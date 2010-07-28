Кейс 26: Рейтинг ТОР-10 «растительных» образов в банковской рекламе

Самым популярным растительным образом в банковской рекламе является подсолнух – символ солнца и урожая, рекламщики полюбили его за позитивность и визуальную яркость (еще и Ван Гог добавил цитируемости). Второе место – за арбузом (так иногда называют миллиард, эта ягода также очень яркая и весомая). На третьем – капуста (также любима за синомичность деньгам). Далее, ягоды, цветы, перцы и прочее…
Вот как выглядит по моим подсчетам рейтинг популярности ТОР-10:
1. Подсолнух
2. Арбуз
3. Капуста
4. Ягоды (малина, клубника и прочие)
5. Цветы (особенно первоцветы)
6. Перцы
7. Прочие фрукты
8. Прочие овощи
9. Деревья и кустарники
10. Комнатные растения
Комментарии 2
Предлагается вклад "Потепление" до 12,75 процентов-градусов...
В такую жару пора бы переименовать во вклад "Весенняя прохлада"!