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Банковская реклама – 2012: дюжина летних ТВ-роликов (часть 5)

22.08.2012 17:02 4 8 917 просмотров
Жадный банкир Пяткин с козой, упакованный Посейдон, уставший воровать дед Светлаков и поющие на лавочке бабки – рекламные персонажи от Банка Хоум Кредит, Сбербанка, Кольца Урала и МигКредита.

Буквально на днях началась новая рекламная кампания Банка Хоум Кредит Россия. В двух роликах с юмором разыгрывается сценка с участием представителя «Обычного банка» Пяткина и представителя Хоум Кредит Саши. Пяткин зарабатывает за счет "фокусов" простановки «звездочек» в договоры и не стесняется брать залог домашними животными и овощными заготовками. В противопоставление клиентам предлагаются более простые и удобные условия. Ситком в зависимости от результатов планируется продолжить осенью.



Всю прошедшую Олимпиаду в Лондоне нас сопровождали ролики из новой кампании Сбербанка. Вначале появились билборды просто с горой, а затем тизерный ролик, из которого стало ясно, что это Олимп и с него на землю спускается «десант» богов из Зевса, Посейдона, Гермеса и Афродиты. Главным в путешествии оказывается Гермес (почти Герман) – бог коммерции, который рекомендует коллегам услуги Сбербанка. Креативная концепция разработана агентством BBDO Moscow, причем, учитывая, что Сбербанк – генеральный партнер игр в Сочи-2014, тема будет развиваться в различных коммуникациях еще полтора года. Ролики снимал известный американский кинорежиссер Чарли Стадлер. Стоит отметить кастинг актеров. Всего вышло 5 роликов:


боги
Зевс на высоте
Посейдон: теперь я упакован
Зевс и молнии
а вот ссылки на ролик про Афродиту, к сожалению, пока нет…


Рекламная кампания банка «Кольцо Урала» с Сергеем Светлаковым после первого ролика про перелет первым классом пополнилась еще двумя парами роликов от агентства Red Pepper. В первой, снятой в Екатеринбурге и Киеве, дядя Сережа надежный как банк
и шустрый как кредит.


Во второй паре роликов, Светлаков, стоя перед зеркалом, вживается в разные образы перед тем, как пойти в банк за кредитом.

Ролик: забыл паспорт перед походом в банк

Ролик: устал воровать дед

Петербургское агентство «Небо» сняло два ролика про кредиты от «МигКредита». В них предлагается не экономить на том, что важно: ремонте или отпуске.


Второй ролик получился «фестивальным» и уже получил высокие оценки экспертов. Как «декорации» неказистый загородный быт описывается туристическими терминами «все включено», «анимация», «бар».


Правда пока по ТВ за микрокредиты все продолжает агитировать и зомбировать своими песнями и плясками мужик в красной майке…

Комментарии 5

Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Со Светлаковым свежо смотрится.
Сбербанк уже не впечатляет идеей грандиозности smile:shuffle:
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Обычно селебретис в рекламе "играют" самих себя, а тут Светлаков играет потенциального клиента. Кольцо Урала уже набрал на номинацию на лучшую рекламу года.

Сбербанк увлекся рекламой на новые целевые группы, стоит снова вспомнить и про традиционное "ядро" - что-нибудь ностальгическое. Как в 2006-м...
Юрий Улитин  (menY)
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Сбер убил кучу денег на рекламу. Понятно Олимпиада - Олимп-Боги (наверное повлияли последние кинопоказы "Война Богов" и т.д.), но все это "банально" напоминает на войну банков между собой по рекламе у кого круче. Большинство моих знакомых, да красиво, но причем здесь Зевс и др., да с первого раза не понимают сам смысл рекламы. Закрутили так закрутили!
Татьяна Долякова  (2308tanya)
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Да, реклама со Светлаковым - душевная и незамыленная. Чувствуется, актер обновил семейный статус - и в бой на ТВ smile;)
Вадим Ларионов  (vadlar)
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Почему-то язвительное "дИрЁвня"в адрес "банкира Саши" из ХКФБ звучит так правильно! smile:D
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