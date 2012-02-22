Artvertology и mArtketing

Что это за новые термины – спросите Вы? «Это высшие формы маркетинговой и рекламной коммуникации с потенциальным потребителем, воплощенные в творческих формах искусства (кино, живопись, музыка, дизайн и т.д.)» (с).
Наверное, к ним можно отнести плакаты и слоганы времен НЭПа, может быть картины с бутылками Кока-колы и супами Кэмбелл Энди Уорхолла и ролики банка «Империал». Если говорить об «артвертологии» в жанре кино, то это не просто приглашение для снятия ролика известного режиссера. Это свободное творческое осмысление им рекламного месседжа.
На написание этого поста меня сподвигли две рекламные кампании в виде серии кинороликов, появившиеся в эту тему в прошлом году. Это не банки, а производитель жевательной резинки и продавец одежды. Но одежду вы увидите на уровне визуальной эмоции, а вкус резинки вообще на уровне психоэмоции…
В проекте 5IVE ролики-фильмы сняли 5 известных российских режиссеров: Петр Буслов, Александр Велединский, Игорь Волошин, Андрей Звягинцев и Алексей Попогребский. Все ролики открывает одинаковое начало, показывающее фотоаппарат изнутри и конверт, в котором оказывается некое фото. А далее у каждого свой короткий шедевр… Насладиться можно по отдельности каждым роликом здесь >>>
В проекте Bohema снято 4 ролика. Их авторы Игорь Шмелев (в соавторстве с актрисой Равшаной Курковой), Владилен Разгулин, Александр Худоконь и Марат Адельшин. Обязательной деталью каждого из мини-фильмов стал поцелуй и связанные с ним переживания. Но сами ролики разные по сюжету и тональности. Посмотреть (идут встык 12 минут) можно здесь >>>
Как же хочется видеть такое и в банковской рекламе. Не прямолинейный брендинг и продакт-плейсмент, а маркетинг, проникающий в душу потребителя через эмоциональное восприятие. Нельзя сказать, что попытки не делаются – вот, например, ролик режиссера Алексея Германа-младшего для МосОбл Банка, снятый в 2010 году.
На Западе mArtketing это уже модный тренд, ролики снимают Дэвид Линч и Гай Ричи. А видели Вы банковский операционный офис, выполненный в виде небольшого музея современного искусства?…
Комментарии 1
Спасибо за интересный пост!