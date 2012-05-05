Самая заметная реклама банков с начала 2012 (часть 3)

Банковские маркетологи продолжают свой доблестный труд и пополняют нашу копилку для обзора. На этот раз разнообразим видео- и другими форматами рекламы. В контексте Дня Победы преимущество отдано рекламе с темой ратных и спортивных побед. Чего только стоит гонщица-бабушка на старинном Мазерати…
Ак Барс
Банк Ак Барс является генеральным партнером Универсиады 2013, которая пройдет в Казани. Слоган партнерства – «Вместе к новым победам!». Уже появились монохромные имиджи для наружной рекламы с фотографиями спортсменов: бегуньи, пловца, теннисистки, футболиста, волейболистки. На последнем фигурирует очаровательная Олеся Махно, которая играет сейчас в казанском Динамо.
Татфондбанк
Еще один банк из Татарстана, опять тема спорта и победы. Но только вместо спортсменов в наружной рекламе участвуют сотрудники банка. Начальник управления продаж играет в баскетбол, управления маркетинга – в футбол и т.д. Есть тут и девушка – теннисистка. А в имидже с хоккеистом интересно обыграно сокращение названия банка (ТФБ) и значки соцсетей, составляющие домен tfb.ru
Банк Восточный
В этом году в России отмечается 200-летие победы над войсками Наполеона в Отечественной войне 1812 года. Банк «Восточный» под это событие приурочил появление специального депозита «Бородино» со ставкой 12%, что коррелирует с цифрами юбилейного года. Появился и видео-ролик под слоганом «Пора побеждать!» (ссылка на ролик ожидается).
В нем нет масштабных батальных съемок, как это практиковал банк «Империал», но стоит позитивно отметить само обращение в рекламе к исторической теме. Это, помимо собственно задач продвижения конкретного продукта, параллельно привносит в нее некий социальный культурный аспект.
Альфа-Банк
Тема победы в войне с Наполеоном привлекла и Альфа-банк, который вместе с газетой «Комсомольская правда» реализует масштабный благотворительный проект — общероссийскую выставку «Отечественная война 1812 года в гравюрах», которая пройдет 34 крупнейших городах от Калининграда до Хабаровска в апреле-мае.
ЮниКредит
Банк является официальным спонсором Лиги Чемпионов УЕФА по футболу. Матчи, а вскоре и грандиозное противостояние в Мюнхене между Баварией и Челси, предваряют и перемежают ироничные ролики, в которых
болельщики меняются свитерами
пастух расставляет на поле овец
папа пытается накормить маленького ребенка
UBS
Банк продолжает в этом году глобальную кампанию «Нам не до отдыха». Ключевой является тема партнерства, которая раскрывается через тандемы, в которых кто-то становился знаменитым, а кто-то оставался в тени.
Виолончелист Йо-Йо Ма - виртуоз, чья музыка трогает сердца людей во всем мире. Но как он стал всемирно известным музыкантом? Благодаря помощи талантливой пианистки Кэтрин Стотт. Кэтрин играет вместе с господином Ма с 1985 года и за это время они достигли удивительно глубокого взаимопонимания. Результат? Абсолютная гармония.
Но меня больше поразил ролик с бабушкой-ветераном гонок Формулы 1. Мария Тереза де Филиппис начала карьеру автогонщицы в 22 года. В 1954 году она заняла второе место в чемпионате Италии по автогонкам, после чего ее пригласили в команду Мазерати. В 1958 году она стала первой женщиной, принявшей участие в состязаниях Гран-При Формулы 1. Наставником Марии был Хуан-Мануэль Фанхио - победитель пяти мировых чемпионатов Формулы 1, которого по праву называли Маэстро. Именно благодаря их совместной самоотверженной работе Мария смогла конкурировать на равных в этом преимущественно мужском виде спорта.
Комментарии 4
Барбос, надеюсь, ни капельки не пострадал
http://youtu.be/5dAAZ-GSPUw