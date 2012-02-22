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Artvertology и mArtketing

22.02.2012 15:23 1 3 358 просмотров
Что это за новые термины – спросите Вы? «Это высшие формы маркетинговой и рекламной коммуникации с потенциальным потребителем, воплощенные в творческих формах искусства (кино, живопись, музыка, дизайн и т.д.)» (с).

Наверное, к ним можно отнести плакаты и слоганы времен НЭПа, может быть картины с бутылками Кока-колы и супами Кэмбелл Энди Уорхолла и ролики банка «Империал». Если говорить об «артвертологии» в жанре кино, то это не просто приглашение для снятия ролика известного режиссера. Это свободное творческое осмысление им рекламного месседжа.

На написание этого поста меня сподвигли две рекламные кампании в виде серии кинороликов, появившиеся в эту тему в прошлом году. Это не банки, а производитель жевательной резинки и продавец одежды. Но одежду вы увидите на уровне визуальной эмоции, а вкус резинки вообще на уровне психоэмоции…

В проекте 5IVE ролики-фильмы сняли 5 известных российских режиссеров: Петр Буслов, Александр Велединский, Игорь Волошин, Андрей Звягинцев и Алексей Попогребский. Все ролики открывает одинаковое начало, показывающее фотоаппарат изнутри и конверт, в котором оказывается некое фото. А далее у каждого свой короткий шедевр… Насладиться можно по отдельности каждым роликом здесь >>>


В проекте Bohema снято 4 ролика. Их авторы Игорь Шмелев (в соавторстве с актрисой Равшаной Курковой), Владилен Разгулин, Александр Худоконь и Марат Адельшин. Обязательной деталью каждого из мини-фильмов стал поцелуй и связанные с ним переживания. Но сами ролики разные по сюжету и тональности. Посмотреть (идут встык 12 минут) можно здесь >>>



Как же хочется видеть такое и в банковской рекламе. Не прямолинейный брендинг и продакт-плейсмент, а маркетинг, проникающий в душу потребителя через эмоциональное восприятие. Нельзя сказать, что попытки не делаются – вот, например, ролик режиссера Алексея Германа-младшего для МосОбл Банка, снятый в 2010 году.


На Западе mArtketing это уже модный тренд, ролики снимают Дэвид Линч и Гай Ричи. А видели Вы банковский операционный офис, выполненный в виде небольшого музея современного искусства?…

Комментарии 1

Оксана Романчук  (Marketolog v banke)
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Владимир, здорово что вы затронули эту тему. Интеграция рекламного сообщения в личные ощущения - качественно новый вид той самой маркетинговой коммуникации. К счастью или к сожалению, но на мой взгляд, не только типичный российский рекламодатель не готов к такой трансформации процесса рекламирования, но и потребитель нередко не готов к восприятию подобных вещей. Компании гонятся за краткосрочной прибылью, создавая ролики, продающие "здесь и сейчас". А потребителю нередко нужно только хлеба и зрелищ и зачастую, мы не настроены получать сугубо эстетическое удовольствие без элементов "равлекаловки". Возможно, подобная ситуация характерна только для периферии, но тем не менее она имеет место быть. В любом случае. время перемен назрело, и крупные игроки рынков различных отраслей должны стать в этом плане локомотивом. Надеюсь среди них будут и банки)
Спасибо за интересный пост!
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