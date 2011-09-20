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Заядлый холостяк Джордж Клуни женился в рекламе банка

20.09.2011 16:41 7 5 294 просмотра
Норвежский банк DnB NOR не только сумел договориться об участии в своей рекламе знаменитого актера, но и о роли новоиспеченного мужа (актер даже прервал отпуск, прочитав сценарий). Получился безумно красивый, эротичный и ироничный ролик. «I love it» - высказался Клуни, увидев результат. У банка DnB NOR это не первая шедевральная реклама.

Красивая, но помятая, блондинка просыпается после бурной ночи в шикарной кровати и апартаментах. На пальце кольцо с большим бриллиантом. По комнате обнаруживаются мужские брюки и свадебное платье. На столе фотографии с каким-то мужчиной в маске лошади. По лицу дамы пробегает тревога и попытка вспомнить: «Что случилось со мной вчера?».

Тут из ванной выходит Джордж Клуни в пижаме: «Как тебе спалось милая?». Он высказывает ей интимные комплименты и показывает в компьютере подобранный семейный дом в Лиллестреме. Лицо дамы передает шок от навалившегося на нее счастья…

Слоган (вольный перевод с норвежского знающего шведский): «Кто-то получает подарки от жизни. Остальным же будет разумнее копить деньги в банке».

Ролик с Клуни >>



DnB NOR – крупнейший банк в Норвегии. И ему не впервой снимать знаменитостей. В основном это были известные лыжники-чемпионы: Питер Нортуг, Марит Бьорген и Тереза Йохауг. После удачи с Клуни маркетологи банка уже заявили, что намерены продолжить серию роликов с селебритис.

А вот еще одна из самых моих любимых банковских реклам – реклама пенсионных накоплений. Сменяются планы татуированных крутых парней и фигуристых девушек. Слоган: «Это хорошая идея, пока ты молодой». В кадре появляется пожилой рыхлый мужичок с тату на груди: «Молодой, свободный и неженатый».
Продолжение слогана: «Знай, что со временем ты тоже состаришься. Копи на пенсию заранее.»

Ролик о пенсионных накоплениях >>



Комментарии 7

fulltime  (fulltime)
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Отличный ролик. Умеют же чертяки smile:)
Daniel Thompson  (Daniel Thompson)
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Зато отличный ролик получился. Нашим до такого уровня - еще ползти и ползти smile:D
Елена Кукол  (ekukol)
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в прошлой жизни делала исследование по выбору знаменитости: Клуни в России был на 2м месте после Брюса smile:), разрыв по показателям минимальный. А конечный выбор очень заменетен сейчас на улицах страны.
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Уиллис - хорош для upper ритейла, Клуни - больше на женскую аудиторию. На мой экспертный взгляд сейчас Хью Лори очень интересен для рекламы (но на более состоятельную аудиторию). Интересно, в ваше исследование он попал? Если не секрет, то кто из женщин был выше всех и кто из спортсменов?
Елена Кукол  (ekukol)
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вот поэтому надо делать исследования, чтобы проверять гипотезы! я тоже так думала, но гендерных различий практически не было, в пределах статпогрешности. Лори был, но не попал в топ. Смотрели только мужчин, российских и зарубежных. Женщины в банковской рекламе, на мой взгляд, рано для России, если только для кредитных карт, но задача была совсем другой. Да и успешный, хотя и печальный, опыт уже был у банка со знаменитостями... Спортсмены тоже в топ не попали, люди не видят их в банковской рекламе
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Спасибо!
Исследования нужно принимать лишь к сведению (погрешности, шумы и т.п. бывают очень сильные), но решение принимать более комплексно.
Про женщин и спортсменов IMHO не соглашусь. Дапкунайте в рекламе ВТБ уступит разве что Парфенову. Да и Шарапова с Брежневой, думаю, нормально работают. А спортсмен по качествам и титулам может быть даже интереснее актера.
Елена Кукол  (ekukol)
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ну это уже вопрос профессиональной дискуссии и походов к решению задач каждого специалиста, а также результатов, к кот. по факту их метод привел. это не для форума. удачи.
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