Вход
Профиль Блог Лента Активность

Промсвязьбанк выстреливает «Злыми птицами»

30.05.2012 12:30 17 4 400 просмотров
Видео-игры – важный социо-культурный пласт современной жизни. И маркетологам, в том числе банковским, он весьма интересен. Помните, как все начиналось? 80-е: примитивный теннис и Тетрис на черно-белых ЭВМ, волк из «Ну погоди!» на «Электронике», «Танчики» и «Супер Марио» на первых телеприставках…

90-е: Цивилизация, Mortal Kombat, Wolfenstein, Dune, Doom, WarСraft, Prince of Persia, FIFA.
2000-е: Counter strike, Diablo...Потом все это уже превратилось в лавину, и только отдельные игры становились узнаваемыми брендами с огромными аудиториями.


Этот феномен популярности решили использовать и банковские маркетологи, чтобы обратить внимание на себя определенной ЦА (эффект «affinity»). В 2007г. First National bank of Omaha в сотрудничестве с компанией Blizzard выпустил карты с персонажами компьютерной игры World of Warcraft, аудитория которой к тому времени насчитывала 11,5 млн человек. Особенностью карты в частности было начисление за осуществляемые транзакции бонусных баллов для участников игры.


В 2009г. в Японии на банковских картах той же Visa появились персонажи игр (Street Fighter и др.) компании Capcom.


Спустя пару лет внимания заслужила набравшая популярность игра компании Zynga для соцсетей FarmVille. Это уже был American Express.


Стоит упомянуть и выходы пошире за пределы видео-игр, например, к поклонникам героев японских мультиков, тематических игрушек (трансформеров) или, например, браузера Firefox.


Теперь прецедент есть и у нас в России. Смелое маркетинговое решение сделал Промсвязьбанк, выпускающий карты с персонажами популярной игры Angry Birds, разработанной финской компанией Rovio Entertainment в 2009г. Для более старшего поколения поясню, что это стрелялка-головоломка, что-то типа ностальгических «Червячков». «Злые птицы» - бренд, который имеет хороший выход за пределы виртуального мира. «Птицы» - частые гости развлекательных телепрограмм. Планируется выпуск мультиков, строительство развлекательных центров. «Злые птицы» стали официальным талисманом ЧМ-2012 по хоккею, прошедшего в Швеции-Финляндии (где наши с триумфом победили!). Игру упомянул даже в июне прошлого года на экономическом форуме в Санкт-Петербурге экс-президент России Дмитрий Медведев, сказав, что чиновникам теперь прибавилось важных дел на работе.


Пока вроде бы планируется выпуск 100 тыс. таких карт – думаю, что только на «сувениры» может уйти львиная доля…

Комментарии 17

Юрий Улитин  (menY)
#
smile:uncap: Интересно, если собираешь марки то филателист, если банковские карты то ..... smile:scratch:
Вадим Логинов  (vnloginov)
#
Точно термина не знаю, но новоиспеченные коллекционеры предлагают "банкокартию", но я бы предложил "кардофилию"...
Вадим Логинов  (vnloginov)
#
Куплю карты Мост-банка, Столичного (СБС-Агро), Менатепа, Инкомбанка, Империала...
Вадим Логинов  (vnloginov)
#
Спасибо за ссылку, но там все больше общение о кардофилах с точки зрения потребительских качеств карт. Я бы о эстетической и исторической стороне поговорил...
Юрий Улитин  (menY)
#
Теперь я не буду сдавать в карточки в банк после окончания срока, может продам лет так эдок через 15 smile:relax:
Григорий Бугрим  (Greg@)
#
Карты серии Angry Birds можно посмотреть здесь
http://www.banki.ru/services/cardsdesign/?cBank[]=5306

А еще просьба к коллекционерам карт и ко всем, кто может - сканировать карты после окончания их срока и присылать изображения для нашей web-коллекции карт в разделе "Дизайн пластиковых карт" на портале banki.ru. Будем вам очень благодарны!
Гектор  (Гектор)
#
Думаю, что данная акция будет иметь очень ограниченное воздействие на аудиторию. Во-первых, популярность Angry Birds в нашей стране, по-моему, существенно ниже, чем в США. А, во-вторых, для солидного человека использовать такую карту даже слегка неприлично! А молодежь пока не является главным игроком на карточном рынке.
Короче, по-моему, забавно, но выстрел в "молоко"!
Вадим Логинов  (vnloginov)
#
Тут может сыграть от обратного! "Солидный" человек, который не уверен в своей солидности, может и постесняется, а уверенный в себе сочтет это челенджем. Ну, как эффект современного искусства - там много чего "несолидного". Думаю, что солидные дядьки в первую очередь расхватают карту с кремлевской стеной... Да и детям такую карту забавно подарить.
Юрий Улитин  (menY)
#
Как сказать, ведь денег больше тратят дамы! А это как бы выглядит как бы клева!!! smile:angel: smile:angel:
Костя  (Kosty)
#
Понятно, что это не локомотивный продукт, а читстое Publicity, очень интересно, но не в духе ПСБ, нужно делать продукт релевантные имиджу, такой продукт ждешь от Связнова или от Тинькова, а не из топов. Но не смотря на это, можно тока саказать прикольна.
ЗЫ. И как сувенир карту не взял бы, тарифы ни кто не отменял 299 в год )).
Вадим Логинов  (vnloginov)
#
ПромСвязьБанк провозгласил уход от консервативного имиджа в 2008г., когда начал реализовывать стратегию выхода в розницу и провел ребрендинг. Тогда за год его узнаваемость по-моему выросла с 2 до 9%. Отмечу, что они удачно поработали с цветом - сине-оранжевое сочетание запомнилось, свойством имиджа стала "яркость". Второе - "спортивность" - ПСБ спонсирует баскетбол, хоккей, футбол. Третье - за счет своего аккаунта в Фейсбуке и Злых птиц - "современность"... Но это больше внешние свойства формы - явно уже пора плотнее работать не на узнаваемость, а наполнение имиджа содержательными составляющими. Реклама тогда должна быть совсем другой, чем сейчас. По этим причинам особенно выпадает реклама private banking в деловом глянце...
Костя  (Kosty)
#
Да соглашусь, что выход в розницу, это омоложение имиджа, который идет у всех банков по стандартной процедуре, изменение корпоративного шрифта, разработка современного и динамичного "лого", изменение инсайтов и имиджа, а также спец. проекты "спорт" заигрование с молодежью. Так делали ребрендиг все банки Альфа, ВТБ24, Сбер. А вот содержание хромает, хотя то, что делает Сбер мне нравится, Сбербанк респект, это большой шаг, хоть пока и не понятно, что с этим делать.
На мой взгляд, легче быть современным, когда ты делаешь Банк с "0" отсутствует шлейф былых стандартов, какие, то процессы работают по принципу "Ну так исторически сложилось".
Тинькофф же и Связной пошли по модели, создания нового завода.
Я где то слышал, что гораздо дешевле и правильнее построить новый завод рядом с АвтоВазом и выпускать современные автомобили, чем в самом АвтоВазе их произвести.
Вадим Логинов  (vnloginov)
#
Конечно, построить новый современный завод (банк) проще, чем перестроить старый. По Сберу: заслуга во многом Германа Оскаровича - он сразу принял важное решение - переманил к себе ключевых стратегических консультантов из МакКинзи - того же Дениса Бугрова. А стратеги умеют не только маркетинговую форму сформировать, но и наполнить бизнес новым современным содержанием.
Костя  (Kosty)
#
Ну и не стоит забывать заслуги Натальи Германовой-Батюк. Именно она сделала маркетинг в Сбере с "0". Ребрендинг и т.д. Жаль я не долго, поработал в ее команде. Полезное время.
Вадим Логинов  (vnloginov)
#
Разве до 2008 года в Сбере маркетинга не было? Или только реклама и ПР...
Но надо признать, что за последние 3 года сделано очень много. Особенно хороша была кампания к 170-летию...
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения