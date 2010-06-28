Кейс 10: Берегитесь рекламных клонов

В рекламе существует болезнь штампов, когда используются схожие идеи и приемы. В ходу и простое тиражирование, когда идея агентствами продается по нескольку раз в разные страны, разным клиентам. Чтобы вольно или невольно не стать "плагиатором" - проверяйте свою рекламу в рекламном "банке". А теперь найдите 3 отличия между рекламой международных переводов Вестерн Юнион, отхвативших серебро на Каннских львах 2010, и рекламой колумбийского банка...
Комментарии 4
У Медиалогии раньше была база поиска по рекламе, только по отечественной, правда, но это уже хорошо. Но теперь почему-то от нее отказались.
Даже странно, что никому до сих пор не пришла в голову мысль сделать сайт с такой базой, ну или пришла (потому что у меня точно такая идея была ), но пока не реализована.
Они, правда, профиля in general и на банковской и финансовой тематике не специализируются.
Да, такой каталог был бы полезен. Если есть силы и желание, то можем организовать совместное предприятие )))
А пока желающие могут через меня проверить - с удовольствием подскажу...
@.