Кейс 24: Дибров заговорил по-узбекски

Телеведущий Дмитрий Дибров снялся в телерекламе денежных переводов в бывшие союзные республики. При этом ему пришлось произносить слова на узбекском, таджикском, армянском, киргизском и украинском. Летом банки обычно не балуют телерекламой, поэтому «сериал» с Дибровым сразу попал в поле зрения. Прием использования известных личностей, в том числе в финансовой рекламе, уже не нов, но интерес заслуживает сам процесс выбора.
Во-первых, персона должна быть максимально узнаваемой в своей целевой аудитории. Во-вторых, обладать репутационными качествами, не противоречащими целям рекламной кампании. В-третьих, иметь авторитет для воздействия на аудиторию.
Сам не раз участвовал в отборе и обоснованиях потенциальных рекламных лиц. Труднее всего работать со спортсменами – сегодня это кумир, а завтра – поражение, и рекламные деньги могут быть выброшены на ветер… У актеров сильно «отсвечивают» их очередные роли и закулисная жизнь… Интересная категория – успешные бизнесмены, но далеко не каждый согласится участвовать в рекламе чужого бизнеса. Все чаще выбор падает на музыкантов, режиссеров, писателей, художников и…телеведущих.
Страховую компанию уже рекламировал Владимир Познер (голосом). Леонид Парфенов снялся в рекламе ВТБ-24. Вот теперь Дмитрий Дибров – в Юнистриме…
Кстати, при заключении рекламных соглашений желательно оговаривать условия участия в рекламных кампаниях в дальнейшем. Часто бывает, что известная личность впритык (а то и с пересечением) появляется в рекламе чего-то, не очень сочетающегося с финансами или целевой группой. Так было с Дмитрием Маликовым – инвестиционные счета «Атон» и шампунь от перхоти, с Ильей Авербухом - паевые фонды «Тройки Диалог» и массовая электроника Vitek. Рекламный «трек-рекорд» персоны тоже играет роль. Для Диброва – это не дебют. Он уже снимался в рекламе минеральной воды «Иверская» и проекта портала Top4Top (кстати, неудачного). Так что известные личности – это повышение эффективности рекламы, но и риск…
P.S.: И еще о гендерном аспекте – в банковской рекламе с использованием известных личностей явно преобладают мужчины. Они же преобладают и в числе потенциальных клиентов банков. А ведь существует столько очаровательных и узнаваемых теледив с позитивным имиджем. Дарю идею!
Комментарии 6
@.
Фотка для рекламодателя реально неудачная: непонятно, что нам пытаются сказать.
Думаю, что причина в том, что остальные были отбракованы моделью, а делать вторую фотосессию не захотели.
А ещё мне совсем не нравится имиджевая реклама ВТБ 24, там не только Парфенов, там и Масляков и другие Личности с позитивным имиджем. Причем упор на "высокую" надежность Банка в конексте их очень низких ставок по депозитам - сразу все понятно.
Выбор Диброва для рекламы именно банка Юнистрим мне кажется удачным. Те, кому не нравится Дибров, скорей всего, не выбрали бы Юнистрим и без Диброва.
Реклама ВТБ24 мне кажется самой удачной. Я открыла вклад в этом банке после того, как увидела рекламный ролик с Парфеновым.
На слоганы а-ля "Мы надежные", "Мы честные", "У нас классные кредиты" вообще не обращаю внимания.