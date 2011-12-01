На дэпазице Шкварка грошы растуць шпарка!

Белорусским банкам сейчас не позавидуешь – их всего 30 – а в нынешних условиях огромной инфляции и растущих процентных ставок они вынуждены проявлять чудеса мобильности. Им бы креатив Тинькова – типа «ставки по депозитам и реклама уже устарели»…
Но и там есть свои творцы – чего только стоит, например, депозит «Шкварка» под 54% годовых от Трастбанка.
Глядя на такую рекламу, словно из мультика «Жил был пес» (помните хрипатого волка: «Щас спою!») невольно подзаряжаешься оптимизмом.
Реклама эта вызвала волну обсуждений в сети: блогеры призывали «сдавать сало на депозит» и «ударить по шкварке чаркой». А банки отвечали другими оптимистичными названиями депозитов: «Все будет хорошо!» и «Солнечный».
Вот еще несколько примеров рекламы от наших соседей.
Эротика не чужда и белорусским товарищам по рекламе. Как вам такая девушка-путешественница с грошами? Или «финансовая запаска»?
И как всегда строгая венская классика (стенд с недавней банковской выставки) и белорусские селебритис.
А это кто со знакомым слоганом? Преемник белорусских сберегательных касс (не путать с нашим Сбербанком).
А это белорусский вариант рекламы «Альфа-банка» «кто может поработать в выходные?» из серии «Честным быть выгодно»? А при чем тут тогда витамины? Это не фейк, и не частичный плагиат, а реальная реклама, «сходная по идентичности до полного безобразия» (С)…
Комментарии 7
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=9&TID=75727
Попробую собрать что-нибудь забавное из своих фотоархивов.
Что касается слогана, то у украинского Сбербанка (Ощадбанка) - http://www.oschadnybank.com точно такой же слоган. Я даже как-то зашел на сайт одного из региональных подразделений этого банка, где слоган на логотипе был написан на русском языке (Всегда рядом; картинка есть у меня на компе), а в регионах с преимущественно русским языком не только люди, но и официальные органы власти в своих текстах банк называют Сбербанком, а не на украинский манер - Ощадбанком. Т.е. полное совпадение название банка и слогана получается!
Тут непонятно сразу несколько вещей. Учитывая, что российский Сбербанк открыл дочерние банки как на Украине, так и в Белоруссии, то как они теперь со слоганом будут разбираться. Да и с фирменным наименованием тоже могут быть вопросы, тем более, что российский Сбер "откинул" название страны (России) из логотипа. При этом интересы этих банков могут пересекаться и в других странах, включая дальнее зарубежье. Как агентство Fitch, etc., кто в этом участвовал, делали ребрендинг, по странному или нестранному стечению обстоятельств все эти банки являются очень крупными в своих странах и все они являются сбербанками. Впрочем, почему слоган у украинского и белорусского банков совпадает мне не совсем понятно тоже. Возможно, я чего- не знаю во всей этой истории.
И еще в порядке прикола посмотите на этот логотип - http://www.codru.md/ Тоже выглядит до странности схоже. Это не банк, но тем не менее. Даже количество полос совпадает.
Вообще переход границ банковским бизнесом порождает перед маркетологами много вызовов: проверку логотипов и слоганов и на оригинальность идей и на их юридическую защиту.
А логотип молдавского отеля действительно очень похож на старый логотип Сбера.