На пути к новым рекордам...

За много лет работы в сфере финансового маркетинга у автора скопилось огромное количество кейсов, иллюстраций, различных рейтингов, в том числе и по банковской рекламе. Написание блога – попытка все это разобрать, структурировать, проанализировать, актуализировать… Без занудства, без длиннот, наглядно…
Надеюсь, что тема блога может быть интересна и полезна как профессиональной, так и пользовательской аудитории портала Banki.ru.
Программа максимум: Побить рекорд рекламного критика Боба Гарфилда, который вел свою колонку 25 лет.
Вместе сделаем рекламу лучше!
Плод размышлизмов автора не имеет отношения к месту его работы.
Блог не является рекламной площадкой.
<!-- finblogs.ru: Конкурс «Финансовые блоги Рунета - 2010» --><!-- finblogs.ru: Конкурс «Финансовые блоги Рунета - 2010» -->
Комментарии 4
Интересная тема, надеюсь, порадуете нас тематическими картинками!