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На дэпазице Шкварка грошы растуць шпарка!

01.12.2011 14:50 7 4 699 просмотров
Белорусским банкам сейчас не позавидуешь – их всего 30 – а в нынешних условиях огромной инфляции и растущих процентных ставок они вынуждены проявлять чудеса мобильности. Им бы креатив Тинькова – типа «ставки по депозитам и реклама уже устарели»…
Но и там есть свои творцы – чего только стоит, например, депозит «Шкварка» под 54% годовых от Трастбанка.


Глядя на такую рекламу, словно из мультика «Жил был пес» (помните хрипатого волка: «Щас спою!») невольно подзаряжаешься оптимизмом.

Реклама эта вызвала волну обсуждений в сети: блогеры призывали «сдавать сало на депозит» и «ударить по шкварке чаркой». А банки отвечали другими оптимистичными названиями депозитов: «Все будет хорошо!» и «Солнечный».

Вот еще несколько примеров рекламы от наших соседей.

Эротика не чужда и белорусским товарищам по рекламе. Как вам такая девушка-путешественница с грошами? Или «финансовая запаска»?



И как всегда строгая венская классика (стенд с недавней банковской выставки) и белорусские селебритис.




А это кто со знакомым слоганом? Преемник белорусских сберегательных касс (не путать с нашим Сбербанком).



А это белорусский вариант рекламы «Альфа-банка» «кто может поработать в выходные?» из серии «Честным быть выгодно»? А при чем тут тогда витамины? Это не фейк, и не частичный плагиат, а реальная реклама, «сходная по идентичности до полного безобразия» (С)…

Комментарии 7

Костя  (Kosty)
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Шкварка, хоть позитивные эмоции вызывает ) А вот БЕЛВЕШМЕШШЕШБЕШБАНК тут уже из названия понятно, что люди застряли в 90-х и реклама подстать. Спасибо Вадим за срез Белорусской рекламы ) На новый год туда поеду, тоже буду подмечать )
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Спасибо за ссылку на очень интересную ветку с фотографиями банков. Сам когда бываю за границей обязательно делаю фотографии офисов банков и рекламы. Иногда удается поймать что-нибудь забавное. Из этой подборки понравилась фотография коллеги в майке со знаком рубля. А на третьей сверху намечалось забавное соседство вывески Беларусбанка с красной вывеской со словом Золушка...
Попробую собрать что-нибудь забавное из своих фотоархивов.
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Хорошей поездки! Может попадется что-то интересное - поделитесь тогда с нами.
Дмитрий  (Dimon)
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Белорусский Внешэкономбанк какой-то совсем другой, трудно представить, чтобы наш ВЭБ так рекламировался. А персонажи из мультика чем-то напоминают таковых из мульфильма о масленнице.

Что касается слогана, то у украинского Сбербанка (Ощадбанка) - http://www.oschadnybank.com точно такой же слоган. Я даже как-то зашел на сайт одного из региональных подразделений этого банка, где слоган на логотипе был написан на русском языке (Всегда рядом; картинка есть у меня на компе), а в регионах с преимущественно русским языком не только люди, но и официальные органы власти в своих текстах банк называют Сбербанком, а не на украинский манер - Ощадбанком. Т.е. полное совпадение название банка и слогана получается!

Тут непонятно сразу несколько вещей. Учитывая, что российский Сбербанк открыл дочерние банки как на Украине, так и в Белоруссии, то как они теперь со слоганом будут разбираться. Да и с фирменным наименованием тоже могут быть вопросы, тем более, что российский Сбер "откинул" название страны (России) из логотипа. При этом интересы этих банков могут пересекаться и в других странах, включая дальнее зарубежье. Как агентство Fitch, etc., кто в этом участвовал, делали ребрендинг, по странному или нестранному стечению обстоятельств все эти банки являются очень крупными в своих странах и все они являются сбербанками. Впрочем, почему слоган у украинского и белорусского банков совпадает мне не совсем понятно тоже. Возможно, я чего- не знаю во всей этой истории.

И еще в порядке прикола посмотите на этот логотип - http://www.codru.md/ Тоже выглядит до странности схоже. Это не банк, но тем не менее. Даже количество полос совпадает.
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Да, как говорится, без стакана не разберешься )... Примечательно, что Ощадбанк использует этот слоган аж с 2002 г.
Вообще переход границ банковским бизнесом порождает перед маркетологами много вызовов: проверку логотипов и слоганов и на оригинальность идей и на их юридическую защиту.

А логотип молдавского отеля действительно очень похож на старый логотип Сбера.
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