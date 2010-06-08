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Кейс 3: Банковский мундиаль: чемпионат (рейтинг) сайтов - жеребьевка

08.06.2010 17:43 6 1 652 просмотра
Тема «Банки и футбол» поистине неисчерпаема для маркетологов. Начинается Чемпионат мира по футболу 2010 в ЮАР, который приковывает интерес миллионов болельщиков. Формат его розыгрыша, где участвуют 32 сборные, разбитые на 4 группы, интересно использовать для Чемпионата банковских сайтов - пока не мира, а России, но, думаю, что это будет тоже интересным.

Чемпионат начинается с жеребьевки. Для этого были отобраны вначале 32 крупнейших банка по размеру активов. Три банка были исключены из списка – ВТБ и ВТБ Северо-Запад ( в силу «корпоративности» и наличия в списке розничного представителя группы ВТБ24), а также Национальный Клиринговый Центр (в силу узкой специализации). Wild Cards были отданы банкам Барклайс, ДжиИ Мани и Бинбанку.

Банки были разделены на 4 корзины по 8 и затем распределены по 8 группам (от A до H) по 4 банка в каждой. Как и в реальном чемпионате здесь сразу образовались «группы смерти». Чего только стоят группы E, G и H. Но тем интереснее будет следить за соревнованием.

Как собственно будет производиться чемпионат на групповом этапе? В каждой группе сайты будут оцениваться экспертной группой из 3 человек (под моим чутким руководством, включая дизайнера и интернетчика) по 4 критериям: Маркетинг, Дизайн, Информации и Технология. За первое место будет даваться – 3 очка, за последнее – 0. Два сайта с лучшими показателями проходят в следующий этап.

Следите за ходом чемпионатов! Делайте ставки!

Итоги жеребьевки:
    A Сбербанк России www.sberbank.ru

    A Транскредитбанк www.tcb.ru

    A Банк «Санкт-Петербург» www.bspb.ru

    A Газэнергопромбанк www.geprobank.ru


    B Барклайс www.barclays.ru

    B ДжиИ Мани www.gemoney.ru

    B Ак Барс www.akbars.ru

    B Абсолют Банк www.absolutbank.ru


    C Газпромбанк www.gazprombank.ru

    C Номос-Банк www.nomos.ru

    C Ситибанк www.citibank.ru

    C Ханты-Мансийский Банкwww.khmb.ru


    D Россельхозбанк www.rshb.ru

    D Уралсиб www.bankuralsib.ru

    D Петрокоммерц www.pkb.ru

    D Русский Стандарт www.rs.ru


    E Банк Москвы www.bm.ru

    E МДМ Банк www.mdm.ru

    E Нордеа Банк www.nordea.ru

    E Национальный Банк «Траст» www.trust.ru


    F ВТБ 24 www.vtb24.ru

    F Росбанк www.rosbank.ru

    F Зенит www.zenit.ru

    F Международный Промышленный Банк www.iib.ru


    G Альфа-Банк www.alfabank.ru

    G Промсвязьбанк www.psbank.ru

    G Возрождение www.vbank.ru

    G Бинбанк www.binbank.ru


    H ЮниКредит Банк www.unicreditbank.ru

    H Райффайзенбанк www.raiffeisen.ru

    H Банк Сосьете Женераль Восток www.bsgv.ru

    H Московский Банк Реконструкции и Развития www.mbrd.ru




Комментарии 6

tx87  (tx87)
#
хорошая идея)
внесли бы голосование пользователей сайте по каждой группе...и каждый победитель группы по мнению пользователей получал бы например дополнитеольные 3 очка)
Вадим Логинов  (vnloginov)
#
тоже хорошая идея!
составы групп со скриншотами сайтов буду вывешивать дополнительно по ходу чемпионата.
там и можно будет проголосовать
tx87  (tx87)
#
smile:)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Цитата
H Банк Сосьете Женераль Восток www.bsgv.ru

Кто-то вчера сказал - "Сосите, Генерал"...
Млин, после этого, ну хоть убейте, не могу ентот банк воспринимать сериозно... smile:D smile:D smile:D
Вадим Логинов  (vnloginov)
#
Зря вы так...
Это яркая женщина, можно сказать - теледива, может позволить себе экстраваганцию...

Кстати, в развитие футбольной темы Societé Générale буквально на днях запустил трекерный (индексный) фонд с инвестиционной идееей, связанной с ЧМ2010. Я напишу про это подробнее в одном из футбольных постов.
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