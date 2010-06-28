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Кейс 10: Берегитесь рекламных клонов

28.06.2010 13:54 4 1 714 просмотров
В рекламе существует болезнь штампов, когда используются схожие идеи и приемы. В ходу и простое тиражирование, когда идея агентствами продается по нескольку раз в разные страны, разным клиентам. Чтобы вольно или невольно не стать "плагиатором" - проверяйте свою рекламу в рекламном "банке". А теперь найдите 3 отличия между рекламой международных переводов Вестерн Юнион, отхвативших серебро на Каннских львах 2010, и рекламой колумбийского банка...





Комментарии 4

Инна Ворошилова  (voroschilova)
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К вопросу о "рекламном банке" - такого, на сколько я знаю, нет. И все всегда испытывают сложности, если хотят проверить "креатив" агентства или свой собственный.
У Медиалогии раньше была база поиска по рекламе, только по отечественной, правда, но это уже хорошо. Но теперь почему-то от нее отказались. smile:(

Даже странно, что никому до сих пор не пришла в голову мысль сделать сайт с такой базой, ну или пришла (потому что у меня точно такая идея была smile:) ), но пока не реализована.
Вадим Логинов  (vnloginov)
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На Западе есть несколько хороших банков - например, Coloribus.com. Неплохие энциклопедии есть у Sostav.ru, AdMe.ru.
Они, правда, профиля in general и на банковской и финансовой тематике не специализируются.
Да, такой каталог был бы полезен. Если есть силы и желание, то можем организовать совместное предприятие )))
А пока желающие могут через меня проверить - с удовольствием подскажу...
Вадим Логинов  (vnloginov)
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КлипАрт - это вообще бездонная тема в российской рекламе...
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