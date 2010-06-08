Кейс 3: Банковский мундиаль: чемпионат (рейтинг) сайтов - жеребьевка

Чемпионат начинается с жеребьевки. Для этого были отобраны вначале 32 крупнейших банка по размеру активов. Три банка были исключены из списка – ВТБ и ВТБ Северо-Запад ( в силу «корпоративности» и наличия в списке розничного представителя группы ВТБ24), а также Национальный Клиринговый Центр (в силу узкой специализации). Wild Cards были отданы банкам Барклайс, ДжиИ Мани и Бинбанку.
Банки были разделены на 4 корзины по 8 и затем распределены по 8 группам (от A до H) по 4 банка в каждой. Как и в реальном чемпионате здесь сразу образовались «группы смерти». Чего только стоят группы E, G и H. Но тем интереснее будет следить за соревнованием.
Как собственно будет производиться чемпионат на групповом этапе? В каждой группе сайты будут оцениваться экспертной группой из 3 человек (под моим чутким руководством, включая дизайнера и интернетчика) по 4 критериям: Маркетинг, Дизайн, Информации и Технология. За первое место будет даваться – 3 очка, за последнее – 0. Два сайта с лучшими показателями проходят в следующий этап.
Следите за ходом чемпионатов! Делайте ставки!
Итоги жеребьевки:
- A Сбербанк России www.sberbank.ru
A Транскредитбанк www.tcb.ru
A Банк «Санкт-Петербург» www.bspb.ru
A Газэнергопромбанк www.geprobank.ru
B Барклайс www.barclays.ru
B ДжиИ Мани www.gemoney.ru
B Ак Барс www.akbars.ru
B Абсолют Банк www.absolutbank.ru
C Газпромбанк www.gazprombank.ru
C Номос-Банк www.nomos.ru
C Ситибанк www.citibank.ru
C Ханты-Мансийский Банкwww.khmb.ru
D Россельхозбанк www.rshb.ru
D Уралсиб www.bankuralsib.ru
D Петрокоммерц www.pkb.ru
D Русский Стандарт www.rs.ru
E Банк Москвы www.bm.ru
E МДМ Банк www.mdm.ru
E Нордеа Банк www.nordea.ru
E Национальный Банк «Траст» www.trust.ru
F ВТБ 24 www.vtb24.ru
F Росбанк www.rosbank.ru
F Зенит www.zenit.ru
F Международный Промышленный Банк www.iib.ru
G Альфа-Банк www.alfabank.ru
G Промсвязьбанк www.psbank.ru
G Возрождение www.vbank.ru
G Бинбанк www.binbank.ru
H ЮниКредит Банк www.unicreditbank.ru
H Райффайзенбанк www.raiffeisen.ru
H Банк Сосьете Женераль Восток www.bsgv.ru
H Московский Банк Реконструкции и Развития www.mbrd.ru
Комментарии 6
внесли бы голосование пользователей сайте по каждой группе...и каждый победитель группы по мнению пользователей получал бы например дополнитеольные 3 очка)
составы групп со скриншотами сайтов буду вывешивать дополнительно по ходу чемпионата.
там и можно будет проголосовать
Кто-то вчера сказал - "Сосите, Генерал"...
Млин, после этого, ну хоть убейте, не могу ентот банк воспринимать сериозно...
Это яркая женщина, можно сказать - теледива, может позволить себе экстраваганцию...
Кстати, в развитие футбольной темы Societé Générale буквально на днях запустил трекерный (индексный) фонд с инвестиционной идееей, связанной с ЧМ2010. Я напишу про это подробнее в одном из футбольных постов.