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Гран-при за лучшую рекламу 2011 получает Сбербанк

09.02.2012 13:29 5 2 999 просмотров
Пришло время подвести итоги и назвать имя победителей. В прошлом году победителем стал банк ТРАСТ, впервые в российской банковской рекламе привлекший западную мега-звезду – Брюса Уиллиса. В 2011г. лучшей кампанией по признанию нашего блога и редакции журнала Money&Я стала серия видео-роликов к 170-летию Сбербанка. Поздравляем! Но это не все: «рекламных Оскаров» получают еще несколько банков.

Итак:


Гран-при за лучшую кампанию - Сбербанк, серия роликов к 170-летию

Лучшая ТВ-реклама – Внешэкономбанк, серия роликов в поддержку малого бизнеса

Лучшая печатная реклама - МастерКард, серия черных постеров «Цвет определяет содержание»

Лучшая Интернет-реклама - ТКС-банк – ролик с манекенами «Дальше действовать будем мы»

Лучший спецпроект - Альфа-Банк – Альфа-Шоу 4D

Спецприз за социальный аспект в рекламе – ОТП-банк, проект в поддержку многодетности совместно с Благотворительным Фондом защиты семьи материнства и детства.

Подробнее рекламу всех номинантов можно посмотреть здесь >>>

Комментарии 5

Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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Цитата:
В прошлом году победителем стал банк ТРАСТ, впервые в российской банковской рекламе привлекший западную мега-звезду – Брюса Уиллиса...
Конец цитаты.

smile:stop: ... Вона значит какие критерии оценки были впрошлом годе...
Зря, значит, молодеж надеялась?
В очередной раз побеждает не качество и не эффективность, а итоговая стоимость. smile:o
(читай - ганарар участников)
smile:drink:
Вадим Логинов  (vnloginov)
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К сожалению, затраты - это экономическая сущность рекламы. Важно их осуществить таким образом, чтобы добиться реализации поставленных целей. И на качество это тоже сильно влияет (хотя хорошей может быть и малобюджетная реклама, а высокобюджетная - плохой).
А важнее эфективности чаще бывает эффект масштаба. Да можно пригласить актера провинциального театра и заплатить ему 3 копейки, сделав рекламу за 100 тысяч и заработать на этом миллион. А можно и потратить миллион, а получить три...
Да, Брюс - это очень дорогой проект, но при этом качественный и, уверен, помог ТРАСТу в достижении маркетинговых целей.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Цитата:
можно пригласить актера провинциального театра и заплатить ему 3 копейки, сделав рекламу за 100 тысяч и заработать на этом миллион. А можно и потратить миллион, а получить три...
Конец цитаты.

А Волга впадает в Каспийское море... Кто же спорит?

Корень ваших слов - слово "уверен".
Вы уверены что, он "помог ТРАСТу в достижении маркетинговых целей", а я нет.
И проверить не кого. Если спросить у руководителей ТРАСТа - никто не сознается есть ли убытки. Скажут, что наоборот - одна прибыль.
Но так ли это?

Возможным положительным ответом мог бы быть повторно заключенный с Б.Виллесом контракт на ту же ссумму.
...поживём-увидим.
игорь егоров  (kris1961)
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Прошлогоднего победителя уже успел и забыть, а в этом году Сбербанк провел действительно интересную рекламную компанию.
Кирилл Кириллов  (mayya)
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от ТКС ждал бОльшего, было много шумихи, а результат в итоге не понятен
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