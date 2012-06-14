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Реклама банков – 2012 (часть 4): Светлаков, «Мадагаскар-3», Дзагоев и футболка Архшавена

14.06.2012 14:55 20 7 896 просмотров
В этом году список селебрити в банковской рекламе продолжает расти… Ну и как во время ЧЕ без футбола: Дзагоева, Акинфеева, Шевченко…

Реклама «Золотой короны» с участием Веры Брежневой, начатая в прошлом году, в этом получила новое яркое воплощение. Вышла целая серия имиджей, которые можно увидеть и в прессе, и в Интернете, и в наружной рекламе. Объем, помноженный на красоту и сексуальность Веры, – залог существенного повышения узнаваемости и привлекательности бренда. Особенно среди мужского населения.

Так же считают, наверное, и в банке «Русский стандарт», где в рекламе появилась Мисс Россия-2012 Елизавета Голованова. Девушка тоже яркая, но еще недостаточно раскрученная и узнаваемая, хотя уже и побывала в «Вечернем Урганте». В рекламе не сказано кто это, поэтому многие могут посчитать ее просто обычной красивой девушкой из рекламы.


Анталбанк в своей рекламе депозитов использовал актрису Ольгу Будину – каждому вкладчику билет на ее творческий вечер. Банк сотрудничает и с ее благотворительным фондом. В рекламе еще одного вклада «333 дня на орбите» представлено фото советского космонавта Владимира Ляхова.


Уральские банки продолжают креативить – снова банк «Кольцо Урала» (ролик про кредит «на вот эту сумочку для вот этой собачки» см. в части 1). Теперь банк запускает новую рекламную кампанию под названием «Банк по-уральски». В ней лицом банка стал известный кавээнщик, телеведущий и актер Сергей Светлаков. Основу рекламы составили четыре образа: рабочий, сосед, пенсионер и предприниматель. В июне должны появиться ролики (вот и первый из них про кредит на полёт бизнес-классом), а пока в интернете появились первые макеты наружки. Судя по ним, будет смешно, хоть рабочий и не фрезеровщик Иван Дулин…


Совкомбанк бьет авторитетами по своей целевой группе. на этот раз рекламным лицом стал знаменитый певец Лев Лещенко.


Ну и как же без футбола? Про Андрея Воронина в рекламе украинского ВТБ я уже писал (часть 2 обзора). Инвестбанкиры использовали и другую свою звезду сборной Украины – Андрея Шевченко. В рекламном фильме длиной 10 минут он в роли пилота вертолета проводит виртуальную экскурсию по Дубаю – международному финансовому центру и месту для инвестиций в недвижимость.


Не отстали от украинских соседей и наши финансисты. Сильнее всех выступил Промсвязьбанк. В перебивках к матчам уже появились ролики с Акинфеевым и Дзагоевым (банк – спонсор ФК ЦСКА).


Звезда рекламы картофельных чипсов в банковской рекламе пока не засветился – видимо, слишком дорого. Опять же «Кольцо Урала» с юмором вышел из ситуации, прорекламировав кредит для малых предпринимателей. На контрафактной футболке выведено ARHSAVEN.

Вообще с известными личностями в рекламе иногда происходят забавные истории. Так этой зимой трехкратный чемпион мира по биатлону из Норвегии Тарье Бё был обескуражен появлением во время этапов Кубка мира в Хохфильцене своего фото в рекламе крупного австрийского банка без его разрешения. Видимо, фото было куплено в фотобанке как изображение «биатлониста».

Кстати, сейчас модным трендом становится выкуп прав на изображения для кредитных карт. Промсвязьбанк запустил в обращение дебетовые карты с изображением персонажей популярной видео-игры Angry Birds. Сбербанк ответил серией галерей мульгероев DreamWorks «Мадагаскар-3», «Кот в сапогах», «Шрек», а также фильма «Властелин колец».

Патриотично, что присутствует и галерея персонажей «Союзмультфильма»: «Ну погоди!», «Малыш и Карлсон», «Винни-Пух» и др.

«Русский стандарт» предлагает к Олимпиаде в Лондоне серию имиджей с талисманом-«одноглазиком».


В соцсетях же народ требует на карты героев South Park – кто решится?

Комментарии 20

Даниил Суховеев  (Volonter-w)
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Аршавин - именно так пишется фамилия. Исправьте, пожалуйста, эту ошибку в заголовке.
Анжелика Жукова  (Mirovaja)
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Обратите, пожалуйста, внимание на футболку в рекламе "Кольца Урала"))
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
#
Цитата
Обратите, пожалуйста, внимание на футболку
на официальном сайте Андрея Аршавина.
g tomilin  (g.tomilin)
#
smile:rofl: Огласите весь список !
Костя  (Kosty)
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Даниил, уверен, что маркетолог намернно неправильно написал фамилию, т.к. думаю сам Аршавин не в курсе, что его добрую фамилию используют, да и еще бесплатно, а так на майке написанна фамилия не кто Архсавен, может это сосед этой доброй женщины или муж, а она ему футболку постирала ))
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
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Именно. Но ведь никому не понравится, если его фамилию будут в искаженном виде использовать для рекламы. Ну например, я напишу вот так: "Банк "Колья Урала" - долго провисит такой текст?
А дальше тиражировать такие вещи - моветон, даже для маркетолога.
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
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В рекламе использована футболка с надписью на английском языке, и на этом языке она пишется arshavin, но это уже к авторам постера. Автор писал на русском языке, в котором буква "х" совершенно лишняя. Что я и прошу исправить, не более. Происхождение ошибки - не мой интерес.
Игорь Протасов  (Эльрик)
#
Мне вот реклама мастер-кард понравилась smile:). Хотя там только одна известная фамилия и не в особо позитивном тексте.
Не пойму толи на карте одноглазик ужастен, то ли он в самом деле такой.
Вадим Логинов  (vnloginov)
#
Посмотрел на сайте Олимпиады - одноглазика, оказывается, зовут Венлок и это... капля стали. Форма головы символизирует... крышу олимпийского стадиона, глаз - объектив камеры... Там еще есть всякие выступы на голове, символизирующие пъедестал и т.д. В общем креатив там превзошел средний допустимый уровень...
Вадим Логинов  (vnloginov)
#
Коллеги, Андрей Максимов вспомнил тот самый классический кейс бренд-мимикрии, когда в конце 70-х стал очень популярным бренд Adidas и появилась куча кооперативных наших, а также польских и китайских кроссовок и спортивных комтюмов Abidas и Badibas. Кольцо Урала, на мой взгляд, интересно поиронизировали с "кооперативной" футболкой. И в своем заголовке я усугубил расхождение, чтобы было понятно о чем речь... Бренд-мимикрия на то и расчитана, что наш мозг почему-то читает слово как знакомое, хотя оно в реальности совсем другое.
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
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Тогда как такая бренд-мимикрия:"Банк "Уральское кольё" на грани банкротства! Обратившись к капитану сборной России А. Аршавину по поводу рекламы банка "Уральское колье", в которой использована в искаженном виде его фамилия, мы услышали в ответ: "Ко мне обращались какие-то нищеброды с просьбой бесплатного использования моей фамилии в своей рекламе в связи с их финансовыми трудностями. В будущем, после преодоления своих финансовых прроблем, банкиры обещали заплатить. Я предложил им в качестве гарантии оплаты передать мне 1% акций их банка, после чего нищеброды исчезли, а появилась реклама банка "Уральское дубьё". Больше мне нечего добавить." Из сказанного можно сделать вывод, что банк на грани банкротства? Известный профессионал в этой области, публикующийся под логином "vlogalinov", косвенно подтвердил эти опасения, опубликовав в своем блоге рекламу банка."
Здесь тоже используется прием бренд-мимикрии, но ... Мне не доставило удовольствия таким способом демонстрировать непривлекательность подобного рекламного хода в конкретном случае. А Вам вряд ли доставит удовольствие читать, хотя нарушения каких угодно правил здесь нет, хоть форума, хоть этики, хоть авторских.
Вадим Логинов  (vnloginov)
#
Срезал... (отсыл к известному рассказу Василия Шукшина)
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
#
Так может, как профессионал, дав соответствующую оценку такой рекламе, поможете им понять - где прием бренд-мимикрии, а где пошлый кич?
Вадим Логинов  (vnloginov)
#
Одно дело такую футболку выпустить, а совсем другое - тонко пошутить... Интересно, а как вы относитесь к мультличности Аршавина в одноименной телепередаче?
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
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А там ситуация иная, там не прячутся за измененной буквой(=нищебродствуют). Там все в открытую.
Вадим Логинов  (vnloginov)
#
юрийгагарин (в одно слово с маленькой буквы)
Вадим Логинов  (vnloginov)
#
Добавлен абзац про Льва Лещенко, а также гиперссылки на первый появившийся ролик со Светлаковым и другие билборды с его участием...
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Добавленыы гиперссылки на ролики Промсвязьбанка (спасибо пресс-службе за оперативность).
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