Самые заметные ТВ-рекламные кампании банков с начала 2012 (часть 1)

В этом году нужно отметить гораздо более активную работу банковских маркетологов с рекламой на ТВ. Как говорится, Интернет-интернетом… На телевидении уже отметилось более десятка банков, причем некоторые уже сериями роликов. Среди самых активных много знакомых брендов, но есть и «дебютанты» на этом канале коммуникаций. Есть на что посмотреть и обсудить (отдельное спасибо банкам за организованные аккаунты на YouTube).
1. Сбербанк
Сбербанк завершил прошлый рекламный год, проведя масштабную юбилейную кампанию к своему 170-летию, состоящую из 10 роликов, которая в итоге получила от нашего блога Гран-при 2011. А 2012 год банк начал сразу с новой серии роликов. В первой – некий босс из швейцарского банка требует от агента, прибывшего в Москву выведать секреты успеха Сбербанка и его конкретных услуг. Всего я насчитал уже 6 (кроме аэропорта еще ресторан, машина под снегом, девушка с букетом, автовокзал, девушка в зеленом шарфе).
Посмотреть все ролики можно
здесь >>>В целом – неплохо на общем фоне. Снимали все-таки англичане. Но бросается в глаза несоответствие уровню бренда актерского состава. В шпионском ролике для оправдания ожиданий должен был быть, что ли, Шон Коннори, Пирс Броснан или Дэниел Крейг. А в качестве девушки – Ольга Куриленко… Чем банк хуже чая, кофе или телевизора?
2. ТРАСТ
В этом плане банк ТРАСТ, пригласивший для съемки рекламы американскую команду, все-таки использовал Брюса Уиллиса. Пока на экране появились два ролика «Погоня» и «Автобус» - экшна здесь куда больше.
Посмотрим, будет ли продолжение и… романтическая линия.
А вот как проходили съемки:
3. ТКС-банк
После появившегося в начале года Интернет-ролика про секс по телефону(который претендовал на розыгрыш элементов эротики, но оказался по раскрытию темы верхом пуританства), ТКС выдал на гора еще несколько роликов. Пара достойна упоминания:
Мама ленивого сына-банкира (который, видимо, символизирует неповоротливость классических банков)
и Оливер Хьюз, президент банка, в главной рекламной роли (в качестве ай-стопера отлично работает модный галстук).
4. ВТБ 24
Два очень красивых ролика, в которых благодаря банку калейдоскопом сменяются картинки из жизни персонажа. В первом у парня эффектно слетает шляпа… Во втором – он с собачкой на белом коне. Олд спайс просто отдыхает…
5. Кольцо Урала
Урал у нас давно славится как центр смелого креатива в банковской рекламе.
Милый ролик с блондинкой, которая пришла в клинику брать кредит «на вот эту сумочку для вот этой собачки».
(Продолжение следует)
Комментарии 8
...наверное, я ничего не понимаю в рекламе... Чё рекламирует блондинка с собачкой (и с сумочкой для неё)? ... Поликлинику?
Вы прекрасно разбираетесь в рекламе – здесь использован метод от противного, и банковская услуга рекламируется на самом деле через рекламу поликлиники… Просто целевая группы у рекламы специфическая – девушки-шопоголики…