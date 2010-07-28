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Кейс 26: Рейтинг ТОР-10 «растительных» образов в банковской рекламе

28.07.2010 17:43 2 1 955 просмотров
Самым популярным растительным образом в банковской рекламе является подсолнух – символ солнца и урожая, рекламщики полюбили его за позитивность и визуальную яркость (еще и Ван Гог добавил цитируемости). Второе место – за арбузом (так иногда называют миллиард, эта ягода также очень яркая и весомая). На третьем – капуста (также любима за синомичность деньгам). Далее, ягоды, цветы, перцы и прочее…

Вот как выглядит по моим подсчетам рейтинг популярности ТОР-10:

1. Подсолнух
2. Арбуз
3. Капуста
4. Ягоды (малина, клубника и прочие)
5. Цветы (особенно первоцветы)
6. Перцы
7. Прочие фрукты
8. Прочие овощи
9. Деревья и кустарники
10. Комнатные растения





Комментарии 2

Анжелика Жукова  (Mirovaja)
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А в рекламе "Банка Москвы" все внимание на себя притягивает хомячок)) И арбуз вообще теряется: он такой зеленый.. на зеленом луге (бахча выглядела, наверное, более органичней)
Вадим Логинов  (vnloginov)
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На Банки.ру сейчас как раз несколько растительных баннеров крутятся - с подсолнухами, капустой и... первоцветами!
Предлагается вклад "Потепление" до 12,75 процентов-градусов...
В такую жару пора бы переименовать во вклад "Весенняя прохлада"!
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