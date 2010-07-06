Кейс 14: ТОР-10 самых броских названий российских банков

Среди названий банков, работающих в России, попробовал отобрать самые необычные, на мой взгляд. Одни банки нестандартными названиями пытаются привлечь внимание клиентов, вторые – вынуждены в силу своего иностранного происхождения переводить оригинальные названия на русский язык (не у всех получается благозвучно). Да, нелегкое это дело – нейминг…
МКБ имени С.Живаго
К роману Пастернака название этого банка из Рязани отношения не имеет. Первый основатель одноименного городского банка в 1863 году - Сергий Живаго. Фамилия Живаго - одна из самых известных среди купеческих фамилий Рязани. Банк был закрыт в 1918г. и спустя 75 лет в 1992г. по инициативе мэрии Рязани с участием восьми ведущих предприятий города воссоздан.
Рублев
Согласитесь, яркое название для банка. Головной офис его находится в Москве, но филиалы в основном в старинных городах России. И уж имя знаменитого иконописца там наверняка в почете.
В слове «Рублев» звучит и русскость, и денежная составляющая («рубль»).
АйСиАйСиАй Банк
Вот уж кому не повезло с обязательным переводом названия на русский язык, так это индийскому банку ICICI. Не каждый с первого раза запомнит, сколько раз, какой слог повторять.
Бум-банк
Банк из Кабардино-Балкарии, который зародился на волне («буме») перехода к рыночной экономике. Поэтому, видимо, и получил такое название. Бум в переводе с английского – оживление. Чаще всего употребляется в сочетании с определением «биржевой» или «экономический».
Единственный
Московский банк с таким названием настраивает клиентов, что для них это лучший партнер, с которым они не захотят расставаться. Возможно, это и стратегическая мечта - одолеть всех рыночных конкурентов.
Прохладный
Еще один банк из кабардино-Балкарской Республики из города… Прохладный. А кто-то подумал, что это отражение в названии комфортных условий для клиентов, наличия систем кондиционирования?
Совкомбанк
Как только те, кто не в курсе задумки учредителей банка, не расшифровывают слоги в названии этого банка. Совсем не СОВетский КОМмунистический, а на самом деле, наверное – СОВременный КОМерческий. Но, учитывая нынешнюю моду на времена развитого социализма, в названии банка все равно звучат ностальгические для целых поколений нотки, привлекающие к нему внимание потенциальных клиентов.
БыстроБанк
В 2008г. ИжЛадабанк получил свое теперешнее название. Принятое решение в первую очередь было связано со стратегическими планами банка по расширению географии присутствия (старое название имело географическую привязку, и не было понятно за пределами Удмуртии). Интересно, что в соседнем Татарстане есть банк тоже со «скоростным» названием – «Спурт Банк».
Тинькофф. Кредитные Системы
Новое начинание популярного предпринимателя – Олега Тинькова, известного своими проектами производства пельменей «Дарья», именного пива и ресторанов. В 2006 году на деньги, вырученные от продажи пивного бизнеса, он купил АКБ «Химмашбанк», переименовал его, дав свою ставшую брендом фамилию с окончанием на западный лад.
М2М Private Bank
Молодой банк, специализирующийся на Wealth Management- обслуживании состоятельных клиентов. Что такое M2M? Такое понятие есть в системах управления, означающего обмен данными между удаленными объектами machine-to-machine, man-to-machine и macine-to-mobile. Полагаем, что в данном случае, скорее всего, имелось в виду money-to-money, то есть «деньги к деньгам»?
Бонус-нейм 10+1:
Пойдем!
В скором времени может появиться еще один банк с оригинальным названием. Инвестиционный городской банк из Новосибирска, который вошел в состав финансовой группы «Лайф» (Пробизнесбанк, Банк24.ру и др. – теперь всего 7 банков) может поменять название на «Пойдем!». Головной офис будет перенесен в Москву, что продиктовано федеральным масштабом будущего бизнеса. На вопрос «Почему «Пойдем!»?», руководители банка поясняют, что это «приглашение к совместному путешествию». Сейчас под этим брендом продвигаются продукты Пробизнесбанка. Вывески «Пойдем!» на офисах Инвестиционного городского банка появятся не раньше осени.
P.S: Вспомнился еще банковский анекдот:
Вывеска РосЕвроБанк - Перед ней стоит расстроенный гражданин: «Да… Рос евро, а теперь падает…».
Комментарии 7
Первая ассоциация - фастфуд (была такая реклама - "БыстроСуп", что-то вроде "Роллтона").
А ещё в Новосибирске есть сеть супермаркетов "БыстрОном".
Который сейчас Bankhaus Erbe.
Например, "Российский банк развития" и "Русский банк развития" - не каждый так сразу поймет кто из них кто, если просто увидит название в новостях и пр.
И аббревиатуры тоже с адресами соответствующих сайтов - РосБР и РБР - также не очевидно где чья
Причем вполне возможно, что в таких случаях может появляться не только путаница, но и синергетический эффект. Т.е. когда каждый банк рекламирует себя по чуть-чуть, а в итоге известны оба, хотя часть клиентуры опять же может перепутать и прийти не в тот офис.
Определённо эффективным должен быть банк с аббевиатурой КПД-банк. А название ОПГ-банк отсылает куда-то к организованным преступным группировкам.
С названиями вспомнил ещё один казус. Про "Северную казну" многие помнят. Так мне из одного банка туда межбанковские переводы бесплатно отправляли. Я был не против, но долго не мог понять почему. Потом сообразил. Видимо, сотрудников инструктировали: "У нас без комиссии идут налоги, штрафы и прочее, что перечисляется в казну..."
@.
@.