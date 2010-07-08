Кейс 16: Образ роскошной Мэрилин Монро в банковской рекламе

В марте 2010 года банк «Ренессанс Капитал» рекламировал свои кредиты, использовав образ Мэрилин Монро. Это, пожалуй, самый популярный в мире персонаж банковской рекламы. Воплощение сексуальности и женской роскоши привлекает внимание, особенно - богатых мужчин.
Ренессанс Капитал использует образ в привязке к слогану «Кредит, каким вы его помните», то есть взывает к «старому доброму» (в данном случае к докризисной процентной ставке). Платье – фирменного цвета, драгоценности – повторяют логотип банка.
Словакский банк CSOB (из бельгийской группы KBC) выкладывает портрет Мэрилин из монет со слоганом «Искусство финансирования».
Никто не хочет платить за официальное использование образов кумиров. Банк HSBC прикрывает лицо Монро на знаменитом кадре с развевающимся платьем элементом своего логотипа с надписью – «На этой идее мы экономим на роялти – Хорошие идеи для ваших денег».
Еще одна возможность – это купить права на фотографию или сделать фотомонтаж. Банк Dresdner Kleinwort использует встречу знаменитой блондинки с гениальным Эйнштейном под слоганом «Ничто не воодушевляет больше, чем совет, которого ты не ожидаешь».
Комментарии 4
А мне кажется,чтобы заарканить дорогого россиянина кредитом под 12%(эффективных 50%?), логичнее использовать более привычные образы, к примеру - сисястую целлюлитную тётку, сидящую в бане, и текстом - "старые добрые 50 у.е", всё естественно в цветах логотипа (тётка розовая, а а зелёный ?.. ну к примеру солёный огурец, возле запотевшего гранёного стакана с водочкой
Говорят, в квартире Монро нашли фото Эйнштейна с надписью на обороте: "С уважением, любовью и благодарностью"...
В сентябре прошлого года вышел журнал People, в котором GM рекламировал кроссовер GMC Terrain со слоганом "Идеи тоже бывают сексуальными". Этот лозунг иллюстрировал коллаж, изображающий голову Эйнштейна на полуобнаженном мускулистом торсе и татуировкой "e=mc2".
Незадолго до своей смерти в 1955 году Эйнштейн завещал все права на использование своего образа Иерусалимскому университету. Он подал иск в окружной суд Калифорнии на GM, требуя от концерна более 75 тыс. долларов за нарушение копирайта на использование в коллаже фотографии великого физика. При этом этический аспект рекламы истца не взволновал.
Представители GM сообщают, что права на фотографию были приобретены у "заслуживающей доверия" фирмы, а создало рекламный плакат знаменитое агентство Leo Burnett.