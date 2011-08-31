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Сбербанк смикшировал 1841 год и наши дни

31.08.2011 17:05 17 4 845 просмотров
12 ноября исполняется 170 лет со дня подписи Николая I на Уставе сберегательных касс. Сбербанк считает это своим днем рождения. К юбилейной дате на ТВ появились ролики под слоганом «170 лет всегда рядом». В них разворачивается действо в антураже 1841 года , в которое проникают элементы современности – упоминание интернет-банкинга или мобильный платеж.


В первом ролике у карты России с надписью СбербанкЪ стоят важный сановник и его помощник. Сановник удивляет знанием будущего, что будет открыто 20 тыс. отделений плюс Интернет-банкинг. Подобранные костюмы, интерьер…

Во втором ролике показана казарма (судя по всему кадетского корпуса), в которой один кадет показывает другому кипу бумаги, на которой собирается писать письма невесте, а другой – телефон, который подключил к сервису мобильного банка. Кадеты пугаются неожиданного звонка…

Краткий «разбор полетов»: Реклама получилась неплохая – лучше, чем за последние пару лет, но пока уступает роликам с песнями 2007-08гг. Историческая тема очень выигрышная со многих точек зрения. Вспомним шедевральную серию банка Империал». Можно рассказывать о традициях, надежности и т.п. свойствах, которые присущи старым банкам. Красивая картинка.
В данном случае рекламщики и Сбербанк пошли на смелый прием своеобразного оксюморона, попробовав сделать «осовремененную историю». Но «склейка» получилась несколько искусственной. При красоте идеи реализация осталась не до конца прописанной.

Смотреть интересно, но остается впечатление недосказанности, что чего-то не хватает в ролике. Наверное, была бы интересна подобранная в тему музыка. Более точное определение места действия. Более яркое описание персонажей. Вот кто этот сановник? Может быть это Иван Чертков, тогдашний советник министра финансов Канкрина и автор текста Устава сберегательных касс? Детали желательно выверять безукоризненно - орден (святого князя Владимира 3-й степени?), но та ли лента?

Надеюсь, если будет продолжение серий, «исторические истории» будут прописаны подробнее и связаны с современным контекстом интереснее. А вообще Сбербанку за эту рекламу зачет. Решились на свежий ход. Пробудили некий интерес. Тот же 1841 было интересно посмотреть: дуэль Лермонтова, «Мертвые души Гоголя».

И работы Бекмамбетова вспомнить. Кроме «Империала», кстати, историческая серия роликов сильная была у «Сибирской короны» - пароход, паровоз, бильярд (сукно не той мануфактуры), Кутузов, Александр III и Витте (очень, кстати, схож с первым сбербанковским роликом), колье.

Это, кстати, один из моих любимых – делал его тоже Тимур Бекмамбетов. Купец и молодой офицер торгуются за бутылку. Жалкие оставшиеся в кошельке у офицера 94 рубля купец со смехом перебивает. И тогда в ход идет изумрудное колье спутницы… Ролик насыщен юмором, саспенсом, скрытой эротикой, красотой, провокационностью, наконец, премиальностью. Женщины были возмущены, но мужчины рекламу оценили рублем…
Больше свободы креативу, больше эмоции, и народ к вам потянется.

Комментарии 17

Костя  (Kosty)
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Еще можно вспомнить ролик, с классным солганном «к вам Граф Орлов с Визитом», а под «Визитом» предполагалось Изделие №2. Если говорит о Сбере, то круто, т.к. исторические ролики дорогие, что говорит о статусе, всем понятны, историю школьники изучают, взрослые всегда с почтение относятся к истории. Что еще круто, что очень четко отображена Target group. Мне меседж понятен. Слон то удивляет smile8)
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Там еще был с Визитом Дон Жуан и даже... каменный гость. А граф Орлов мне больше нравится в рекламе британского автострахования (там он в виде мультяшного суриката) - особенно батальная сцена.
Возвращаясь к Сбербанку, кстати, лет 7 назад исторический ролик делал Сибирский банк Сбербанка. Более 160 лет на службе людям.
В этом ролике как раз есть прием перехода во времени через предмет (часы) - ну чего в нынешнем ролике было не сделать также. Показать руку с телефоном и вот тебе новое время...
сеятель эквиобусов  (сеятель эквиобусов)
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Ролики Бекмамбетова "Банк Империал" великолепны, все до единого. Возможно это лучшее, что было в российской рекламе. "Всё за Сибирскую Корону" с срыванием колье вызывает отвращение, но видимо это вполне логично, т.к. я не попадаю в целевую аудиторию - пиво не люблю.

