Заядлый холостяк Джордж Клуни женился в рекламе банка

Норвежский банк DnB NOR не только сумел договориться об участии в своей рекламе знаменитого актера, но и о роли новоиспеченного мужа (актер даже прервал отпуск, прочитав сценарий). Получился безумно красивый, эротичный и ироничный ролик. «I love it» - высказался Клуни, увидев результат. У банка DnB NOR это не первая шедевральная реклама. Красивая, но помятая, блондинка просыпается после бурной ночи в шикарной кровати и апартаментах. На пальце кольцо с большим бриллиантом. По комнате обнаруживаются мужские брюки и свадебное платье. На столе фотографии с каким-то мужчиной в маске лошади. По лицу дамы пробегает тревога и попытка вспомнить: «Что случилось со мной вчера?».Тут из ванной выходит Джордж Клуни в пижаме: «Как тебе спалось милая?». Он высказывает ей интимные комплименты и показывает в компьютере подобранный семейный дом в Лиллестреме. Лицо дамы передает шок от навалившегося на нее счастья…Слоган (вольный перевод с норвежского знающего шведский): «Кто-то получает подарки от жизни. Остальным же будет разумнее копить деньги в банке».DnB NOR – крупнейший банк в Норвегии. И ему не впервой снимать знаменитостей. В основном это были известные лыжники-чемпионы: Питер Нортуг, Марит Бьорген и Тереза Йохауг. После удачи с Клуни маркетологи банка уже заявили, что намерены продолжить серию роликов с селебритис.А вот еще одна из самых моих любимых банковских реклам – реклама пенсионных накоплений. Сменяются планы татуированных крутых парней и фигуристых девушек. Слоган: «Это хорошая идея, пока ты молодой». В кадре появляется пожилой рыхлый мужичок с тату на груди: «Молодой, свободный и неженатый».Продолжение слогана: «Знай, что со временем ты тоже состаришься. Копи на пенсию заранее.»