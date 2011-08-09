Уральские банки отливают рекламу из чугуна

На прошлой неделе ВУЗ-банк в Екатеринбурге открыл памятник банковской карте на имя фантаста-утописта, а СКБ-банк пообещал украсить свои офисы «денежной розеткой». При этом ВУЗ-банк еще отличился и забавным соседством своей рекламы с билбордом фильма «Восстание планеты обезьян».
Памятник банковской карте от ВУЗ-банка расположился на пересечении Малышева и Банковского переулка в Екатеринбурге. Отлит он из чугуна с покрытием из бронзы. Имеет размер около 2 метров. Представляет собой руку, держащую карту на имя Эдварда Беллами, который в своем романе "Взгляд назад", написанном в 1888 году, предсказал появление пластиковых банковских карт. Главный герой книги под влиянием гипноза заснул летаргическим сном в Бостоне в конце XIX века, а проснулся уже в 2000 году.
Авторы идеи надеются, что памятник приживется в городе и обрастет своими поверьями. Например, если его потереть, то будут тебе деньги, а если погладит незамужняя молодая девушка, то выйдет замуж за богатого мужчину. Установка памятника приурочена к 20-летию ВУЗ-банка.
Про то, что деньги обладают большой энергией, в комментарии для портала 116dengi.ru с долей юмора говорит и глава СКБ-банка Владимир Пухов: «В это можно верить, а можно не верить. Однако факт остается фактом: Люди, которые постоянно работают в непосредственном контакте с наличными, например инкассаторы и кассиры, могут это подтвердить. Недаром в народе существует столько примет и традиций, связанных с деньгами. Студент кладет под пятку монетку для успешной сдачи экзамена, путешественник бросает пятачок в воду, чтобы вернуться в понравившееся место, девушки верят, что денег будет больше, если хранить их в красном кошельке. Даже банкиры предпочитают следовать народной традиции и не передавать купюры из рук в руки вечером». …Во всех городах присутствия СКБ-банка у входа в офис появятся скульптуры в форме электрической розетки. «Мы вспомнили о народной традиции тереть на счастье статуи и памятники, – говорит Владимир Пухов. – Приложив руку к денежной «розетке», человек зарядится энергией денег».
Ну и в завершение забавное соседство рекламы на пересечении улиц Луначарского и Куйбышева опять же ВУЗ-банка, замеченное руководителем пресс-службы администрации Екатеринбурга Константином Пудовым в своем блоге http://konst-pudov.livejournal.com/. Обезьяна за спиной девушки словно копирует ее позу. По словам наблюдательных комментирующих блогеров до рекламы банка там накануне висела реклама с Верой Брежневой, рекламирующей дезодорант также с поднятой рукой.
P.S.: Если у кого есть аналогичные наблюдения - присылайте!
Комментарии 4