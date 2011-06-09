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«За кредитом? Раздевайтесь!... А теперь нагнитесь!»

09.06.2011 15:25 6 3 196 просмотров
«Антибанковская» реклама набирает обороты. Я уже рассказывал о роликах «Банк оф Николай» и «Дубинушка». Теперь очередь за роликом компании микрокредитования «Домашние деньги», который с 1-20 июня идет по каналам ТНТ и НТВ. Российские банки «черный юмор» себе позволяют очень редко, а тут компания оторвалась по полной, отстраивая себя от банков…

В коридоре сидят два пугающихся каждого звука «пациента». Из-за двери с табличкой «Кредитование населения» выглядывает улыбающийся врач: «Проходите»…

В кабинете висит таблица для «проверки зрения» с надписью «Список документов для получения кредитов… далее неразборчиво. Стоит скелет. Врач в фартуке и защитной маске натягивает на руку резиновую перчатку: За кредитом? Раздевайтесь!... Как все запущено….

Второй «пациент» из-за двери слышит продолжение слов врача: А теперь нагнитесь!. В панике убегает. Далее собственно пэкшот ролика про Домашние деньги. Слоган: «Доступно и честно».


Ролик можно посмотреть на ВидеоСоставе.
Он уже вызвал бурю обсуждений. А Вы что думаете?

До выхода на ТВ «Домашние деньги» активно рекламировались в прессе и метро: «Что нужно жене, чтобы она перестала пилить? Кредит до получки».


Комментарии 6

Костя  (Kosty)
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Ну да, реклама креативна, не спорю. Ну, вот Вадим объясните, долго может держать на плаву компанию, рекламный бюджет? Ведь, услугами этой компании воспользуются только полные неудачники и то один раз, так как сумма переплаты превышает даже самый высоко рисковый кредит на товар в Банке Русский Стандарт! Даже сам посыл рекламы указывает на явный маргинальный слой. Жена пилит, и ты идешь брать деньги по 150% годовых, бред.
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Думаю, что аудитория у услуги есть. Соглашусь, что это маргиналы, которым отказал банк. Но пользоваться будут не один раз... Дело в том, что на малых сроках и суммах (да еще при жене с пилой) 150% не принципиальны. Сегодня взял 10 тыс. руб. жене на сапоги, а через месяц отдал 11 250. Сравните с миллионом на год под 10%.
iamvs  (iamvs)
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Аудитория найдется, конечно. Но, разве, благодаря этой рекламе?
А ваше мнение- будет ли эта реклама эффективна, допустим ли юмор такого рода?
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Реклама в "народном" грубоватом и простоватом стиле - а ля Лёня Голубков - обычно оправдывает надежды маркетологов. На мой взгляд, меру в этой рекламе все-таки удалось соблюсти. Юмор с таблицей для проверки зрения мне даже понравился.
Татьяна  (VTA)
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г-н Логинов, категорически возражаю против Вашего высказывания "..Соглашусь, что это маргиналы.."
Кто позволил Вам отзываться подобным образом о тех, кто живет от зарплаты до зарплаты или Вы считаете, что каждый способен достичь Ваших финансовых высот?
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Уважаемая Татьяна, "маргинал" - это не бранное слово, а всего лишь безоценочный социологический термин. Им обозначают внесистемных людей, выпадающих за рамки традиционных целевых групп. Маргиналов хватает и среди состоятельных людей. И ничего в этом негативного нет. Просто они другие, чем остальные. Это я и хотел сказать.
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