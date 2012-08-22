Банковская реклама – 2012: дюжина летних ТВ-роликов (часть 5)

Жадный банкир Пяткин с козой, упакованный Посейдон, уставший воровать дед Светлаков и поющие на лавочке бабки – рекламные персонажи от Банка Хоум Кредит, Сбербанка, Кольца Урала и МигКредита.
Буквально на днях началась новая рекламная кампания Банка Хоум Кредит Россия. В двух роликах с юмором разыгрывается сценка с участием представителя «Обычного банка» Пяткина и представителя Хоум Кредит Саши. Пяткин зарабатывает за счет "фокусов" простановки «звездочек» в договоры и не стесняется брать залог домашними животными и овощными заготовками. В противопоставление клиентам предлагаются более простые и удобные условия. Ситком в зависимости от результатов планируется продолжить осенью.
Всю прошедшую Олимпиаду в Лондоне нас сопровождали ролики из новой кампании Сбербанка. Вначале появились билборды просто с горой, а затем тизерный ролик, из которого стало ясно, что это Олимп и с него на землю спускается «десант» богов из Зевса, Посейдона, Гермеса и Афродиты. Главным в путешествии оказывается Гермес (почти Герман) – бог коммерции, который рекомендует коллегам услуги Сбербанка. Креативная концепция разработана агентством BBDO Moscow, причем, учитывая, что Сбербанк – генеральный партнер игр в Сочи-2014, тема будет развиваться в различных коммуникациях еще полтора года. Ролики снимал известный американский кинорежиссер Чарли Стадлер. Стоит отметить кастинг актеров. Всего вышло 5 роликов:
боги
Зевс на высоте
Посейдон: теперь я упакован
Зевс и молнии
а вот ссылки на ролик про Афродиту, к сожалению, пока нет…
Рекламная кампания банка «Кольцо Урала» с Сергеем Светлаковым после первого ролика про перелет первым классом пополнилась еще двумя парами роликов от агентства Red Pepper. В первой, снятой в Екатеринбурге и Киеве, дядя Сережа надежный как банк
и шустрый как кредит.
Во второй паре роликов, Светлаков, стоя перед зеркалом, вживается в разные образы перед тем, как пойти в банк за кредитом.
Ролик: забыл паспорт перед походом в банк
Ролик: устал воровать дед
Петербургское агентство «Небо» сняло два ролика про кредиты от «МигКредита». В них предлагается не экономить на том, что важно: ремонте или отпуске.
Второй ролик получился «фестивальным» и уже получил высокие оценки экспертов. Как «декорации» неказистый загородный быт описывается туристическими терминами «все включено», «анимация», «бар».
Правда пока по ТВ за микрокредиты все продолжает агитировать и зомбировать своими песнями и плясками мужик в красной майке…
Комментарии 5
Сбербанк уже не впечатляет идеей грандиозности
Сбербанк увлекся рекламой на новые целевые группы, стоит снова вспомнить и про традиционное "ядро" - что-нибудь ностальгическое. Как в 2006-м...