Сбербанк смикшировал 1841 год и наши дни

12 ноября исполняется 170 лет со дня подписи Николая I на Уставе сберегательных касс. Сбербанк считает это своим днем рождения. К юбилейной дате на ТВ появились ролики под слоганом «170 лет всегда рядом». В них разворачивается действо в антураже 1841 года , в которое проникают элементы современности – упоминание интернет-банкинга или мобильный платеж.
В первом ролике у карты России с надписью СбербанкЪ стоят важный сановник и его помощник. Сановник удивляет знанием будущего, что будет открыто 20 тыс. отделений плюс Интернет-банкинг. Подобранные костюмы, интерьер…
Во втором ролике показана казарма (судя по всему кадетского корпуса), в которой один кадет показывает другому кипу бумаги, на которой собирается писать письма невесте, а другой – телефон, который подключил к сервису мобильного банка. Кадеты пугаются неожиданного звонка…
Краткий «разбор полетов»: Реклама получилась неплохая – лучше, чем за последние пару лет, но пока уступает роликам с песнями 2007-08гг. Историческая тема очень выигрышная со многих точек зрения. Вспомним шедевральную серию банка Империал». Можно рассказывать о традициях, надежности и т.п. свойствах, которые присущи старым банкам. Красивая картинка.
В данном случае рекламщики и Сбербанк пошли на смелый прием своеобразного оксюморона, попробовав сделать «осовремененную историю». Но «склейка» получилась несколько искусственной. При красоте идеи реализация осталась не до конца прописанной.
Смотреть интересно, но остается впечатление недосказанности, что чего-то не хватает в ролике. Наверное, была бы интересна подобранная в тему музыка. Более точное определение места действия. Более яркое описание персонажей. Вот кто этот сановник? Может быть это Иван Чертков, тогдашний советник министра финансов Канкрина и автор текста Устава сберегательных касс? Детали желательно выверять безукоризненно - орден (святого князя Владимира 3-й степени?), но та ли лента?
Надеюсь, если будет продолжение серий, «исторические истории» будут прописаны подробнее и связаны с современным контекстом интереснее. А вообще Сбербанку за эту рекламу зачет. Решились на свежий ход. Пробудили некий интерес. Тот же 1841 было интересно посмотреть: дуэль Лермонтова, «Мертвые души Гоголя».
И работы Бекмамбетова вспомнить. Кроме «Империала», кстати, историческая серия роликов сильная была у «Сибирской короны» - пароход, паровоз, бильярд (сукно не той мануфактуры), Кутузов, Александр III и Витте (очень, кстати, схож с первым сбербанковским роликом), колье.
Это, кстати, один из моих любимых – делал его тоже Тимур Бекмамбетов. Купец и молодой офицер торгуются за бутылку. Жалкие оставшиеся в кошельке у офицера 94 рубля купец со смехом перебивает. И тогда в ход идет изумрудное колье спутницы… Ролик насыщен юмором, саспенсом, скрытой эротикой, красотой, провокационностью, наконец, премиальностью. Женщины были возмущены, но мужчины рекламу оценили рублем…
Больше свободы креативу, больше эмоции, и народ к вам потянется.
Комментарии 17
Возвращаясь к Сбербанку, кстати, лет 7 назад исторический ролик делал Сибирский банк Сбербанка. Более 160 лет на службе людям.
В этом ролике как раз есть прием перехода во времени через предмет (часы) - ну чего в нынешнем ролике было не сделать также. Показать руку с телефоном и вот тебе новое время...
Что касается этих роликов Сбербанка, то первый ролик ничего ("нам нужны инновации" - Греф чётко исполняет генеральную линию партии и правительства).
Да,реклама была просто словами не передать.
В те времена помню крутили рекламу куриных окорочков, которые по небу летят косяком,а отец с сыном находясь на рыбалке наблюдали за этим полётом. Так вот,на фоне таких реклам,"Империал" выглядел действительно произведением искусства.
-Хорошо что коровы не летают... (но концовка - это вроде уже фольклор)
В Италии есть банки и постарше...
Присоединяюсь к мнению, что всё же реклама Банка Империал была шедевральной, чего нельзя, к сожалению, пока сказать об этой рекламе Сбербанка. Впрочем, не только с шедеврами надо сравнивать - в сравнении с рекламой Траста, по моему мнению, эта реклама Сбера точно шедевр.
за столиком сидит франт с дамой. К ним подходит официант.
-Как расплачиваться будете?
-Ею!
-Ею!!!?
Официант кивает на даму, которая в полном смущении...
-Ею. Кредитной картой Сбербанка. Где тут у вас платежный терминал?
Уже официант в смущении. Перенос в наше время.
Занавес...