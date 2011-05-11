«Тамбовский волк» «Крепкому орешку» не товарищ…

Копался вчера в удобном сервисе Banki.ru «Поиск вкладов» - ставки не очень порадовали, но зато названия депозитов зарядили оптимизмом… Составил мини-рейтинг.
1. «Тамбовский волк» от Тамбовкредитпромбанка. Звучит авторитетно и надежно, там еще вклад «Тамбовская казначейша» есть…
2. «90-60-90» от Интехбанка прямо рисует идеал, а Башкомснаббанк предлагает «Катюшу+Бонус», можно и на «1001 ночь» в Фиа-банк.
3. «Жадина» от Смоленского банка и «Лежебока» от Инвестиционного Союза – это вам не какие-то там многочисленные «Рантье».
4. Есть не просто вклад, а «Шоколад» от БТА-Казань, не просто "Эталон", а даже изысканные «Эталончик» и «Оптималь» от БСЖВ. А на всякого «Я лучший» от Саммит-банка найдется скромный «Просто Хороший Вклад» опять же от Фиа-банка или «Оптимальный для Каждого» от Дил-банка.
5. Ну и бодрые «Весна Красна» (Русский земельный банк), «Живи ярко!» от Татфондбанка и «Процентный драйв» Интехбанка…
«Крепкий Орешек» тихо курит в сторонке, ждет третьего…
Комментарии 22
Я бы предложил следующие варианты:
"Быстро, выгодно, удобно"
"Хочешь меня?"
"Деньги не пахнут"
"Творец истории"
"Золото викингов"...
Вот помню был когда-то банк "Империал", его ролики были почти блок-бастерами, снимал их кажется мало кому известный в узких кругах Т.Бекмамбетов...
После его "Выкрутасов" я боюсь за новое его творение «Авраам Линкольн: Охотник на вампиров».
«Когда говорят деньги — музы молчат!» (с)
Где-то в 17 веке в Москве ежегодно устраивали ярмарки. На эти ярморки тамбовские мужики возили шкуры волков. В один год английские купцы купили эти шкуры для головных уборов караульных. Им понравилось качество и через год они приехали на эту же ярмарку и искали шкуры, выкрикивая "tambov wolf"
Довольно занятная теория. Есть еще другие теории http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E0%EC%E1%EE%E2%F1%EA%E8%E9_%E2%EE%EB%EA
А что, tamboff wolf водится еще в тамошних лесах?
Какой Банк имеете ввиду ?
У меня, например, на первом месте ставка, на втором - банк, но при равной ставке и равной толерантности к банку, выберу "брендированный" вклад. Вообще броское название обычно позволяет идентифицировать флагманский продукт банка.
Что касается ставок, то 99% предложений ниже психологической отметки в 10%. Ближайшее интересное мне всего на 0,25% ниже, а осадочек уже остается...