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Кейс 19: Банки дают малому бизнесу не только кредиты, но и бесплатную рекламу (free ads)

14.07.2010 15:35 4 2 818 просмотров
Осенью прошлого года в аэропорту Денвера (штат Колорадо) можно было увидеть 4 рекламные тумбы 1st Bank с размещенными на них визитками 500 представителей малого бизнеса. Слоган звучал «Мы заботимся о малом бизнесе». Одновременно в городе появились биллборды с объявлениями типа «Уроки игры на пианино», «Бэбиситтер», «Переводчик» и т.п. с именами и телефонами предпринимателей.



Реклама ротировалась, то есть максимум малых бизнесов было вовлечено в кампанию. Реклама привлекла интерес не только потребителей услуг, но и медиа, включая ТВ, а также других предпринимателей, который стали обращаться в банк с желанием «хочу быть следующим». Им предлагалось стать клиентами программы банка, включающее расчетно-кассовое обслуживание, Интернет-банкинг, кредитование, размещение средств, а также бесплатную веб-страничку.

И как еще один бонус – бесплатный рекламный баннер, ротирующийся с рекламой самого FirstBank на таких площадках как Forbes и Yahoo. А также включение в каталог микро-сайта по аналогии с Желтыми страницами малого бизнеса.

Но это еще не все! Держателям карт 1st Bank предусматривалась скидка в данных малых предприятиях. А у кого карт еще не было, предлагался купон на заправку, который можно было «отоварить» после того, как карту завести…

Интереснейшая, умная маркетинговая (реклама+промо+PR) кампания с высочайшим уровнем синергии и вовлечения. Очень хотелось бы, чтобы у нас кто-то из банков реализовал подобную идею…

Комментарии 4

Александр Васильев  (san4es)
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В применении к интернету эта идея масштабируемая - контекстная реклама google/yandex - тут целевая аудитория для любого бизнеса.
Можно давать страничку и free пакет контекстной рекламы на определенное количество переходов потенциальных клиентов.(1000 человек - себестоимость 200-600$)
..
Только вот выгодно ли будет банкам дарить по 200-600$ своим новым клиентам?
Хотя взять обслуживание в альфе счета юр лица + интернет-банкинг = это около 6000 руб. в месяц, почти те же 200$.
@mike  (@mike)
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Цитата
с размещенными на них кредитками

Наверно, визитками?

Идея интересная. Но для такого нужно дорасти. Не "малым", а тем, кто пойдёт их рекламировать.

Сотрудничество может быть вполне взаимовыгодно. Не только тем, что малый бизнесмен получил деньги для развития бизнеса и в приложение к этому бесплатную рекламу. Польза может быть и для банка. Ведь есть такие клиенты, которыми банк вполне можно гордиться, даже если они невелики по размеру или по оборотам.

@.
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Михаил,
конечно, визитками. Кредитками было бы совсем круто...

Про клиентов из МСБ, которыми банки могут гордиться абсолютно согласен. Вообще как-то наши банки то ли стесняются, то ли считают это лишним, но слабо показывают своего реального клиента.
В основном используют обезличенные или выдуманные типажи.
IMHO, это было бы эффективно. Речь не о селебритис, а персонажах, которых потенциальный клиент банка может встретить в ближайшем автосалоне, салоне красоты или магазине...
@mike  (@mike)
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Да, с демонтрацией юрлиц как-то негусто. С физиками чаще встречаются узнаваемые лица.

Известных персонажей в своей рекламе использовал ВТБ24 - в печатной и телерекламе банк демонстрировал своих знаменитых клиентов - в основном деятелей культуры и искусства.

Вспоминается реклама Совкомбанка с Борисом Щербаковым.

Про не-селебритис: на прежнем сайте Юниаструма (у них сейчас дизайн не поменялся) появлялась случано выбранная врезка с лицом (частным клиентом или же руководителем фирмы-клиента банка) и коротким комментарием, как правило, привязанным к просматриваемой услуге.

Отдельной строкой упомяну банк, который представлял реальных и вымышленных персоналий в виде своих сотрудников. Это ОТП. Мне запомнились их плакаты "Дед Мороз. Сотрутник ОТП-банка" и "Екатерина Великая. Сотрудница ОТП-банка".

@.
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