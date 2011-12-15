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Лучшая банковская реклама 2011 года – Номинанты

15.12.2011 13:46 16 7 475 просмотров
Близится к завершению очередной год и по традиции начинаю с формирования шорт-листа кандидатов на звание лучшей банковской рекламы 2011. Судя по всему, будет из кого и чего выбирать. Перед вами «горячая десятка» рекламы.

1. Сбербанк – «А разве мы не одни?» (серия исторических роликов к 170-летию)

Сбербанк подошел к своему юбилею с размахом и порадовал большим 10-серийным сетом роликов, финальный из которых снят Тимуром Бекмамбетовым и приурочен к Новому году («А наш дедушка – Мороз»). Конечно, это не серия «Империала» и даже, наверное, уступает рекламной серии роликов с песнями самого Сбербанка пятилетней давности. Но уровень высокий, выделяющийся над прочей рекламной эклектикой. Отметим ролик про самовар («На такие шиши только шишки хороши»), про ресторан («Как расплачиваться думаете? Ею») и ролик, снятый на Крутицком подворье, про лошадей и машину («И сколько теперь лошадей у тебя? А у меня поболе…»)



2. ТКС-банк – «Дальше действовать будем мы»

Ролик банка Олега Тинькова с манекенами и саундтреком Виктора Цоя «Дальше действовать будем мы» хоть и не оправдал надежд на «культовость», но является заметным явлением на фоне преимущественной серости в банковской рекламе.




3. Альфа-Банк – Альфа-Шоу 4D

Грандиозная видеопроекция на фасаде главного здания МГУ им. Ломоносова в постановке Дэвида Аткинса.



4. Русский стандарт – «Лизочка выходит замуж за банкира»

И снова Бекмамбетов. Ролик от студии Базелевс про смотрины жениха. Второй ролик этого года про «костюм для банка», пожалуй, уступил первому.




5. МастерКард – «Цвет определяет содержание»

Серия стильных черных макетов печатной и наружной рекламы. Особенно отметим макет с черным платьем.



6. Внешэкономбанк - «Одна свой бизнес начинать будешь?» - «Вдвоем»…
Серия из 3-х роликов социальной рекламы в поддержку малого и среднего предпринимательства под слоганом «Верь в себя и в свое дело». Ролики сняты знаменитым режиссером Алексеем Учителем (фильм «Край»).



7. ОТП-банк – «Они родились третьими»
Серия плакатов в поддержку многодетности совместно с Благотворительным Фондом защиты семьи материнства и детства. Тема получила развитие и в календаре к 2012 г.,. на котором на мотивы сказок сняты многодетные семьи сотрудников банка.



8. НОМОС-банк - Ужасный Крокредит

Креативный продукт в виде Толкового словаря детско-финансовых терминов.



9. ТРАСТ – «Коротко и по делу»

Совместный проект с радио и порталом Бизнес ФМ в поддержку предпринимателей

10. ЮниКредит – «Милан ближе с каждой покупкой»
Реклама с флагами разных стран, составленными из покупаемых предметов. Проводилась совместно с авиакомпанией S7 на продвижение новой кобрендинговой карты.



В этом году будет не один победитель, а несколько: помимо Гран-при будут отмечены
Лучшая телереклама, Лучший Интернет-проект\реклама, Лучшая печатная реклама, Лучший спецпроект.
Позднее будет и «Рекламная Клюква» за антидостижения в финансовой рекламе этого года.

