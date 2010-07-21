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Кейс 22: Сбербар — Еда рядом

21.07.2010 11:26 12 2 713 просмотров
Давно не смеялись? Тогда как Вам сегодняшняя новость про появившийся на Кунцевской в Москве рядом с отделением Сбербанка – «Сбербар»? Фирменный цвет вывески на контрасте зеленому - красный, из логотипа сделана рюмка, сходные шрифты, вместо слогана Сбера - «Всегда рядом» у Сбербара - «Еда рядом», и в режиме работы издевательское – «обслуживание физических лиц»... Интересно Ваше мнение, что это?
Версии:
1. Происки конкурентов Сбера
2. Вирусный маркетинг самого Сбербанка
3. Wild креатив местного предпринимателя
4. Шутка рекламщиков
5. Мираж от жуткой московской жары


Оригинал новости и фото на портале AdMe.ru

Вот еще фотка об оригинальном соседстве РТС и казино (2006г.):


Комментарии 12

Сергей Попов  (sonnert)
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Думаю, что креатив общепита smile:)) У меня есть фото, где на фоне Сбера торгуют тряпками smile:) Видимо, точка очень раскручена. smile:ura:
Анжелика Жукова  (Mirovaja)
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"Сбербанк открыл в Москве под своим брендом первый бар" Общая газета... в замешательстве smile:D
Вадим Логинов  (vnloginov)
#
Вона! Пошла писать губерния! (Чичиков, Мертвые души)
Если так дело пойдет, то Сбербар скоро будет популярен как кафешка Артемия Лебедева...
Максим Белугин  (Белугин)
#
Хороший маркетинговый ход! Я думаю организаторов покажет время, либо следствие - если Сбербанк обратится в суд.
rfhfgep  (rfhfgep)
#
Забавный фотошопчик. Хорошая шутка.
Hipster  (Hipster)
#
Интересно, если сотрудник Сбербанка появится на работе только в обед, при этом слегка подшофе и отчетливым пивным абмре изо рта, отговорка:"Шеф, прости, я - дальтоник, вывески попутал", поможет? smile:)

А вообще, похоже, что вторая волна кризиса на подходе: крупнейший банк страны активы срочно перепрофилирует в пилотном проекте. smile:idea:
Олег Трегубов  (TreOV)
#
У нас в городе был такой Сберфонд. Занимались микрокредитованием, причем поначалу деньги даже принимали в самом Сбере и зачисляли на счета Сберфонда! Клиентам же говорили, что они специальное подразделение Сбербанка с повышенными процентными ставками по депозитам и т.д.
@mike  (@mike)
#
Эх, дверь не в стиле - белая. Уж тогда малиновая должна бы быть. Навряд ли ответственные за внешнее оформление сотрудники Сбера так прокололись бы. Это не имеет никакого отношения к монополисту, ИМХО.

@.
Дмитрий  (Dimon)
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Честно говоря, по тексту новости из ссылки так неочевидно, чье это (кроме заголовка, никаких поясняющих деталей).

Но если это эксперимент самого банка, то, конечно, весьма интересно, что из этого получится. К "Эксперте" как-то писали про экспериментальный офис Deutsche Bank - там у них тоже что-то среднее между кафе и банком было.

Я думаю, что если у банка большой поток посетителей, то лучше время скоротать рядом в баре (особенно, если там телевизор есть) - главное только, чтобы в нем высвечивалась электронная очередь, и клиент знал, когда ему нужно к сотруднику банка подойти.

Я и сам так делал несколько раз, когда еще пользовался услугами ВТБ-24 на Мясницкой. С некоторых пор там стали постоянно образовываться большие очереди, я брал номерок, смотрел, сколько по времени до меня еще оставалось людей, потом выходил на улицу и гулял поблизости - это лучше, чем сидеть внутри на диване или стоять там же.

Есть еще вариант, что это еще может быть сделано для VIP-ов, чтобы предоставить им особые условия обслуживания, но сколько их должно быть, чтобы для них открывать отдельный бар? Вряд ли.
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Правильный ответ - пункт 3.
Вчера на месте побывал ряд корреспондентов и лично убедился в наличии Сбербара.
Наиболее шустрым удалось даже взять интервью у владельцев:

"Мне кажется, это мы рекламу "Сбербанку" делаем, - с улыбкой поясняет совладелица "Сбербара" госпожа Сорока. - Идея именно так назвать наше заведение пришла спонтанно, в беседе с друзьями. Фирменный стиль, логотип, дизайн - все мы сами придумали, без всяких агентств. Сейчас мы только открылись и будем доводить все тут до ума, а с сентября пойдет реклама и еще вот что, - собеседница протягивает книжку, очень похожую на "Сберегательную". - Это именная книжка постоянного клиента..."


Полная версия материала Эльдара Соколова на Sostav.ru
http://www.sostav.ru/news/2010/07/22/n1/
Дюймовочка  (Дюймовочка)
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сомнительная идея...."захождение на чужой бренд" - так, по моему, это называется...
судя по ассоциациям, которые вызывает Сбер, это не лучшая идея, а скорее наоборот...

и чего ждать от посещения такого заведения? безумных очередей за первым, вторым и третьим?
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