Рекламный ролик от Тинькова – так вот он какой!

Сегодня состоялась премьера нового рекламного ролика банка ТКС с музыкой Виктора Цоя «Дальше действовать будем мы». В кадрах голые манекены в ночном клубе сменяются манекенами в метро и электричке, резиновыми женщинами-«проститутками» на обочине, пластиковыми алкоголиками, шеренгами голосующих у избирательных урн, телеведущих и телезрителей, строем «солдат» на плацу, сидящих в автомобилях в пробке, новорожденными куклами в роддоме, глазеющими в витрину «шопперами», моделями на подиуме, очередью в банке (с зеленым намёком), офисным планктоном, вождем-памятником без штанов… наконец, сидящим на московском мосту живым пареньком, который спрашивает: «Знаете, чем мы отличаемся от них? Они живут в паутине, а мы - в Интернете, поэтому дальше действовать будем мы!». (За спиной по клику вид Москвы меняется на Лондон, потом на Париж, а потом… на Питер).
В целом сильно, смело, местами провокационно, где-то даже бьет через край. Полутораминутная версия ролика явно дальше Интернета не пойдет (можно посмотреть в YouTube). Молодежи, наверное, понравится. Появится и много критики. Внимание же будет большое, что от рекламы в первую очередь и требуется.
Комментарии 16
Хотя сама тема онлайн очень актуальна и панельная дискуссия перед роликом была крайне интересной на мой взгляд.
Такая реклама скорее отталкивает чем привлекает.
С другой стороны судя по ней дальше действовать будут молодые и думающие, кто на "ты" с Сетью. Но извините для таких людей 40% годовых это немыслимая ставка и совершенно не рыночная.
Так что непонятно кто там в ТКС собирается дальше действовать.
Дешевые понты, а за ними пустота.
Как способ привлечь к себе внимание - хорош, скандальность присутствует, продвигают его в сети очень хорошо (наткнулась на него случайно, на сайте, где никак не ожидала). Но исполнение самого ролика ужасное. Можно было бы сделать что-то наподобие, но с позитивом и с юмором.
Но я в принципе не сторонник чернухи в рекламе.