Что касается этих роликов Сбербанка, то первый ролик ничего ("нам нужны инновации" smile:D - Греф чётко исполняет генеральную линию партии и правительства).
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Роликов Империала было 18 штук, великолепны все, но и там есть более и менее удачные. Ролик с колье вызывает эмоцию - позитивную или негативную - это значит реклама работает. Провал, когда реклама оказывается нейтральной...
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
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Цитата
Вспомним шедевральную серию банка Империал».

Да,реклама была просто словами не передать.
В те времена помню крутили рекламу куриных окорочков, которые по небу летят косяком,а отец с сыном находясь на рыбалке наблюдали за этим полётом. Так вот,на фоне таких реклам,"Империал" выглядел действительно произведением искусства.
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Окорочка - это вроде Союзконтракт был: — Дедушка, это журавли летят? — Нет, это куриные окорочка летят.
-Хорошо что коровы не летают... (но концовка - это вроде уже фольклор)
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
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Столько время прошло,поэтому детали подзабыл. smile:)
Вадим Логинов  (vnloginov)
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В этом году 200 лет отметил Банк Финляндии. Он был основан императором Александром I 1 марта 1811 года в Турку, столице Великого княжества Финляндского. Со временем получил статус центрального банка.
В Италии есть банки и постарше...
Костя  (Kosty)
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Вообще поймал себя на мысли, что в те времена в 90-е, реклама была действительно крута, особенно русских производителей, вспомнить, водку "Белый орел", магазины "Партия", "Херши кола", а гениальная "ТВ - парк" и окорока тоже круто smile:D Снимали с размахом, так как деньги пошли рекой и надо было куда-то их тратить, Мерседес был, пиджак красный был, мобилка, чем еще коллег по бизнесу удивить, на потребителя было наплевать, но вот поты по лимонить это да 8)Пелевин также это описал в "Generation П"
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Размах был больше не в деньгах, а свободе творчества, креативе. Сейчас денег как бы не больше, а идею зажали в тиски мнимых канонов.
Костя  (Kosty)
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В части креатива, согласен. Да и люди поменялись, рекламщик это циничный раздолбай, живущий в своем мире, возможно курящий травку или нюхающий кокс, типа как Октав, Бегбедера, а сейчас маркетолог это штатный унылый сотрудник компании, прилизанные мальчик, собственно зажат бренд-буками и прочей корпоративной ересью! Все реже и реже удается видеть что то приличное, вот по этому реклама Сбера, выглядит не плохо, как и реклама ТКС smile:)
Iriema  (Iriema)
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А у меня новая реклама Сбербанка вызвала недоумение. Ну то есть если бы сюжет был в том, что один кадет "показывает другому кипу бумаги, на которой собирается писать письма невесте", а другой мечтает о временах, когда это не понадобится, и тут происходит экскурс в настоящее - для меня это было бы более логично что ли smile:) И логичнее звучала бы фраза, что 170 лет назад такого не было. А тут получается - ну как "не было", вон кадет по мобильнику звонит)) В общем, идея интересная, но реализация.. ну не понравилась мне, и всё.
Присоединяюсь к мнению, что всё же реклама Банка Империал была шедевральной, чего нельзя, к сожалению, пока сказать об этой рекламе Сбербанка. Впрочем, не только с шедеврами надо сравнивать - в сравнении с рекламой Траста, по моему мнению, эта реклама Сбера точно шедевр.
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
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С точки зрения сценарной логики, новые ролики Сбербанка, на мой взгляд, не выдерживают никакой критики. Зато "по картинке" всё красиво и, главное, дорого. Видимо, это картинка и отразила чаяния заказчика. smile;)
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Да, с такой картинкой, если качественно переложить на бумагу, может получиться неплохой вариант рекламы для прессы или наружки.
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Ну, вот - не успела еще остыть наша аналогия с пивным роликом Бекмамбетова про колье, как на ТВ появился третий ролик юбилейной серии Сбербанка со сценкой в ресторане:
за столиком сидит франт с дамой. К ним подходит официант.
-Как расплачиваться будете?
-Ею!
-Ею!!!?
Официант кивает на даму, которая в полном смущении...
-Ею. Кредитной картой Сбербанка. Где тут у вас платежный терминал?
Уже официант в смущении. Перенос в наше время.
Занавес...
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