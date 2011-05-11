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«Тамбовский волк» «Крепкому орешку» не товарищ…

11.05.2011 17:27 22 2 554 просмотра
Копался вчера в удобном сервисе Banki.ru «Поиск вкладов» - ставки не очень порадовали, но зато названия депозитов зарядили оптимизмом… Составил мини-рейтинг.

1. «Тамбовский волк» от Тамбовкредитпромбанка. Звучит авторитетно и надежно, там еще вклад «Тамбовская казначейша» есть…

2. «90-60-90» от Интехбанка прямо рисует идеал, а Башкомснаббанк предлагает «Катюшу+Бонус», можно и на «1001 ночь» в Фиа-банк.

3. «Жадина» от Смоленского банка и «Лежебока» от Инвестиционного Союза – это вам не какие-то там многочисленные «Рантье».

4. Есть не просто вклад, а «Шоколад» от БТА-Казань, не просто "Эталон", а даже изысканные «Эталончик» и «Оптималь» от БСЖВ. А на всякого «Я лучший» от Саммит-банка найдется скромный «Просто Хороший Вклад» опять же от Фиа-банка или «Оптимальный для Каждого» от Дил-банка.

5. Ну и бодрые «Весна Красна» (Русский земельный банк), «Живи ярко!» от Татфондбанка и «Процентный драйв» Интехбанка…

«Крепкий Орешек» тихо курит в сторонке, ждет третьего…

Комментарии 22

Сергей Савельев  (kev)
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Кстати, муза видимо не часто посещает банковских креативщиков, судя по мини-рейтингу.
Я бы предложил следующие варианты:
"Быстро, выгодно, удобно"
"Хочешь меня?"
"Деньги не пахнут"
"Творец истории"
"Золото викингов"...
Вот помню был когда-то банк "Империал", его ролики были почти блок-бастерами, снимал их кажется мало кому известный в узких кругах Т.Бекмамбетов...
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Судя по последним фильмам Т.Бекмамбетова, ставшего ныне известным кинорежиссером, и его муза уже тоже перестала посещать...

После его "Выкрутасов" я боюсь за новое его творение «Авраам Линкольн: Охотник на вампиров».

«Когда говорят деньги — музы молчат!» (с)
Сергей Савельев  (kev)
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Ну он же режиссер, а не сценарист, зачем же его строго судить, сюжеты видимо не он сочиняет...
Вадим Логинов  (vnloginov)
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В "Выкрутасах" он даже не режиссер, а уже продюсер, а сценарий - творческая переработка сарой грузинской короткометражки... Уже не творчество, а сплошные sales points, бездушный маркетинг...
iamvs  (iamvs)
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"Тамбовский волк"- бренд по-круче, чем apple и google. Лет через 30-300, История их расставит по местам, в правильном порядке.
Вадим Логинов  (vnloginov)
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С интересом узнал, что, оказывается, более старым брендом, чем "тамбовский волк" является "брянский волк"...
axtrace  (axtrace)
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я родом из Тамбова, нам в школе рассказывали следующую версию происхождения выражения "Тамбовский волк" smile:) :
Где-то в 17 веке в Москве ежегодно устраивали ярмарки. На эти ярморки тамбовские мужики возили шкуры волков. В один год английские купцы купили эти шкуры для головных уборов караульных. Им понравилось качество и через год они приехали на эту же ярмарку и искали шкуры, выкрикивая "tambov wolf"

Довольно занятная теория. Есть еще другие теории http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E0%EC%E1%EE%E2%F1%EA%E8%E9_%E2%EE%EB%EA
Вадим Логинов  (vnloginov)
#
Матвей, спасибо за интересную информацию.
А что, tamboff wolf водится еще в тамошних лесах?
axtrace  (axtrace)
#
думаю, что уже нет.
Тата  (Тата)
#
"«Шоколад» от БТА"
Какой Банк имеете ввиду ?
Ахмад Масуд  (поляк)
#
Да все рекламные кампании банков просто "привязываются" к любым праздничным датам и эти даты в меру фантазии и обыгрываются.А так как среди руководителей банков очень мало людей с развитым художественным вкусом, то соответственно и реклама получается по содержанию и оформлению на уровне лубочных картинок которыми продавцы товаров в разнос (офени) рекламировали свой товар на лотках ровно сто лет назад ! Вобщем как говорил Станиславский: "Публика дура - но её не обманешь !!!".
Вадим Логинов  (vnloginov)
#
Давно хочу покопаться в своих архивах и выяснить, с кого и когда этот празднично-сезонный маркетинг начался. На самом деле его превратили в откровенную халтуру, призванную прикрывать старые продукты якобы свежими названиями. Ладно бы иногда, но это стало массовым явлением, плохой модой. Банковским маркетологам тут нужно поучиться опыту, скажем, автомаркетологов - как они называют модели. Хотя и там бывают перлы типа "Ё-мо...биля" или "Гранты".
Сергей Савельев  (kev)
#
У автомаркетологов тоже не всегда получается, бывают даже и не совсем приличные названия, например, КИА-Серато (я бы только из-за названия поостерегся приобретать сей шедевр инженерной мысли) или Ниссан-Кашкай (добавить еще один слог КА и получится не совсем приличное изделие)...
Ахмад Масуд  (поляк)
#
Все началось тогда когда в Российской Федерации были введены большие новогодние каникулу и банковские менеджеры средненго и высшего звена получили возможность встречать новый год в Европе и Америке где впервые и столкнулись с Рождественскими распродажами,и соответственно с рекламными акциями приуроченными к Рождеству. Дополнительно "масла в огонь" добавил День Святого Валентина, который всем продемонстрировал как можно за один день сделать годовую продажу самой разной сувениронй продукции ( в отличие кстати от Дня 8 марта, который был праздником только для производителей цветов)! Вот отсюда все и пошло - выпили, закусили, рекламный проект запустили ...
Аксинья  (300975)
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Да весело...,но клиенту важна только ставка по вкладу, а не название. Даже банк, как правило, не имеет значения если это вклад до 700 тыс. рублей. А что вас ставки то не очень порадовали?
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Смотря кто как ищет себе депозит. Кто-то на banki.ru сразу станет ставки сравнивать, а кто-то рекламу вклада на улице увидит, название красивое, да и ставка ничего...
У меня, например, на первом месте ставка, на втором - банк, но при равной ставке и равной толерантности к банку, выберу "брендированный" вклад. Вообще броское название обычно позволяет идентифицировать флагманский продукт банка.

Что касается ставок, то 99% предложений ниже психологической отметки в 10%. Ближайшее интересное мне всего на 0,25% ниже, а осадочек уже остается...
Лёка  (лёка(она же vbrf))
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Крутой орешек,он же папа Брюс? smile:D
Maria Ivanova  (fiamma)
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Я считаю, что на первом месте по креативности должна быть "ЖАДИНА". Я прямо представляю себе картину: прихожу в банк и заявляю, мол, хочу открыть вклад "Жадина". Я кстати, думала, что это шутка, когда прочитала о нем на форуме, но посещение их сайта подтвердило - всё серьезно!
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Я прямо представляю: открываете, а на следующий же день приходите и забираете ("Жадина" ведь потому что вклад с возможностью досрочного расторжения без потери процентов)...
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