«За кредитом? Раздевайтесь!... А теперь нагнитесь!»

«Антибанковская» реклама набирает обороты. Я уже рассказывал о роликах «Банк оф Николай» и «Дубинушка». Теперь очередь за роликом компании микрокредитования «Домашние деньги», который с 1-20 июня идет по каналам ТНТ и НТВ. Российские банки «черный юмор» себе позволяют очень редко, а тут компания оторвалась по полной, отстраивая себя от банков…
В коридоре сидят два пугающихся каждого звука «пациента». Из-за двери с табличкой «Кредитование населения» выглядывает улыбающийся врач: «Проходите»…
В кабинете висит таблица для «проверки зрения» с надписью «Список документов для получения кредитов… далее неразборчиво. Стоит скелет. Врач в фартуке и защитной маске натягивает на руку резиновую перчатку: За кредитом? Раздевайтесь!... Как все запущено….
Второй «пациент» из-за двери слышит продолжение слов врача: А теперь нагнитесь!. В панике убегает. Далее собственно пэкшот ролика про Домашние деньги. Слоган: «Доступно и честно».
Ролик можно посмотреть на ВидеоСоставе.
Он уже вызвал бурю обсуждений. А Вы что думаете?
До выхода на ТВ «Домашние деньги» активно рекламировались в прессе и метро: «Что нужно жене, чтобы она перестала пилить? Кредит до получки».
Комментарии 6
А ваше мнение- будет ли эта реклама эффективна, допустим ли юмор такого рода?
Кто позволил Вам отзываться подобным образом о тех, кто живет от зарплаты до зарплаты или Вы считаете, что каждый способен достичь Ваших финансовых высот?