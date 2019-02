Промсвязьбанк выстреливает «Злыми птицами»

Видео-игры – важный социо-культурный пласт современной жизни. И маркетологам, в том числе банковским, он весьма интересен. Помните, как все начиналось? 80-е: примитивный теннис и Тетрис на черно-белых ЭВМ, волк из «Ну погоди!» на «Электронике», «Танчики» и «Супер Марио» на первых телеприставках… 90-е: Цивилизация, Mortal Kombat, Wolfenstein, Dune, Doom, WarСraft, Prince of Persia, FIFA.2000-е: Counter strike, Diablo...Потом все это уже превратилось в лавину, и только отдельные игры становились узнаваемыми брендами с огромными аудиториями.Этот феномен популярности решили использовать и банковские маркетологи, чтобы обратить внимание на себя определенной ЦА (эффект «affinity»). В 2007г. First National bank of Omaha в сотрудничестве с компанией Blizzard выпустил карты с персонажами компьютерной игры World of Warcraft, аудитория которой к тому времени насчитывала 11,5 млн человек. Особенностью карты в частности было начисление за осуществляемые транзакции бонусных баллов для участников игры.В 2009г. в Японии на банковских картах той же Visa появились персонажи игр (Street Fighter и др.) компании Capcom.Спустя пару лет внимания заслужила набравшая популярность игра компании Zynga для соцсетей FarmVille. Это уже был American Express.Стоит упомянуть и выходы пошире за пределы видео-игр, например, к поклонникам героев японских мультиков, тематических игрушек (трансформеров) или, например, браузера Firefox.Теперь прецедент есть и у нас в России. Смелое маркетинговое решение сделал Промсвязьбанк, выпускающий карты с персонажами популярной игры Angry Birds, разработанной финской компанией Rovio Entertainment в 2009г. Для более старшего поколения поясню, что это стрелялка-головоломка, что-то типа ностальгических «Червячков». «Злые птицы» - бренд, который имеет хороший выход за пределы виртуального мира. «Птицы» - частые гости развлекательных телепрограмм. Планируется выпуск мультиков, строительство развлекательных центров. «Злые птицы» стали официальным талисманом ЧМ-2012 по хоккею, прошедшего в Швеции-Финляндии (где наши с триумфом победили!). Игру упомянул даже в июне прошлого года на экономическом форуме в Санкт-Петербурге экс-президент России Дмитрий Медведев, сказав, что чиновникам теперь прибавилось важных дел на работе.Пока вроде бы планируется выпуск 100 тыс. таких карт – думаю, что только на «сувениры» может уйти львиная доля…