Кейс 22: Сбербар — Еда рядом

Давно не смеялись? Тогда как Вам сегодняшняя новость про появившийся на Кунцевской в Москве рядом с отделением Сбербанка – «Сбербар»? Фирменный цвет вывески на контрасте зеленому - красный, из логотипа сделана рюмка, сходные шрифты, вместо слогана Сбера - «Всегда рядом» у Сбербара - «Еда рядом», и в режиме работы издевательское – «обслуживание физических лиц»... Интересно Ваше мнение, что это?
Версии:
1. Происки конкурентов Сбера
2. Вирусный маркетинг самого Сбербанка
3. Wild креатив местного предпринимателя
4. Шутка рекламщиков
5. Мираж от жуткой московской жары
Оригинал новости и фото на портале AdMe.ru
Вот еще фотка об оригинальном соседстве РТС и казино (2006г.):
Комментарии 12
Если так дело пойдет, то Сбербар скоро будет популярен как кафешка Артемия Лебедева...
А вообще, похоже, что вторая волна кризиса на подходе: крупнейший банк страны активы срочно перепрофилирует в пилотном проекте.
@.
Но если это эксперимент самого банка, то, конечно, весьма интересно, что из этого получится. К "Эксперте" как-то писали про экспериментальный офис Deutsche Bank - там у них тоже что-то среднее между кафе и банком было.
Я думаю, что если у банка большой поток посетителей, то лучше время скоротать рядом в баре (особенно, если там телевизор есть) - главное только, чтобы в нем высвечивалась электронная очередь, и клиент знал, когда ему нужно к сотруднику банка подойти.
Я и сам так делал несколько раз, когда еще пользовался услугами ВТБ-24 на Мясницкой. С некоторых пор там стали постоянно образовываться большие очереди, я брал номерок, смотрел, сколько по времени до меня еще оставалось людей, потом выходил на улицу и гулял поблизости - это лучше, чем сидеть внутри на диване или стоять там же.
Есть еще вариант, что это еще может быть сделано для VIP-ов, чтобы предоставить им особые условия обслуживания, но сколько их должно быть, чтобы для них открывать отдельный бар? Вряд ли.
Вчера на месте побывал ряд корреспондентов и лично убедился в наличии Сбербара.
Наиболее шустрым удалось даже взять интервью у владельцев:
"Мне кажется, это мы рекламу "Сбербанку" делаем, - с улыбкой поясняет совладелица "Сбербара" госпожа Сорока. - Идея именно так назвать наше заведение пришла спонтанно, в беседе с друзьями. Фирменный стиль, логотип, дизайн - все мы сами придумали, без всяких агентств. Сейчас мы только открылись и будем доводить все тут до ума, а с сентября пойдет реклама и еще вот что, - собеседница протягивает книжку, очень похожую на "Сберегательную". - Это именная книжка постоянного клиента..."
Полная версия материала Эльдара Соколова на Sostav.ru
http://www.sostav.ru/news/2010/07/22/n1/
судя по ассоциациям, которые вызывает Сбер, это не лучшая идея, а скорее наоборот...
и чего ждать от посещения такого заведения? безумных очередей за первым, вторым и третьим?