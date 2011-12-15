Лучшая банковская реклама 2011 года – Номинанты

Близится к завершению очередной год и по традиции начинаю с формирования шорт-листа кандидатов на звание лучшей банковской рекламы 2011. Судя по всему, будет из кого и чего выбирать. Перед вами «горячая десятка» рекламы.
1. Сбербанк – «А разве мы не одни?» (серия исторических роликов к 170-летию)
Сбербанк подошел к своему юбилею с размахом и порадовал большим 10-серийным сетом роликов, финальный из которых снят Тимуром Бекмамбетовым и приурочен к Новому году («А наш дедушка – Мороз»). Конечно, это не серия «Империала» и даже, наверное, уступает рекламной серии роликов с песнями самого Сбербанка пятилетней давности. Но уровень высокий, выделяющийся над прочей рекламной эклектикой. Отметим ролик про самовар («На такие шиши только шишки хороши»), про ресторан («Как расплачиваться думаете? Ею») и ролик, снятый на Крутицком подворье, про лошадей и машину («И сколько теперь лошадей у тебя? А у меня поболе…»)
2. ТКС-банк – «Дальше действовать будем мы»
Ролик банка Олега Тинькова с манекенами и саундтреком Виктора Цоя «Дальше действовать будем мы» хоть и не оправдал надежд на «культовость», но является заметным явлением на фоне преимущественной серости в банковской рекламе.
3. Альфа-Банк – Альфа-Шоу 4D
Грандиозная видеопроекция на фасаде главного здания МГУ им. Ломоносова в постановке Дэвида Аткинса.
4. Русский стандарт – «Лизочка выходит замуж за банкира»
И снова Бекмамбетов. Ролик от студии Базелевс про смотрины жениха. Второй ролик этого года про «костюм для банка», пожалуй, уступил первому.
5. МастерКард – «Цвет определяет содержание»
Серия стильных черных макетов печатной и наружной рекламы. Особенно отметим макет с черным платьем.
6. Внешэкономбанк - «Одна свой бизнес начинать будешь?» - «Вдвоем»…
Серия из 3-х роликов социальной рекламы в поддержку малого и среднего предпринимательства под слоганом «Верь в себя и в свое дело». Ролики сняты знаменитым режиссером Алексеем Учителем (фильм «Край»).
7. ОТП-банк – «Они родились третьими»
Серия плакатов в поддержку многодетности совместно с Благотворительным Фондом защиты семьи материнства и детства. Тема получила развитие и в календаре к 2012 г.,. на котором на мотивы сказок сняты многодетные семьи сотрудников банка.
8. НОМОС-банк - Ужасный Крокредит
Креативный продукт в виде Толкового словаря детско-финансовых терминов.
9. ТРАСТ – «Коротко и по делу»
Совместный проект с радио и порталом Бизнес ФМ в поддержку предпринимателей
10. ЮниКредит – «Милан ближе с каждой покупкой»
Реклама с флагами разных стран, составленными из покупаемых предметов. Проводилась совместно с авиакомпанией S7 на продвижение новой кобрендинговой карты.
В этом году будет не один победитель, а несколько: помимо Гран-при будут отмечены
Лучшая телереклама, Лучший Интернет-проект\реклама, Лучшая печатная реклама, Лучший спецпроект.
Позднее будет и «Рекламная Клюква» за антидостижения в финансовой рекламе этого года.
Комментарии 16
До Каннских львов и Банка Года еще расти и расти. Кстати, интересно сравнивать свою субъективную экспертную оценку с результатами народного голосования на Банки.ру в номинации на лучшую рекламу.
Кстати, анекдот про кооперацию:
Сидит мужик на ступеньках банка и торгует семечками.
Выходит клиент и спрашивает: А чего тебя отсюда не гонят?
Мужик: А у нас кооперация и договоренность - я не оказываю банковских услуг, а они семечками не торгуют...
"идиотские" слоганы с Adme.ru:
- Туалет - лицо хозяйки! (Harpic)
-Потому что по телефону не видно глаз (кофе Jacobs)
- Один раз персил - всегда персил (Persil)
- Построй теплом души будущее (Масло Слобода)
- Лучший друг ртов (Dirol)
"Ваши деньги сгорят красиво!"
К счастью это реклама не банка, а новогодних фейерверков...