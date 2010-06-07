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На пути к новым рекордам...

07.06.2010 19:46 4 1 312 просмотров
За много лет работы в сфере финансового маркетинга у автора скопилось огромное количество кейсов, иллюстраций, различных рейтингов, в том числе и по банковской рекламе. Написание блога – попытка все это разобрать, структурировать, проанализировать, актуализировать… Без занудства, без длиннот, наглядно…

Надеюсь, что тема блога может быть интересна и полезна как профессиональной, так и пользовательской аудитории портала Banki.ru.

Программа максимум: Побить рекорд рекламного критика Боба Гарфилда, который вел свою колонку 25 лет. smile:)

Вместе сделаем рекламу лучше!

Плод размышлизмов автора не имеет отношения к месту его работы.

Блог не является рекламной площадкой.

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Комментарии 4

Екатерина Суворова  (28_888)
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Вадим, приветствую!

Интересная тема, надеюсь, порадуете нас тематическими картинками! smile:)
tx87  (tx87)
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реклама всегда интересна потомучто вбирает себя много элементов и аспектов
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Да уж. Реклама это как футбол - разбираются в ней все без исключения. Поэтому надеюсь, что обсуждение в блоге будет активным.
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