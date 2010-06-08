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Кейс 2: Мани-оригами – от слонов до эротики

08.06.2010 13:14 2 6 867 просмотров
«Мастер-Банк» на днях начал рекламную кампанию кредитов для малого и среднего бизнеса «Растите с нами». Помимо радио и наружки, задействована и печатная реклама в прессе. В качестве визуальных образов используются два слоника-оригами, сложенные из рублевых купюр. Символизируют они малый и средний бизнес, что подчеркивается еще и отличием номинала банкнот – 1000 и 5000.

Кому захочется самому сложить такого же слона, как в рекламе Мастер-Банка даю ссылку.
yourorigami.info
Только запаситесь терпением (там надо совершить аж 70 действий), ну и купюрами, конечно…

Реклама «Мастер-Банка» - часто встречающийся и работающий пример приема в банковской и финансовой рекламе. Прием называется «Мани-оригами» или короче «Манигами» (moneygami). Вообще это целая сложившаяся «индустрия развлечения»: чего только не складывают умельцы из денег разных стран. Попадаются весьма забавные вещи. Банковские маркетологи это приметили и в разных странах время от времени им пользуются.
Вот парочка неплохих образцов зарубежной рекламы в стиле манигами, использованных
бразильским и колумбийским банками.
Banco Matone пользуется тем фактом, что на бумажных бразильских реалах изображены животные (львы, ленивцы, попугаи), и делает купюры объемными фигурками тех же животных.
А вот Davivienda Bank
рекламирует денежные переводы из Колумбии в Россию, Ближний Восток и
Великобританию. Портретам с колумбийских денег в этой рекламе приделываются
русская папаха, восточный тюрбан и шапка британского королевского гвардейца…

P.S.:

Ну и на «десерт» просто «бомба» из этого жанра – реклама немецкой инвестиционной компании Bontrust Finance «Increase In Currency (Money love)». Смешно, провокационно до предела, безумно интересно и красиво. Главное – работает в тему. Создало этот шедевр агентство Grabarz & Partner, заказав студии Optix Kreation. По словам анимационного директора студии много дней (и ночей) ушло на сложение из банкнот оригами-объектов (мебели, моста, зданий, одежды, наконец, фигурок самих персонажей). Затем все было оцифровано, приведено в движение в 3D формате. Вышла реклама в мае 2009г., ее можно посмотреть на сайте самой компании:
www.bontrust-finance.de
а также наYouTube

Комментарии 2

tx87  (tx87)
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интересно... smile:)

а вот в рекламе немецкого БонТраст используются образ королевы и американского президента...они сексом там занимаются?)я правильно понял?)
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Это всего лишь деньги, которые делают деньги...
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