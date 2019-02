Кейс 21: Самая оскорбительная реклама от Forbes и не только

Журнал Forbes Russia назвал шесть российский компаний, проведших, по его мнению, самые провокационные рекламные акции. Попал туда и банк «Уралсиб» с рекламой ипотеки 2006 года, на которой слоган «Тесновато?» иллюстрирует банка с кильками. Мы решили расширить этот кейс. Познакомиться с полной версией статьи Анастасии Жоховой можно на сайте www.forbesrussia.ru Глядя на рекламу Уралсиба, нам сразу вспомнилась реклама Номос-банка 10-летней давности тоже с банкой каких-то там сардин и слоганом «Они не улетят!». Вот более недавний пример 2004г. из Болгарии. Банк PIRAEUS также рекламирует кредиты на жилье – а каков слоган: Now you can. Can – тут игра слов «можешь» и «банка»…Рекламный портал AdMe.ru решил расширить рейтинг Forbes Russia и вспоминает еще один пример оскорбительной банковской рекламы. Свердловский СКБ-Банк в 2008 году использовал в своем обращении к аудитории “зоновский” сленг. Макет рекламного щита вопрошал: “ОЧКУЕШЬ, ТОВАРИЩ? С НАЛИЧКОЙ ТРЕВОЖНО? СДЕЛАЙ ЖЕ ВКЛАД В БАНКЕ НАДЁЖНОМ”.От себя добавим рекламу 2007г. от банка Глобэкс со смыслом "Наши кредиторы потеют меньше". Было бы актуально в нынешнюю аномальную жару…