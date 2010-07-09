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Кейс 17: Мрачное лицо ипотечного заемщика

09.07.2010 14:23 9 2 171 просмотр
Глядя на эту индийскую рекламу, понимаешь механизм кризиса, начавшегося с перепроданных банками дефолтных ипотечных закладных. «Ты получаешь закладную – они получают дом»... Интересно, а почему инвестбанки, когда продают CDS, не дают такой рекламы?



Комментарии 9

Максим Белугин  (Белугин)
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В гугле набираю Wereld hypotheek. К сожалению текст мною не идентифицируется, как английский либо немецкий.
Ощущение, что это страховая компания.
Могу ошибаться, Вадим поправьте.
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Это голландский...
Сам я больше Яху предпочитаю...
На самом деле это вроде реклама фонда помощи бездомным в Индии и Бангладеш, хотя может быть и страхования ипотеки...
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Вадим, спасибо за ваш блог, пишите интересно с фактами и примерами, с удовольствием, читаю ваши статьи.
По-моему,статьи тянут на целую книгу, что-то типа "Маркетинговых войн" : )
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Надия, Вы раскрыли мой тайный замысел )
Написание блога дисциплинирует и, написав штук 100 постов, как раз наберется на книгу... Хотя может к этому времени их уже перестанут печатать на бумаге...
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Надия,
Сначала была мысль, если никто не заметит, просто пропустить...
Служил в авиации - там нет самолетов с номером 13, в Америке замечал, что в гостиницах нет такого этажа и номеров...
В рекламе тема суеверия также имеет место. Может быть про это и напишу, а опубликую в пятницу 13-го, как раз в августе выпадает )))
Тут одно издание просило комментарий "Какого катаклизма вы ждете от августа?" - послал к черту!
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Вадим, меня тоже планировало это же, видимо, издание спросить на счет августа, я правда, не смогла в итоге прокомментрировать - была сильно занята в этот день. Хотя у меня мысли появились на эту тему,что все в некотором смысле циклично и так далее....и абсолютно противоположная мысль-что все в августе отдыхают и расслабляются, вот и возникают катаклизмы : )
Egorrr  (Egorrr)
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Цитата
Вадим Логинов
Кейс 17: Мрачное лицо ипотечного заемщика
09.07.2010 14:2


особенно в тему смотрится рядом с фоткой афтора статьи.

кто вам такие антикварные фотки делает с золотым покрытием? альфа-фотошоп? smile:D
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