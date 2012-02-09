Гран-при за лучшую рекламу 2011 получает Сбербанк

Пришло время подвести итоги и назвать имя победителей. В прошлом году победителем стал банк ТРАСТ, впервые в российской банковской рекламе привлекший западную мега-звезду – Брюса Уиллиса. В 2011г. лучшей кампанией по признанию нашего блога и редакции журнала Money&Я стала серия видео-роликов к 170-летию Сбербанка. Поздравляем! Но это не все: «рекламных Оскаров» получают еще несколько банков.
Итак:
Гран-при за лучшую кампанию - Сбербанк, серия роликов к 170-летию
Лучшая ТВ-реклама – Внешэкономбанк, серия роликов в поддержку малого бизнеса
Лучшая печатная реклама - МастерКард, серия черных постеров «Цвет определяет содержание»
Лучшая Интернет-реклама - ТКС-банк – ролик с манекенами «Дальше действовать будем мы»
Лучший спецпроект - Альфа-Банк – Альфа-Шоу 4D
Спецприз за социальный аспект в рекламе – ОТП-банк, проект в поддержку многодетности совместно с Благотворительным Фондом защиты семьи материнства и детства.
Подробнее рекламу всех номинантов можно посмотреть здесь >>>
Комментарии 5
В прошлом году победителем стал банк ТРАСТ, впервые в российской банковской рекламе привлекший западную мега-звезду – Брюса Уиллиса...
Конец цитаты.
... Вона значит какие критерии оценки были впрошлом годе...
Зря, значит, молодеж надеялась?
В очередной раз побеждает не качество и не эффективность, а итоговая стоимость.
(читай - ганарар участников)
А важнее эфективности чаще бывает эффект масштаба. Да можно пригласить актера провинциального театра и заплатить ему 3 копейки, сделав рекламу за 100 тысяч и заработать на этом миллион. А можно и потратить миллион, а получить три...
Да, Брюс - это очень дорогой проект, но при этом качественный и, уверен, помог ТРАСТу в достижении маркетинговых целей.
можно пригласить актера провинциального театра и заплатить ему 3 копейки, сделав рекламу за 100 тысяч и заработать на этом миллион. А можно и потратить миллион, а получить три...
Конец цитаты.
А Волга впадает в Каспийское море... Кто же спорит?
Корень ваших слов - слово "уверен".
Вы уверены что, он "помог ТРАСТу в достижении маркетинговых целей", а я нет.
И проверить не кого. Если спросить у руководителей ТРАСТа - никто не сознается есть ли убытки. Скажут, что наоборот - одна прибыль.
Но так ли это?
Возможным положительным ответом мог бы быть повторно заключенный с Б.Виллесом контракт на ту же ссумму.
...поживём-увидим.