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Рекламный ролик от Тинькова – так вот он какой!

01.06.2011 14:54 16 3 440 просмотров
Сегодня состоялась премьера нового рекламного ролика банка ТКС с музыкой Виктора Цоя «Дальше действовать будем мы». В кадрах голые манекены в ночном клубе сменяются манекенами в метро и электричке, резиновыми женщинами-«проститутками» на обочине, пластиковыми алкоголиками, шеренгами голосующих у избирательных урн, телеведущих и телезрителей, строем «солдат» на плацу, сидящих в автомобилях в пробке, новорожденными куклами в роддоме, глазеющими в витрину «шопперами», моделями на подиуме, очередью в банке (с зеленым намёком), офисным планктоном, вождем-памятником без штанов… наконец, сидящим на московском мосту живым пареньком, который спрашивает: «Знаете, чем мы отличаемся от них? Они живут в паутине, а мы - в Интернете, поэтому дальше действовать будем мы!». (За спиной по клику вид Москвы меняется на Лондон, потом на Париж, а потом… на Питер).

ролик ТКС банка Дальше действовать будем мы

В целом сильно, смело, местами провокационно, где-то даже бьет через край. Полутораминутная версия ролика явно дальше Интернета не пойдет (можно посмотреть в YouTube). Молодежи, наверное, понравится. Появится и много критики. Внимание же будет большое, что от рекламы в первую очередь и требуется.

Комментарии 16

Ольга Маркова  (o.markova)
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Только в оригинальном ролике, продемонстрированном сегодня на конференции, вместо парня в конце речь произносит дочь Тинькова, а после - взрывается мавзолей, и на зрителя летит пластиковая голова Ленина. Этот кусок вырезали.
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Да, в выложенной в сеть версии концовка несколько смазана.
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
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Признаюсь, что резанул ухо акцент у девушки и сразу как-то сами собой четче проступили черты не очень любви к нашему географическому местоположению.
Хотя сама тема онлайн очень актуальна и панельная дискуссия перед роликом была крайне интересной на мой взгляд.
Дмитрий  (asd1979)
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Цитата
Только в оригинальном ролике, продемонстрированном сегодня на конференции, вместо парня в конце речь произносит дочь Тинькова, а после - взрывается мавзолей, и на зрителя летит пластиковая голова Ленина. Этот кусок вырезали.
Безобразный и возмутительный кусок ролика.Кое кому надо быть сдержаннее в высказываниях об исторических персонажах smile:!: smile:evil: smile:nunu:
Анжелика Жукова  (Mirovaja)
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Как-то перемудрили, что-ли... На один раз посмотреть и все (пользователем продукта не стану).
дятел  (WoodMan)
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Каково пиво такова и реклама... и не надо меня убеждать в том что тиньков не делает пива, он его и не умел делать
Костя  (Kosty)
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Кон - гениально, я потребитель Тинькова, не банковский, но я покупал книгу, я читаю его ЖЖ, смотрю бизнес передачу. Причем я не его фанат верующий только в ту истину, которую говорит Тиньков. Но не признать, всю космическую идею этого ролика, который не такой как все smile:) Сразу не вспомню еще какой не будь Русский ролик, который сопоставим. Теперь, данный ролик будет муссироваться в блогах и волна новых потребителей к нему повалит. Почему то вспоминается В.В. Жириновский, который в какой-то период облил, кого-то водой на передаче, дергал кого-то за волосы, но, не смотря на его дикое поведение, рейтинг его партии возрос до небес. Не всегда правильно значит хорошо.
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Ролик работает на эмоциях, подсознании - 50% вытягивает музыка, немного эротики, юмора, политической провокации... Но на уровне идеи - противопоставлении "отсталой" массы с интернет-авангардом - не хватает убедительности. В ролике вполне можно было бы поставить кадры с манекенами, сидящими за компьютерами в соцсетях. В самом Интернете назрела пора перемен... "Перемен требуют наши сердца" - как пел Виктор Цой.
CreditWay  (CreditWay)
#
Вадим,это Компасов ? Если мне память не изменяет ? Который Тиню его пиво креативил лет 6 назад ? Че та там - Он один такой... Помню... Сдулся...Стареет... Или Компасов или я... smile:D Тогда ново было... Сейчас... Предсказуемо... Не зацепило... Ни как... Де жа вю... ИМХО.
Вадим Логинов  (vnloginov)
#
Да, Олег Компасов, даже, наверное, уже 8 лет спустя...
Шарухин Антон  (toshik80)
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Создается ощущение что ТКС это банк для узкого круга привилегированных жителей сети, а все остальные россияне это серая масса, которой в ТКС не место. По-моему у владельца банка пальцы раздвинулись уже дальше некуда.
Такая реклама скорее отталкивает чем привлекает.
С другой стороны судя по ней дальше действовать будут молодые и думающие, кто на "ты" с Сетью. Но извините для таких людей 40% годовых это немыслимая ставка и совершенно не рыночная.
Так что непонятно кто там в ТКС собирается дальше действовать.
Дешевые понты, а за ними пустота.
Дмитрий  (Dimon)
#
Ролик интересный. С элементами скандальности. Побольше голых тел, которые решили показать в виде манекенов, и еще политику сюда приплели, что тоже логично, так как они системой-паутиной управляют. Идея в ролике есть. Я ее увидел так, что все эти неживые, одинаковые люди живут по намеченному графику и по наезженным рельсам. Скучной, обыденной жизнью. А парень с ноутбуком - свободен, мобилен, сегодня он в Москве, а завтра в Лондоне или Нью-Йорке (вы обратили внимание на меняющиеся картинки на заднем плане и с ваших слов на них внимание обратил и я), причем и в Лондоне, и в Нью-Йорке похоже все те же "пластиковые люди", хотя они уже и не попали в кадр. Для тех, кто живет и зарабатывает в интернете, дауншифтерам, поколению "матрицы" и, может быть, "эквилибриума", другим личностям такого плана ролик должен понравиться. Да что там говорить - я думаю, они должны быть в восторге smile:)
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Спасибо за интересный комментарий. Все-таки я был уверен, что ролик найдет свою благодарную нишевую аудиторию. Жанр - "киберпанк" - в банковской рекламе - новое слово.
Екатерина Позняк  (katsenc)
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Мне ролик совсем не понравился! Отталкивающее впечатление, даже чувство какой-то гадливости. Фу.

Как способ привлечь к себе внимание - хорош, скандальность присутствует, продвигают его в сети очень хорошо (наткнулась на него случайно, на сайте, где никак не ожидала). Но исполнение самого ролика ужасное. Можно было бы сделать что-то наподобие, но с позитивом и с юмором.

Но я в принципе не сторонник чернухи в рекламе.
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Екатерина, а как Вам тогда ролик Домашних денег? (см. мой более свежий пост)
Екатерина Позняк  (katsenc)
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Намного лучше:) Там хоть юмор присутствует. И на уровне ощущений такого брезгливого чувства не оставил. Да и кроме того, это же антиреклама банков в пользу домашних денег, и то приятнее. А реклама Тинькоффа по-идее должна хоть как-то способствовать имиджу, продажам и т.д. Ан нет, одна скандальность.
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