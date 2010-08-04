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Кейс 29: Рекламный хит этого лета – красивая женщина

04.08.2010 15:35 7 3 417 просмотров
Если в прошлые годы летом чаще всего в российскую банковскую рекламу попадали ягодки-цветочки, то в этом явный тренд – привлекающие внимание женские образы. Главное при их использовании – максимально приблизится, но не перешагнуть некую тонкую вкусовую грань. Если это удается, то оружие получается бронебойное…



Самым смелым стал банк «ТРАСТ» - возвращаясь в этот уикенд на машине с дачи – глаз издалека из общей массы выхватил билборд с очаровательной троицей – рыжей, блондинки и брюнетки. Еще раньше в сети начал ротироваться баннер с девушкой в фартуке, игриво предлагающей капусту. Про эту новую рекламную кампанию, кстати, интересно написано в очередном выпуске корпоративной газеты банка…


Потом попались на глаза еще рекламные баннеры…





Потом еще (и на Западе тоже). Тенденция, однако…

Комментарии 7

Анжелика Жукова  (Mirovaja)
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"Траст" срубает наповал мужскую часть населения) Мне лично ближе творение для HSBS - да, купилась бы... А вот "Максвелл банк" и "Балтика" эмоций не вызывают. Консультант правильная, пейзаж с Афродитой- тоже.
Елка К  (Elin)
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Видела Банер Максвела - ассоцияция только одна - Секс по телефону. smile:ura: ... с банковским персональным менеджером - никаких. smile:shuffle:

Меня мой Банк тоже использовал в качестве лица компании в прошлом году smile:))) smile:oops:
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Покажете лицо компании?

А насчет ассоциации - она играет в пользу маркетинга... И голос менеджера по телефону тоже должен привлекательно звучать. Клиент по поводу кредита поговорил и заодно эстетическое удовольствие получил (хоть и без секса)...
Елка К  (Elin)
#
.... стесняюсь.. smile:shuffle:

укажите почту, на которую фото выслать.
@mike  (@mike)
#
Екатерина Великая, сотрудница банка???
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