Комментарии 16

Вадим Логинов  (vnloginov)
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)) Без кооперации церемонию не потянуть... Разве что приз...
До Каннских львов и Банка Года еще расти и расти. Кстати, интересно сравнивать свою субъективную экспертную оценку с результатами народного голосования на Банки.ру в номинации на лучшую рекламу.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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В принципе идея хорошая. Как-нибудь можно будет скооперироваться. smile:)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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По-моему, тут готовые претенденты в номинации Рекламная кампания года по версии Банки.ру smile:-D
К  (shlomo_chavez)
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Вот-вот. Скорее всего так и придется, изучать внимательнее записи блога Вадима Николаевича. Альтернатив в рамках Портала других нет, а неподготовленным к голосованию быть не хочется smile:)
Вадим Логинов  (vnloginov)
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На портале напрашивается "стационарная" рубрика о рекламе. Год назад предлагал вашей главной девушке по блогам идею создания на Банки.ру Каталога банковской рекламы, переделанного из машинки по картам. Не знаю донесла она до Вас... Это, на мой взгляд, могло бы быть интересно как посетителям, так и банковским рекламщикам, чтобы побольше креативили, учились друг у друга и не делали одно и то же.
Кстати, анекдот про кооперацию:
Сидит мужик на ступеньках банка и торгует семечками.
Выходит клиент и спрашивает: А чего тебя отсюда не гонят?
Мужик: А у нас кооперация и договоренность - я не оказываю банковских услуг, а они семечками не торгуют...
Екатерина Суворова  (28_888)
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Вадим, год назад "главной девушкой по блогам" была я, но не помню такого диалога, простите. Даже почту подняла по такому поводу, ничего не нашла. Помню, что около года назад мой коллега Леонид Чуриков брал по моей просьбе у вас комментарий для оценки одной рекламной кампании... Может быть, вы имели дело с ним? В любом случае, дело прошлое. Разговор о стационарной рубрике теперь лучше адресовать Филиппу напрямую или кому он порекомендует. smile:)
Вадим Логинов  (vnloginov)
#
Екатерина, извините, что запамятовал Ваше имя - давно что-то не общались. Писал точно вам - жаль, что предложение не попало по адресу. А я смотрю, что никакого ответа нет, ну значит, наверное, не интересно... Спасибо, буду формулировать заново.
Екатерина Суворова  (28_888)
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Жалко, что не созвонились дополнительно, но я запросом сейчас по фамилии и адресу проверила - нет такого письма, увы. Я в любом случае с июня на Банки.ру не работаю, так что сейчас в этом плане бесполезна. Но искренне желаю удачи во всех ваших дальнейших тут начинаниях smile:)
Татьяна Алешкина  (Liana12)
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Вадим, я сейчас как раз готовлю текст в Тему дня - какие образы, идеи, мотивы используют банки в рекламе для продвижения своих продуктов. Дадите мне комментарий? Скиньте плиз в личку моб, я вам позвоню
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Вадим, а вот "рекламный клюква" слоганов из FMCG:
"идиотские" слоганы с Adme.ru:
- Туалет - лицо хозяйки!  (Harpic) 
-Потому что по телефону не видно глаз (кофе Jacobs)
- Один раз персил - всегда персил (Persil)
- Построй теплом души будущее (Масло Слобода) 
- Лучший  друг ртов (Dirol) 
Вадим Логинов  (vnloginov)
#
Надия, хит слоганов декабря:
"Ваши деньги сгорят красиво!"
К счастью это реклама не банка, а новогодних фейерверков...
Михаил Гарпагон  (Гарпагон)
#
Манекенная реклама ТКС и чёрный стиль MasterCard навевает похоронные мысли. Реклама Сбербанка впечатляет. Узнав, что его последние ролики снял Бекмамбетов даже не удивился, скорее испытал чувство, какое бывает, когда вроде догадывался, но не мог эту догадку оформить вербально. Этот режиссёр уже как бренд банковской телерекламы.
Сергей Бяков  (bsv57)
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Антиреклама банка. "Опять босой? Заходи - обуем..."
Iriema  (Iriema)
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А мне понравилась идея банка ОТП. Мне кажется, участие в подобных проектах всегда идет на пользу репутации банка. Если, конечно, идеи грамотно реализованы. У ОТП Банка реализация, на мой взгляд, удачная. А календарь с сотрудниками - вообще сказка) во всех смыслах этого слова)
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