Вход
Профиль Блог Лента Активность

Уральские банки отливают рекламу из чугуна

09.08.2011 16:49 4 3 407 просмотров
На прошлой неделе ВУЗ-банк в Екатеринбурге открыл памятник банковской карте на имя фантаста-утописта, а СКБ-банк пообещал украсить свои офисы «денежной розеткой». При этом ВУЗ-банк еще отличился и забавным соседством своей рекламы с билбордом фильма «Восстание планеты обезьян».

Памятник банковской карте от ВУЗ-банка расположился на пересечении Малышева и Банковского переулка в Екатеринбурге. Отлит он из чугуна с покрытием из бронзы. Имеет размер около 2 метров. Представляет собой руку, держащую карту на имя Эдварда Беллами, который в своем романе "Взгляд назад", написанном в 1888 году, предсказал появление пластиковых банковских карт. Главный герой книги под влиянием гипноза заснул летаргическим сном в Бостоне в конце XIX века, а проснулся уже в 2000 году.
Авторы идеи надеются, что памятник приживется в городе и обрастет своими поверьями. Например, если его потереть, то будут тебе деньги, а если погладит незамужняя молодая девушка, то выйдет замуж за богатого мужчину. Установка памятника приурочена к 20-летию ВУЗ-банка.


Про то, что деньги обладают большой энергией, в комментарии для портала 116dengi.ru с долей юмора говорит и глава СКБ-банка Владимир Пухов: «В это можно верить, а можно не верить. Однако факт остается фактом: Люди, которые постоянно работают в непосредственном контакте с наличными, например инкассаторы и кассиры, могут это подтвердить. Недаром в народе существует столько примет и традиций, связанных с деньгами. Студент кладет под пятку монетку для успешной сдачи экзамена, путешественник бросает пятачок в воду, чтобы вернуться в понравившееся место, девушки верят, что денег будет больше, если хранить их в красном кошельке. Даже банкиры предпочитают следовать народной традиции и не передавать купюры из рук в руки вечером». …Во всех городах присутствия СКБ-банка у входа в офис появятся скульптуры в форме электрической розетки. «Мы вспомнили о народной традиции тереть на счастье статуи и памятники, – говорит Владимир Пухов. – Приложив руку к денежной «розетке», человек зарядится энергией денег».


Ну и в завершение забавное соседство рекламы на пересечении улиц Луначарского и Куйбышева опять же ВУЗ-банка, замеченное руководителем пресс-службы администрации Екатеринбурга Константином Пудовым в своем блоге http://konst-pudov.livejournal.com/. Обезьяна за спиной девушки словно копирует ее позу. По словам наблюдательных комментирующих блогеров до рекламы банка там накануне висела реклама с Верой Брежневой, рекламирующей дезодорант также с поднятой рукой.

P.S.: Если у кого есть аналогичные наблюдения - присылайте!

Комментарии 4

Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Вадим в тему про Уральские банки: ТРАСТ выиграл суд по иску одного уральского банка за использование образа капусты. Вопрос :" чья капуста ?" разрешился. Ответ: "капуста -ничья! smile:)"
Вадим Логинов  (vnloginov)
#
Надия, спасибо за коммент - позитивная информация. А то так бы все рекламные образы могли постепенно приватизировать.
valval18  (valval18)
#
Обезьяна довольно осознано позу держит, а вот девушка как-то не особо качественно копирует ее (у меня были такие ассоциации) smile:D
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения