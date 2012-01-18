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Рекламу VirginMoney снял сын Дэвида Боуи

18.01.2012 14:47 7 4 635 просмотров
Как-то слабо осветили наши СМИ весьма знаковое событие – завершение сделки по покупке очередным детищем Ричарда Брэнсона Virgin Money «символа кризиса 2008» - банка Northern Rock. А вот и первая реклама – ролик, снятый сыном Дэвида Боуи.

Группа компаний Virgin насчитывает уже 40-летнюю историю и включает в себя самые разные бизнесы, начиная с звукозаписывающего лейбла, медиа-активов, авиакомпании и до проекта космического туризма Virgin Galactic. Вот теперь у Брэнсона интерес дошел и до большого банковского бизнеса.

17 ноября прошлого года он озвучил оферту о покупке известного банка Northern Rock. Цена вопроса 747 млн фунтов. У банка 75 отделений, 1 млн клиентов, 14 млрд фунтов инвестиций в недвижимость, 16 млрд фунтов депозитов физлиц, 2100 сотрудников. Власти дали согласие и к 1 января 2012 сделка была закрыта, и банк стал частью бизнеса и бренда VirginMoney.

Я часто посматриваю игры английской футбольной Премьер-лиги и сразу обратил внимание на премьеру бренда VirginMoney на недавнем матче Ньюкасл – Манчестер Юнайтед. Northern Rock был спонсором «сорок» с 2003 года и теперь передал эстафету VirginMoney. Кроме того, VirginMoney является спонсором Лондонского марафона и Эдинбургского музыкального фестиваля.

И вот первая реклама – 1,5 минутный ролик. Снял его сын Дэвида Боуи Данкан (Зоуи) Джонс, режиссер фильмов "Исходный код" и "Луна 2112". Съемки ролика велись в той же студии, где и Луна 2112. Данкан Джонс работал с миниатюрными моделями, в саундтреке звучат Майк Олдфилд и Daft Punk.

В ролике последовательно показаны достижения корпорации Virgin за 40 лет, начиная со звукозаписывающего лейбла Virgin Records, космического Virgin Galactic, авиакомпании Virgin Atlantic, скоростных поездов и полета Ричарда Брэнсона вокруг света на воздушном шаре. «40 лет лучшего теперь в банковской сфере».

Какая картинка, какая музыка, саспенс… Каков образ маленького воздушного шарика, которому тесно… Наслаждайтесь…
Virgin Money

С приходом Брэнсона в банковский бизнес конечно же в индустрии будет «веселее» в маркетинговом плане и он сможет наверняка привнести дух инноваций. Что-то мне подсказывает, что увидим мы VirginMoney и в России. О таком банковском офисе как в ролике можно и помечтать…
Virgin Money

И еще. Месяц назад мне попалась интереснейшая статья в Независимой газете «Ричард Брэнсон. Как привнести веселье в бизнес» в переводе Ольги Пономаревой.

Там ставится вопрос «Возможно ли в совершенно консервативной и чопорной банковской сфере сохранить присущую Virgin задиристость и атмосферу веселья? Допустимо ли быть несерьезным, когда управляешь чужими деньгами?». Очень рекомендую прочитать при случае статью и колонку Брэнсона в НГ целиком.

В качестве ответа Брэнсон в статье приводит три своих совета:
1. Реагируйте быстро и с юмором
Миг, когда можно вставить в разговор остроумную ремарку, краток. Точно так же непродолжительны моменты общения компании с клиентами. Так что ваши маркетинговые и PR-команды должны не только составлять планы на будущий год и запускать проекты в текущем. Им следует быть готовыми реагировать на возникающие проблемы, причем так, чтобы о компании или продукте заговорили.
В 1999 году, когда компании Virgin Atlantic и British Airways вели ожесточенную, а временами и грязную борьбу за пассажиров, British Airways выступала спонсором лондонского Millennium Wheel. Это колесо обозрения, которое должно было стать самым большим в мире, строили на берегу Темзы.
В половине шестого утра того дня, когда инженеры надеялись водрузить колесо на опоры, мне позвонил один из сотрудников Virgin и сообщил, что у них возникли технические неполадки и до их устранения колесо вешать не будут. А посмотреть, как это происходит, приехали репортеры со всего мира. И мы подняли в воздух дирижабль, который тянул за собой по лондонскому небу баннер с надписью: «BA (British Airways) не может его поднять».

2. Не бойтесь выделяться
Как я уже говорил, бренду Virgin идет на пользу, когда я выступаю от его имени, привлекая к нему внимание забавными и эффектными способами. Летом 2010 года мои дети Холли и Сэм приняли участие в Лондонском марафоне, который спонсировала Virgin Money. Они были среди тех, кто предпринял успешную попытку установить мировой рекорд по количеству людей, финишировавших связанными друг с другом. У них была цепочка из 34 человек. Все это было затеяно, чтобы собрать пожертвования для 12 детских благотворительных организаций.
Я бежал в одиночку, нацепив красные карнавальные крылышки. Для СМИ это стало ярким моментом марафона. А я еще и умудрился обогнать более молодых соперников.
Тем не менее наши проделки не всегда оказываются удачными. Моя команда уговорила меня – в поддержку первого полета авиакомпании Virgin America в Лас-Вегасе – прыгнуть с тарзанкой с крыши отеля Palms Hotel Casino. Ночь была ветреной, а падать было высоко, но я сделал это. По пути вниз я несколько раз ударялся об окна отеля и финишировал с разбитой спиной и травмированным самолюбием. Так что подумайте хорошенько, когда планируете промо-акции.
Кроме того, учтите, чем проводимая кампания может аукнуться в дальнейшем. Чтобы дать успешный старт компании свадебной одежды Virgin Brides, я сбрил бороду и надел подвенечное платье ценой 10 тыс. долл. Фото подняло шумиху в прессе, но эту промо-акцию мне часто припоминают те, кто хочет выставить Virgin несолидной компанией.

3. Обращайте внимание на мелочи
Компании нередко забывают, что их характер проявляется именно в деталях. Они же определяют качество сервиса. Для нас главные детали – это нотки юмора. Каковы бы ни были эти дополнительные детали, они должны выделять вас на фоне конкурентов.
Иногда эти детали могут стать культовыми. Так в этом году Virgin Atlantic решила перестать использовать солонки и перечницы в форме авиалайнеров и с гравировкой снизу: «Украдено у Virgin Atlantic». Но пассажиры заступились за эти фирменные штучки. Оказалось, что этими солонками и перечницами так дорожат, что они стали предметом коллекционирования. По схожим мотивам меня просили вернуть шикарные красные туфли, которые были частью оригинальной униформы наших стюардесс – вместо введенных недавно черных. Так вот, красные туфли снова в строю, и выглядят они потрясающе!

Бонус:
Ссылки на ролики презентации проекта в Лондоне в офисе Virgin и 3D-шоу на здании Библиотеки Сената

Комментарии 7

Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Согласен, весьма свеженько и амбициозно, аристократично.
user135773  (user135773)
#
Цитата
Снял его Данкан Джонс, режиссер фильмов Исходный код и Луна 2112, а также племянник Дэвида Боуи.


Зоуи Боуи... - племянник? smile;)
Вадим Логинов  (vnloginov)
#
Да, в заголовке правильно написал, а тут вывалился "племянник". Спасибо - поправил.
Максим Кочегаров  (Maxxim)
#
«BA Can't Get it Up», наверное, лучше перевести «У BA (British Airways) не поднимается».

В английском-то, конечно, эта двусмысленность в толковании не нуждается. smile:)
Вадим Логинов  (vnloginov)
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В качестве бонуса в конце опубликовал ссылки на ролики презентации проекта в Лондоне в офисе Virgin и 3D-шоу на здании Библиотеки Сената
Дмитрий  (Dimon)
#
У Брэнсона еще интересно то, что он попробовал быть публичной компанией, акции которой могут купить/продать инвесторы, но потом отказался от такой формы, хотя большинство нам известных фирм являются открытыми акционерными обществами и котируются на биржах. Если правильно помню, свое решение он мотивировал тем, что не может нести ответственность перед инвесторами в плане роста стоимости его акций и не может согласовывать все свои действия с советом директоров, на это уходит слишком много времени и теряется гибкость в управлении. В итоге, несмотря на то, что у него куча совершенно разных бизнесов, Virgin является частной компанией.
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