Проснемся вместе? С Посейдоном из Сбербанка

Обычно в рекламу приглашают известных актеров, которые увеличивают известность бренда. Но иногда получается и наоборот. Когда банки снимают рекламу, в которой актерам нужно сыграть роль типичного клиента, сотрудника банка или иного персонажа, на кастинге стараются подобрать привлекательное, но мало засвеченное лицо. Но порой реклама делает доселе малоизвестных актеров популярными. Все дело в яркости персонажа и мощной раскрутке.
Самый яркий пример – актер Виктор Вержбицкий. До появления в рекламе банка «Империал» у Тимура Бекмамбетова он снялся в паре ролей в кино. Зато затем сразу такие персонажи, как Людовик XIV, Александр Македонский, Николай I.
Вот те самые 4 ролика с Вержбицким:
С точностью до копейки. Людовику за обедом подают дичь, прося за блюдо 10 франков. Он соглашается только на 9.
С точностью до короля. За столом собрались различные монархи, в числе которых и Людовик.
Александр Македонский. IV век до Рождества Христова. Александр Македонский покорил Парфянское царство, но войско его, погрязшее в распутстве и отягощённое богатой добычей, не могло двигаться дальше. И тогда приказал он собрать все трофеи и сжечь. И пошли они дальше, и покорились им и Персия, и Бактрия, и Индия!
Кстати, в ролике «Цезарь» в роли суетливого сенатора засветился еще один актер – Анатолий Калмыков, который был цирковым клоуном и играл в эпизодах в фильмах, но настоящую популярность обрел в рекламе. Правда, больше запомнилось его участие в рекламе водки «Белый орел» и «супербизоны».
Наконец, роль Вержбицкого в ролике Николай I. В Париже поставлен спектакль, некоторым образом порочащий честь императрицы Екатерины, её внук Николай I обещает императору Франции послать миллион зрителей в серых шинелях, которые смогут освистать это представление…
После этого воплощения в образ русского царя Виктор Вержбицкий сыграет его еще несколько раз в полнометражных фильмах.
Великолепно сыграл актер роль Осипа Мандельштама в рекламе уже банка «Славянский». После этого будет много ярких ролей, особенно у Тимура Бекмамбетова, который сам станет известным кинорежиссером.
Можно вспомнить и отрицательный пример с актером «народной» рекламы МММ Владимиром Пермяковым, когда рекламная популярность обернулась обратной стороной.
Еще забавный пример – это участие Эвелины Блёданс в рекламе Альфа-Банка 2003 года «С каждым клиентом мы находим общий язык!». Тогда ее знали как медсестру из «Маски-шоу», но она так ярко сыграла в ролике крутую девушку с собачкой, что обратила на себя внимание с новой стороны. После этого будет много разных ролей, в том числе и в рекламе.
Но перенесемся в нынешнее время и взглянем на рекламные ролики Сбербанка «Боги среди нас». Зевс никого не напоминает? Да это же Мартиньш Вилсонс, который снимался в фильме «Интердевочка», где сыграл шофера-дальнобойщика, помогавшего героине Елены Яковлевой.
Но, пожалуй, всех персонажей (даже Афродиту) засветил рыжий длинноволосый и ироничный Посейдон. Запоминайте имя актера – Александр Армер. Служит в театре «Колесо» в Тольятти, снимался в сериалах «Капкан», «Возвращение Сандры», в эпизодах фильма «Любовь-морковь-2». Можно предположить, что реклама Сбербанка сделает его более широкого узнаваемым. Сейчас по вечерам его можно видеть в сериале «Проснемся вместе» на НТВ. Будем рады, если и его ждет взлет популярности…
Вот свежие три ролика с Посейдоном:
В ресторане с Гермесом и Зевсом
Посейдон приносит кэш на хранение
Знакомство с девушками в магазине.
Комментарии 5
PS хотел посмотреть на Блёданс с собачкой, кликаю по ссылке, которая должна мне их показать, а попадаю на Гермеса с Посейдоном. Не знаю, чьи это происки, возможно даже самого Гермеса, но требую вернуть ссылку с Блёданс на место!
Афродиту играет латвийская актирса и модель Агата Муцениеце. Имеет роли в сериалах, много снимается в рекламе.
Просмотрел все ролики с олимпийскими богами, которые нашёл в интернете, очень приятное впечатление производят. До роликов Бекмамбетова, конечно, не дотягивают (это видимо планка "навека"), но на мой взгляд - это одно из лучших, что создано в нашей видеорекламе за последнее время.
Идея рекламы, насколько я понял, в том, чтобы предложить ряд услуг, в том числе технически продвинутых (типа мобильного банкинга), людям, которые не очень продвинуты в этом плане. А чтобы люди не ассоциировали себя с чайниками, предложить другую ассоциацию - с олимпийскими богами, спустившимися на землю. Целевая аудитория рекламы более-менее показана. Зевс - мужчина предпенсионного возраста, многого добившийся в карьере, но в силу отсутствия времени или интереса так и не освоивший всякие технические новинки. Афродита - избалованная блондинго. Посейдон - мужчина средних лет, тоже не очень сильно заморачивающийся на тему всяких мобильных банкингов и поэтому просто ещё не знающий как это удобно. Гермес, наоборот, на контрасте, разбирающийся в теме молодой человек, который будет поражать всех, в том числе незнакомых девушек, своей продвинутостью. А также все те, кто данным персонажам симпатизирует или считает себя ничем не хуже .
Кампания, действительно, хорошая. Я ее включаю в тройку лучших у Сбербанка (после цикла к 170-летию и песенной серии).
Ждем развития - особенно интересно, как будет обыграно интересное положение Афродиты: заменят актрису на похожую? сделают декретный перерыв для персонажа? или найдут яркий креатив? - Типичная ситуация для съемок сериала.
играет уже она.