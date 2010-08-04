Кейс 29: Рекламный хит этого лета – красивая женщина

Если в прошлые годы летом чаще всего в российскую банковскую рекламу попадали ягодки-цветочки, то в этом явный тренд – привлекающие внимание женские образы. Главное при их использовании – максимально приблизится, но не перешагнуть некую тонкую вкусовую грань. Если это удается, то оружие получается бронебойное…
Самым смелым стал банк «ТРАСТ» - возвращаясь в этот уикенд на машине с дачи – глаз издалека из общей массы выхватил билборд с очаровательной троицей – рыжей, блондинки и брюнетки. Еще раньше в сети начал ротироваться баннер с девушкой в фартуке, игриво предлагающей капусту. Про эту новую рекламную кампанию, кстати, интересно написано в очередном выпуске корпоративной газеты банка…
Потом попались на глаза еще рекламные баннеры…
Потом еще (и на Западе тоже). Тенденция, однако…
Комментарии 7
Меня мой Банк тоже использовал в качестве лица компании в прошлом году ))
А насчет ассоциации - она играет в пользу маркетинга... И голос менеджера по телефону тоже должен привлекательно звучать. Клиент по поводу кредита поговорил и заодно эстетическое удовольствие получил (хоть и без секса)...
укажите почту, на которую фото выслать.