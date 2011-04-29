Вход
Профиль Блог Лента Активность

"Фестиваль" банковской рекламы

29.04.2011 14:24 3 2 900 просмотров
Перед праздниками решил сделать своеобразный мини-показ достижений банковского рекламного творчества. Тут Вам, как и в кино, и action, и комедия, и ужасы, и музыка, и арт-хаус. На любой вкус. Потратьте 10 минут своего времени – получите удовольствие… Как в Каннах побываете.

Погоня представителей малого бизнеса за банкиром Джеком, который не уступит в прыти самому Джеки Чану, в рекламе ANZ…

смотреть


Вот просто Шоу Трумана–2 от Барклайз банка…

смотреть


Черно-белый шедевр о любви и… Spare банке, который всегда с Вами. Хичкок отдыхает. Прекрасный трек от Liverpool Express «You are my love»

смотреть


В рекламе же этого кредитного союза и юмор и эротика в одном флаконе…

смотреть



А вот убойная реклама Bank of Nikolai: а эм Николай, гив ми ёр мани, ю кэн траст ми…

смотреть


С наступающими праздниками!

Комментарии 3

Урри Кадыков  (Дистандер)
#
"Ю кэн траст ми", кажется, воплощается на российской почве ...
snark hunter  (jsmir)
#
Спасибо! Очень хорошая подборка, посмотрел с удовольствием.
For-Bank  (For-Bank)
#
в начале рабочей недели это тоже хорошо смотрится!!! Спасибо!))))
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения