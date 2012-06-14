Реклама банков – 2012 (часть 4): Светлаков, «Мадагаскар-3», Дзагоев и футболка Архшавена

В этом году список селебрити в банковской рекламе продолжает расти… Ну и как во время ЧЕ без футбола: Дзагоева, Акинфеева, Шевченко…
Реклама «Золотой короны» с участием Веры Брежневой, начатая в прошлом году, в этом получила новое яркое воплощение. Вышла целая серия имиджей, которые можно увидеть и в прессе, и в Интернете, и в наружной рекламе. Объем, помноженный на красоту и сексуальность Веры, – залог существенного повышения узнаваемости и привлекательности бренда. Особенно среди мужского населения.
Так же считают, наверное, и в банке «Русский стандарт», где в рекламе появилась Мисс Россия-2012 Елизавета Голованова. Девушка тоже яркая, но еще недостаточно раскрученная и узнаваемая, хотя уже и побывала в «Вечернем Урганте». В рекламе не сказано кто это, поэтому многие могут посчитать ее просто обычной красивой девушкой из рекламы.
Анталбанк в своей рекламе депозитов использовал актрису Ольгу Будину – каждому вкладчику билет на ее творческий вечер. Банк сотрудничает и с ее благотворительным фондом. В рекламе еще одного вклада «333 дня на орбите» представлено фото советского космонавта Владимира Ляхова.
Уральские банки продолжают креативить – снова банк «Кольцо Урала» (ролик про кредит «на вот эту сумочку для вот этой собачки» см. в части 1). Теперь банк запускает новую рекламную кампанию под названием «Банк по-уральски». В ней лицом банка стал известный кавээнщик, телеведущий и актер Сергей Светлаков. Основу рекламы составили четыре образа: рабочий, сосед, пенсионер и предприниматель. В июне должны появиться ролики (вот и первый из них про кредит на полёт бизнес-классом), а пока в интернете появились первые макеты наружки. Судя по ним, будет смешно, хоть рабочий и не фрезеровщик Иван Дулин…
Совкомбанк бьет авторитетами по своей целевой группе. на этот раз рекламным лицом стал знаменитый певец Лев Лещенко.
Ну и как же без футбола? Про Андрея Воронина в рекламе украинского ВТБ я уже писал (часть 2 обзора). Инвестбанкиры использовали и другую свою звезду сборной Украины – Андрея Шевченко. В рекламном фильме длиной 10 минут он в роли пилота вертолета проводит виртуальную экскурсию по Дубаю – международному финансовому центру и месту для инвестиций в недвижимость.
Не отстали от украинских соседей и наши финансисты. Сильнее всех выступил Промсвязьбанк. В перебивках к матчам уже появились ролики с Акинфеевым и Дзагоевым (банк – спонсор ФК ЦСКА).
Звезда рекламы картофельных чипсов в банковской рекламе пока не засветился – видимо, слишком дорого. Опять же «Кольцо Урала» с юмором вышел из ситуации, прорекламировав кредит для малых предпринимателей. На контрафактной футболке выведено ARHSAVEN.
Вообще с известными личностями в рекламе иногда происходят забавные истории. Так этой зимой трехкратный чемпион мира по биатлону из Норвегии Тарье Бё был обескуражен появлением во время этапов Кубка мира в Хохфильцене своего фото в рекламе крупного австрийского банка без его разрешения. Видимо, фото было куплено в фотобанке как изображение «биатлониста».
Кстати, сейчас модным трендом становится выкуп прав на изображения для кредитных карт. Промсвязьбанк запустил в обращение дебетовые карты с изображением персонажей популярной видео-игры Angry Birds. Сбербанк ответил серией галерей мульгероев DreamWorks «Мадагаскар-3», «Кот в сапогах», «Шрек», а также фильма «Властелин колец».
Патриотично, что присутствует и галерея персонажей «Союзмультфильма»: «Ну погоди!», «Малыш и Карлсон», «Винни-Пух» и др.
«Русский стандарт» предлагает к Олимпиаде в Лондоне серию имиджей с талисманом-«одноглазиком».
В соцсетях же народ требует на карты героев South Park – кто решится?
Комментарии 20
А дальше тиражировать такие вещи - моветон, даже для маркетолога.
Не пойму толи на карте одноглазик ужастен, то ли он в самом деле такой.
Здесь тоже используется прием бренд-мимикрии, но ... Мне не доставило удовольствия таким способом демонстрировать непривлекательность подобного рекламного хода в конкретном случае. А Вам вряд ли доставит удовольствие читать, хотя нарушения каких угодно правил здесь нет, хоть форума, хоть этики, хоть авторских.