Вход
Профиль Блог Лента Активность

Кейс 27: Отрыв башки

29.07.2010 17:23 7 5 103 просмотра
На сайте ЦБ висит подробная памятка «О мерах безопасного использования банковских карт». А вот и подходящая голландская реклама в тему – «Не теряй свою голову, когда используешь дебетовую карточку». Слабонервным не рекомендуется…




Комментарии 7

CreditWay  (CreditWay)
#
Голландия...Каннабис...Креатив... smile:)
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Хороший исходник для фотожаб. Или может фотожабы уже есть?
Вадим Логинов  (vnloginov)
#
Обратите внимание на рекламный контекст: дети, животные и секс...
CreditWay  (CreditWay)
#
smile:D Говорю же - Голландия...Каннабис...Креатив...Дети...Животные...Секс... smile:D
Елка К  (Elin)
#
Какой ужас!
Для меня - отвратительная, а не привлекательная от услуги реклама. smile:o
Анастасия Макс  (aMaks)
#
Из всех, представленных вами кейсов, этот самый шокирующий! Треш! smile:!:
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Цепляет? Цепляет !!!! Ну а что ещё нужно рекламщику? Шокирует? А что, шокирование запрещено законом? Впрочем для России недостаточно шокирующее! Для адаптации к российскому потребителю стоило бы добавить каток асфальтоукладчиков, медленно, но верно приближающийся к отделившимся частям тела smile:idea:
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения