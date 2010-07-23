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Кейс 24: Дибров заговорил по-узбекски

23.07.2010 15:08 6 3 146 просмотров
Телеведущий Дмитрий Дибров снялся в телерекламе денежных переводов в бывшие союзные республики. При этом ему пришлось произносить слова на узбекском, таджикском, армянском, киргизском и украинском. Летом банки обычно не балуют телерекламой, поэтому «сериал» с Дибровым сразу попал в поле зрения. Прием использования известных личностей, в том числе в финансовой рекламе, уже не нов, но интерес заслуживает сам процесс выбора.

Во-первых, персона должна быть максимально узнаваемой в своей целевой аудитории. Во-вторых, обладать репутационными качествами, не противоречащими целям рекламной кампании. В-третьих, иметь авторитет для воздействия на аудиторию.

Сам не раз участвовал в отборе и обоснованиях потенциальных рекламных лиц. Труднее всего работать со спортсменами – сегодня это кумир, а завтра – поражение, и рекламные деньги могут быть выброшены на ветер… У актеров сильно «отсвечивают» их очередные роли и закулисная жизнь… Интересная категория – успешные бизнесмены, но далеко не каждый согласится участвовать в рекламе чужого бизнеса. Все чаще выбор падает на музыкантов, режиссеров, писателей, художников и…телеведущих.

Страховую компанию уже рекламировал Владимир Познер (голосом). Леонид Парфенов снялся в рекламе ВТБ-24. Вот теперь Дмитрий Дибров – в Юнистриме…



Кстати, при заключении рекламных соглашений желательно оговаривать условия участия в рекламных кампаниях в дальнейшем. Часто бывает, что известная личность впритык (а то и с пересечением) появляется в рекламе чего-то, не очень сочетающегося с финансами или целевой группой. Так было с Дмитрием Маликовым – инвестиционные счета «Атон» и шампунь от перхоти, с Ильей Авербухом - паевые фонды «Тройки Диалог» и массовая электроника Vitek. Рекламный «трек-рекорд» персоны тоже играет роль. Для Диброва – это не дебют. Он уже снимался в рекламе минеральной воды «Иверская» и проекта портала Top4Top (кстати, неудачного). Так что известные личности – это повышение эффективности рекламы, но и риск…



P.S.: И еще о гендерном аспекте – в банковской рекламе с использованием известных личностей явно преобладают мужчины. Они же преобладают и в числе потенциальных клиентов банков. А ведь существует столько очаровательных и узнаваемых теледив с позитивным имиджем. Дарю идею!

Комментарии 6

Ксения Петрищева  (XeniaP)
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Ой как же он уже везде достал на ТВ своим появлением, одни сплошные понты и подделка на стиль зарубежных коллег... Тем более теперь в Юнистрим ни ногой, раз там клоуны в рекламе smile:|
@mike  (@mike)
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Плакат "Иверской" так себе с точки зрения типографики. Издевательство над кавычками - достойно обсуждения в "Бизнес-линче". Дефис вместо тире - это здесь в болгах-форумах да частной переписке позволительно, а в более-менее серьёзной обстановке (да хотя бы в пределах Банки.ру - в разделе новостей) уже моветон. Название сайта на градиенте - теряется. Торговую марку на одежде лучше б тоже заретушировать. Персонаж отгородился от своего высказывания бутылкой - что тоже не есть гут. Да и вообще такой жест может означать 2 вещи: первая - у человека сильно болит голова (вы будете доверять рекомендациям человека с больной головой?), вторая - есть опасность, что прямо сейчас на лбу вырастет шишка (ну ударился например), и хватается первый попавшийся холодный предмет (вообще-то основное применение скорее всего производитель предполагал другое. Хотя концепция "Наша вода - для тысячи применений: можете использовать как аккумулятор холода, как субстанцию для мытья рук, как наполнитель для бензина для повышения доходов бензоколонки, средство против пожара, компонент для изготовления водки из спирта... Она должна быть с вами всегда!" Отчего бы и нет?).

@.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
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Цитата
Персонаж отгородился от своего высказывания бутылкой - что тоже не есть гут.

Фотка для рекламодателя реально неудачная: непонятно, что нам пытаются сказать.
Думаю, что причина в том, что остальные были отбракованы моделью, а делать вторую фотосессию не захотели.
Елка К  (Elin)
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Полностью поддерживаю разбор данного "шедевра"!
Елка К  (Elin)
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Если в Иверской Дибров ещё натуральный, то в Юнистриме - уже весь переделанный и перештоманный. реклама ужасна, я долго смеялась. smile:shuffle:

А ещё мне совсем не нравится имиджевая реклама ВТБ 24, там не только Парфенов, там и Масляков и другие Личности с позитивным имиджем. Причем упор на "высокую" надежность Банка в конексте их очень низких ставок по депозитам - сразу все понятно. smile:idea:
Марина (mashen)  (mashen)
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Женщина, дающая совет по банковским услугам, ИМХО, не самый удачный рекламный образ. На очаровательную теледиву мужчинам смотреть, конечно, приятней, чем на Диброва, но насколько мужчина доверится ее совету по поводу банковских продуктов? Вообще, женщина в качестве клиента банка может вызвать ассоциации с легкомысленным выбором, за исключением случаев, когда молодые и привлекательные женщины рекламирует банк в образе сотрудника.

Выбор Диброва для рекламы именно банка Юнистрим мне кажется удачным. Те, кому не нравится Дибров, скорей всего, не выбрали бы Юнистрим и без Диброва.

Реклама ВТБ24 мне кажется самой удачной. Я открыла вклад в этом банке после того, как увидела рекламный ролик с Парфеновым.

На слоганы а-ля "Мы надежные", "Мы честные", "У нас классные кредиты" вообще не обращаю внимания.
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