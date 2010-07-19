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Кейс 21: Самая оскорбительная реклама от Forbes и не только

19.07.2010 13:41 1 4 351 просмотр
Журнал Forbes Russia назвал шесть российский компаний, проведших, по его мнению, самые провокационные рекламные акции. Попал туда и банк «Уралсиб» с рекламой ипотеки 2006 года, на которой слоган «Тесновато?» иллюстрирует банка с кильками. Мы решили расширить этот кейс.



Познакомиться с полной версией статьи Анастасии Жоховой можно на сайте www.forbesrussia.ru
Глядя на рекламу Уралсиба, нам сразу вспомнилась реклама Номос-банка 10-летней давности тоже с банкой каких-то там сардин и слоганом «Они не улетят!». Вот более недавний пример 2004г. из Болгарии. Банк PIRAEUS также рекламирует кредиты на жилье – а каков слоган: Now you can. Can – тут игра слов «можешь» и «банка»…



Рекламный портал AdMe.ru решил расширить рейтинг Forbes Russia и вспоминает еще один пример оскорбительной банковской рекламы. Свердловский СКБ-Банк в 2008 году использовал в своем обращении к аудитории “зоновский” сленг. Макет рекламного щита вопрошал: “ОЧКУЕШЬ, ТОВАРИЩ? С НАЛИЧКОЙ ТРЕВОЖНО? СДЕЛАЙ ЖЕ ВКЛАД В БАНКЕ НАДЁЖНОМ”.



От себя добавим рекламу 2007г. от банка Глобэкс со смыслом "Наши кредиторы потеют меньше". Было бы актуально в нынешнюю аномальную жару…


Комментарии 1

@mike  (@mike)
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Игра слов могла бы получиться не только в can-can, но и в первой рекламе. Причём, обыгрывается всё то же слово - банки. smile:) Правда, может получиться и негативный налёт: "В банке вам будет тесно".

Скандальную рекламу СКБ, помнится, запретили размещать, суд вынес решение, что она не отвечает требованиям закона "О рекламе".

@.
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