому Джеки Чану, в рекламе ANZ…Вот просто Шоу Трумана–2 от Барклайз банка…Черно-белый шедевр о любви и… Spare банке, который всегда с Вами. Хичкок отдыхает. Прекрасный трек от Liverpool Express «You are my love»В рекламе же этого кредитного союза и юмор и эротика в одном флаконе…А вот убойная реклама Bank of Nikolai: а эм Николай, гив ми ёр мани, ю кэн траст ми…С наступающими праздниками!