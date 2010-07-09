Максим Белугин (Белугин) 09.07.2010 16:37 # В гугле набираю Wereld hypotheek. К сожалению текст мною не идентифицируется, как английский либо немецкий. Ощущение, что это страховая компания. Могу ошибаться, Вадим поправьте. 0
Комментарии 9
Ощущение, что это страховая компания.
Могу ошибаться, Вадим поправьте.
Сам я больше Яху предпочитаю...
На самом деле это вроде реклама фонда помощи бездомным в Индии и Бангладеш, хотя может быть и страхования ипотеки...
По-моему,статьи тянут на целую книгу, что-то типа "Маркетинговых войн" : )
Написание блога дисциплинирует и, написав штук 100 постов, как раз наберется на книгу... Хотя может к этому времени их уже перестанут печатать на бумаге...
Сначала была мысль, если никто не заметит, просто пропустить...
Служил в авиации - там нет самолетов с номером 13, в Америке замечал, что в гостиницах нет такого этажа и номеров...
В рекламе тема суеверия также имеет место. Может быть про это и напишу, а опубликую в пятницу 13-го, как раз в августе выпадает )))
Тут одно издание просило комментарий "Какого катаклизма вы ждете от августа?" - послал к черту!
Кейс 17: Мрачное лицо ипотечного заемщика
09.07.2010 14:2
особенно в тему смотрится рядом с фоткой афтора статьи.
кто вам такие антикварные фотки делает с золотым покрытием? альфа-фотошоп?